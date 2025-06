Madleen Kullab, la pescadora de Gaza que inspiró el nombre del barco que quiso romper el bloqueo de Israel en la Franja

“¡El dron está despegado! No podemos dormir por el ruido”, dijo Madleen Kullab cuando la entrevistamos, en referencia al sonido de los drones israelíes.

“Desde el comienzo de la guerra, todo ha cambiado. Nuestras vidas han cambiado por completo. Nos desplazamos, vivimos en tiendas de campaña, dormimos en la arena, dormimos en la calle. Perdimos todo lo que teníamos, incluyendo nuestro equipo de pesca, nuestros barcos y todo lo demás”, continuó.

Madleen se identifica como una “pescadora palestina”. Era una de las pocas, si no la única, mujer que pescaba en la Franja de Gaza antes de que estallara la guerra el 7 de octubre de 2023.

La historia de Madleen inspiró a los activistas de la llamada “Coalición de la Flotilla de la Libertad”, quienes bautizaron al barco nº 36 en su honor.

La nave, que intentó llegar a la Franja de Gaza con una cantidad simbólica de ayuda, tenía como objetivo, en palabras de los activistas, “romper el bloqueo israelí sobre Gaza”.

La elección del nombre fue simbólica, con el objetivo de “destacar el sufrimiento de los pescadores en Gaza y apoyar a las mujeres de la Franja”, según los organizadores.

El Madleen no logró llegar a Gaza. Las fuerzas israelíes capturaron el barco y a su tripulación y los llevaron a un puerto israelí. Los activistas abordo comparecieron ante tribunales israelíes, y otros llegaron a París tras ser deportados.

La BBC habló con Madleen, quien nos contó su historia en el mar de Gaza, su vida durante la guerra en curso en la Franja y sus sentimientos sobre inspirar el nombre de la embarcación.

“Era una vida hermosa”

Reuters: Niños palestinos en la Franja de Gaza saltando desde un barco naufragado al mar.

Madleen, de 31 años, cuenta que empezó a pescar con su padre desde muy joven. A los 13 años, su padre enfermó, lo que la obligó a seguir pescando como profesión familiar y “única fuente de ingresos”.

Ella no solo es pescadora, sino también madre de cuatro hijos. Está embarazada de dos meses y expresa su temor por el futuro de los niños de la Franja de Gaza.

“Más de un año y medio de la vida de nuestros hijos se ha desperdiciado. Sin educación, sin una vida decente, sin juguetes… No tenemos medios para sobrevivir; no tenemos electricidad, ni agua, y tenemos que caminar largas distancias para buscar agua”.

Pero todas las circunstancias que Madleen vive a diario no le han impedido tomarse un momento para recordar su vida como pescadora antes de la guerra en la Franja de Gaza.

“Nos levantábamos por la mañana, nos preparábamos y, a veces, empezábamos el día por la noche si había pesca disponible. Era una vida hermosa, aunque el mar en Gaza no nos daba mucha pesca, pero al menos podíamos encontrar algo para comer”, dice.

Y añade: “No vivíamos con lujos, pero podíamos alimentar a nuestros hijos y, lo más importante, nos sentíamos seguros. Podíamos dormir cuando quisiéramos, despertarnos cuando quisiéramos y dejar a nuestros hijos sin miedo. Todo estaba disponible. Hoy, no hay nada”

“No nos queda nada”

A pesar de su tono soñador al hablar de recuerdos de la preguerra, esto no le impidió mencionar los “peligros” que rodeaban la profesión de la pesca.

Madleen dice: “Solo se nos permitía pescar en un radio de cinco kilómetros, y cuando nos acercábamos a las zonas fronterizas para recuperar nuestras redes, que solíamos perder debido a las corrientes marinas, nos disparaban o nos confiscaban las embarcaciones. Si alguno de nosotros quería pescar en el mar sin riesgo, tenía que permanecer a menos de tres kilómetros de la costa, una zona donde no abundaba la pesca”.

“Desde nuestra casa, hasta el Hospital Al-Shifa, luego a Khan Yunis, Rafah, Deir al-Balah y An-Nuseirat”. Madleen enumera estas zonas no para presentarnos la geografía de Gaza, sino para darnos una idea de la trayectoria de su desplazamiento durante la guerra.

Ella describe los primeros días de la guerra, que trastocaron su vida por completo.

“Al principio, nuestra principal preocupación era conseguir provisiones. Nunca se nos ocurrió que nos desplazarían, pero lo hicieron por primera vez diez días después del inicio de la guerra”.

Madleen continúa: “Nunca regresé a mi casa ni a la zona donde solía pescar. El desplazamiento nos hizo olvidarlo todo. Ya no teníamos nada. Durante la guerra no intenté volver al mar. Ya no teníamos nada: ni barcos, ni a nadie”.

Madleen Kullab: Madleen y su familia se han tenido que desplazar continuamente desde la invasión israelí, y ya no puede pescar.

“Me sentí orgullosa”

La conexión con Madleen se perdió durante nuestra entrevista, pero luego se reconecta y cuenta que le cortaron la conexión a internet.

Nos contó cómo el barco, “Madleen”, recibió su nombre: “Un activista canadiense me contactó. Me conoce como pescadora y me dijo que querían ponerle mi nombre a un barco que se dirigía a Gaza porque creen que he tenido dificultades en la vida y que represento un caso de éxito en una profesión restringida a los hombres”.

“Me dijeron que era un barco pacífico, que solo transportaba provisiones y comida para la gente de Gaza”, detalla.

“Me enorgulleció que alguien se interesara por mi historia y por mí”, dijo Madleen.

“Conocen mi historia como pescadora desde 2012 y saben cuánto he sufrido y luchado en la vida. Saben cuánto sufro con la guerra con mis cuatro hijos, así que quisieron honrarme poniéndole al barco mi nombre”.

Luego describió sus sentimientos sobre el viaje del barco: “Seguimos las noticias sobre el barco y esperábamos que llegara a Gaza, aunque sabíamos que finalmente sería detenido”.

“Mi mensaje es que somos pacíficos. Navegamos para ganarnos la vida. Antes de la guerra, nuestra única preocupación era dar pan y comida a nuestros hijos. Solo queremos vivir una vida digna, seguridad y paz”, afirmó.

“Queremos que se levante el bloqueo y que termine la guerra. No podemos seguir con este miedo y esta hambre. Somos personas que queremos vivir”, dijo Madleen cuando le preguntamos sobre el mensaje que quería transmitir al aceptar que bauticen el barco con su nombre.

Getty Images: El barco Madleen, que navegó hacia la Franja de Gaza transportando ayuda.

“No podemos darles nada”

“Mi esposo es pescador, y su familia también lo es. Nos conocimos pescando”, cuenta Madleen. “Todo lo que él y su familia poseían, y todo lo que construyeron a lo largo de su vida, lo perdieron durante la guerra”.

Madleen y su esposo formaron una familia compuesta por Sandy, de seis años, Safinaz, de cinco, Jamal, de tres, y Wasila, de un año y medio. Ella cuenta su lucha diaria para atender las peticiones de sus hijos, que no puede satisfacer debido a la guerra y el bloqueo.

“No podemos darles nada de lo que piden nuestros hijos, ya sea pollo, fruta o cualquier otra cosa, porque no hay nada disponible. A veces mi hija me dice: ‘Quiero comer kabsa’, un plato de Oriente Medio hecho con arroz, pollo y especias. Le digo: ‘Te lo prepararé solo con arroz’. Ella se niega y dice: ‘Lo quiero con pollo’.

“Mis hijos ven frutas en internet, como bananas, manzanas y sandías, y las piden. Pero incluso las que hay son caras. Una sandía pequeña en Gaza cuesta hasta US$50. Nadie puede comprarla a ese precio. Esperamos que levanten el bloqueo, porque estamos cansados”, relata.

EPA-EFE/Shutterstock: Niños palestinos en la Franja de Gaza haciendo cola para recibir comida.

“El mar era una lucha”

La vida de Madleen no se limitó a las dificultades de la pesca, a la que se vio obligada desde muy joven para ganarse la vida. Intentó otros caminos repetidamente. Aprendió diseño de moda a los 16 años, pero no pudo seguir una carrera por falta de oportunidades.

A los 21 comenzó a estudiar secretariado ejecutivo en la universidad, pero nunca se graduó por no poder pagar la matrícula. Madleen continuó su vida como la había conocido desde pequeña: como pescadora.

Pero esta profesión, a la que también consideraba un “pasatiempo”, le trajo dificultades adicionales.

“La pesca ha sido mi afición desde niña, pero me vi obligada a dedicarme a ella profesionalmente. Las circunstancias no me favorecían. El precio del combustible era alto, el motor de mi barco siempre estaba dañado y la pesca era escasa”, relata.

“A eso se sumaban las condiciones climáticas: el sol abrasador en verano y el frío en invierno. El mar era una lucha. Sufrí mucho. Necesito otros veinte años de palabras para expresar la magnitud de mi sufrimiento con esta profesión”.

La entrevista con Madleen concluyó con otro corte de internet, pero eso no nos impidió escuchar sus últimas palabras, que demuestran su profundo apego al mar:

“De niña, nuestra casa estaba a pocos metros del mar. El autobús escolar no me llevaba a casa, sino a una pequeña tienda de campaña que mi padre montaba junto al mar, donde salía a pescar. Lo encontraba poniendo una tetera al fuego y preparándonos pescado a la parrilla”.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.