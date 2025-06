Shakira cancela de último momento su show en San Antonio y sus fans estallan: “Qué decepción”

Los últimos días no han sido nada sencillos para la cantante colombiana Shakira, quien no solo pospuso su concierto en Los Ángeles, California, sino que también canceló de último momento la presentación que tenía pactada para este viernes en San Antonio, Texas, y que formaba parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Aunque en un inicio surgieron rumores sobre los motivos que llevaron a la barranquillera a tomar esta decisión, pues no faltaron los que aseguraron que se había debido a un problema con las visas de su equipo de trabajo o que había sido producto de las redadas migratorias, la intérprete dio la cara y por medio de un comunicado contó toda la verdad de lo que pasó.

En el texto la ex de Gerard Piqué compartió con sus seguidores que la cancelación fue por causas ajenas a ella, pues reveló que el escenario donde se presentaría no contaba con las medidas de seguridad mínimas para garantizar su integridad, la de su equipo y la del público.

“Me entristece mucho informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por una empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi espectáculo con entradas agotadas en San Antonio, originalmente planeado para esta noche, 13 de junio”, publicó Shakira en un fragmento de su comunicado.

A continuación detalló que se sentía sumamente afectada con lo sucedido, pues no es el primer show que cancela o pospone por estas razones, pues recientemente le pasó lo mismo con su show en Boston.

“No poder actuar para ustedes esta noche me afecta profundamente a mí y a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto”, detalló sobre la presentación que tenía pactada en el Alamodome y que no pudo ser.

Hasta el momento se desconoce la nueva fecha de la presentación de San Antonio, sin embargo, sus conciertos en Houston, a celebrarse el lunes 16 y el martes 17 siguen en pie.

Esta cancelación, que se produjo cuando ya había fans haciendo fila para entrar al recinto, se suma a la ya mencionada de Boston, pero también hay que incluir la de Los Ángeles y Washington, así como algunas de sus fechas pactadas para Perú, Colombia, Chile y República Dominicana.

Fans se molestaron por la cancelación

A pesar de que Shakira fue transparente con sus seguidores y les compartió los motivos de la decisión, varios de sus fans lamentaron que haya cancelado con tan poco tiempo de anticipación.

“Una hora antes de el concierto, no se hace eso, pagamos hotel, estacionamiento y viaje para venir a verte”, “Es una falta de respeto”, “Viajamos casi 10 horas desde Arkansas yo, mis hijas y mi esposo para verte y nos llevamos una desilusión muy grande hoy”, “Esperaba más de ti y tu equipo”, “Qué decepción”, leen tan solo una mínima parte de los mensajes de sus fans.

