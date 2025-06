‘Hemos visitado a todos nuestros detenidos’, afirma cónsul de México en L.A.

El Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez abordó la crisis migratoria enfrentada por los mexicanos en Estados Unidos, destacando la importancia de estar informados y preparados ante la posibilidad de deportaciones.

González Gutiérrez recomendó a sus connacionales consultar a un abogado migratorio y asegurar que los documentos de identidad y de viaje estén vigentes.

El diplomático mexicano dijo a La Opinión que el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos está disponible para atender cualquier eventualidad en caso de arrestos y deportaciones de los connacionales. El número disponible para la asistencia y protección consular es (520) 623-7874.

El CIAM funciona para ayudar a los ciudadanos mexicanos a localizar a familiares, asiste en materia jurídica y migratoria, informa sobre temas de actualidad migratoria y, además, brinda orientación si la persona ha sido víctima de algún abuso o fraude

En el consulado general de Los Ángeles, el número de emergencia es (213) 219-0775. Ambas líneas funcionan las 24 horas, los siete días de la semana.

Hasta ahora, el promedio de llamadas ha sido de 16.

De acuerdo con la oficina consular, desde el pasado 6 de junio, 77 mexicanos fueron arrestados en diversos operativos migratorios realizados en el área metropolitana de Los Ángeles, 25 de ellos en el Ambience Apparel del Distrito de la Moda del centro de la ciudad.

Todos los arrestados por ICE ya fueron entrevistados por funcionarios de la red consular en diversos centros de detención: 73 hombres y 4 mujeres.

“Los tiempos han cambiado”

El funcionario de gobierno reconoció que, en Estados Unidos, los tiempos han cambiado, “y eso implica prepararse en dos sentidos: primero, obtener información que podría requerirse en caso de que sucediera lo más devastador: una deportación”.

Recomendó acudir a un abogado para que, con honestidad, aconseje a las familias cuales son las posibilidades de regularizar su situación migratoria, en el entendido de que cada caso es distinto.

“Hablo especialmente de la población indocumentada”, aclaró.

La segunda recomendación es asegurarse de tener los documentos personales de viaje y de identidad vigentes, incluyendo los de los hijos, las actas de nacimiento y buscar asesoría en materia de educación financiera sobre qué hacer si la persona es deportada (patrimonio familiar, cuentas bancarias, etc.)

“El miedo paraliza y, ante ello, hay que procurar tomar decisiones bien informadas y no recurrir a las redes sociales”, advirtió. “La información que ahí se tiene puede resultar engañosa”.

Una visión integral

Ante las continuas redadas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha pedido que los procesos migratorios sean “respetuosos”.

Desde el Palacio Nacional de México, Sheinbaum denunció, además, la criminalización de la migración e instruyó a todo el equipo consular para que otorguen ayuda inmediata a sus connacionales.

“La posición de la presidenta de la República y del canciller Juan Ramón de la Fuente ha sido muy clara: ellos han reiterado tres principios: la defensa integral de nuestros connacionales, haciendo uso del derecho internacional que nos provee a nosotros como cónsules para poder ofrecer asistencia consular”, dijo el cónsul.

“Segundo: México ha hecho público su rechazo a todo tipo de medida que tienda a criminalizar la migración y ha sostenido la promoción del debido proceso y el respeto a la dignidad humana y al estado de derecho”.

El cónsul Carlos González Gutiérrez enfatizó que la perspectiva del gobierno de su país es muy clara.

“Nosotros creemos que la migración debe abordarse con una visión integral, humana y de responsabilidad compartida, y así se lo ha hecho saber el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

Las mentiras de Kristi Noem

De hecho, tras el gran despliegue de redadas del 6 de junio en diversos lugares de trabajo, y, particularmente en la fábrica textil Ambiance Apparel del Distrito de la Moda, en Los Ángeles, la mandataria mexicana hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a las autoridades estadounidense para que todos los procedimientos migratorios se realizaran “con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”. Un total de 25 mexicanos fueron arrestados ese día.

Sin embargo, el respeto al debido proceso es lo menos que han cumplido las autoridades estadounidenses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la detención, arresto y deportación de los inmigrantes.

Ante la postura de México, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, acusó falsamente a la presidenta de México de “alentar más protestas en Los Ángeles”.

Asistencia a connacionales

Para las autoridades consulares de Los Ángeles, Santa Ana, San Bernardino y Oxnard, uno de los retos principales que enfrentan es obtener la identificación de nacionales mexicanos y la verificación de su estatus migratorio, y en qué centro de detención están recluidos (Los Ángeles, Adelanto, Santa Ana, San Diego o El Paso, Texas) y las condiciones en que se encuentran. Las autoridades del ICE están tardando entre 48 y 72 horas en publicar los nombres de quienes han arrestado.

El 6 de junio, personal del consulado de México en Los Ángeles entrevistaban a los arrestados en Ambiance Apparel.

El trabajo se detuvo por las protestas frente al Centro Metropolitano de Detención.

“Fuimos amablemente invitados a abandonar el lugar, porque evacuaron a todo mundo, menos a los agentes de ICE’, dijo el cónsul González Gutiérrez. Algunos de los arrestados fueron enviados a Santa Ana, Adelanto y El Paso, Texas.

“A algunos los han deportado y otros han firmado su salida voluntaria”, manifestó el diplomático. “El reto adicional a la dispersión de los connacionales tiene que ver con el retraso en los registros de estas personas; sus nombres tardan en aparecer en el localizador de ICE”.

De esa manera, mucho del trabajo de la red consular de México ha sido visitar personalmente los centros de detención.

La verificación de detenciones ha sido posible, gracias a las llamadas al CIAM, aunque el reto mayúsculo es la comunicación y y el cónsul González Gutiérrez ha grabado videos en su cuenta de Instagram para que la ayuda sea más visible para las familias mexicanas donde ofrece consejos básicos.

Protocolos de atención

A diferencia de abogados privados, las autoridades del Consulado General de México en Los Ángeles han tenido acceso a todos los ciudadanos de ese país en los centros de detención migratorios.

“Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha honrado su compromiso y responsabilidad de otorgarnos el derecho de visitar a nuestros connacionales”, afirmó el diplomático mexicano.

“No hemos tenido obstáculo para que agentes consulares mexicanos entren a entrevistar a estas personas en cualquiera de los centros de admisión a donde los han llevado. Una vez que nosotros entramos y los entrevistamos, levantamos una base de datos muy completa sobre su situación”.

De hecho, el protocolo que se sigue contempla tres acciones importantes: Asegurar que las condiciones de las personas sean apropiadas.

“Cuando vemos que alguien no ha comido o necesita agua o requiere de medicamentos especiales y no los ha recibido, nosotros no mediamos con las autoridades. Somos gestores frente a las autoridades migratorias”, dijo.

Otro reto tiene que ver con los familiares.

Deben tener la certeza de informar a las familias sobre la situación y dónde están.

“Muchos de ellos están solos aquí”, manifestó el cónsul. “Otro más no pueden localizar fácilmente a los familiares con quienes desean comunicarse” añadió González Gutiérrez.

“Estamos obligados a garantizar que los familiares se sientan vinculados con su ser querido que está detenido y que sepan que el gobierno de México, a través del consulado, les está ofreciendo ayuda y los mantendrán al tanto de cómo va el proceso”.

El tercer punto tiene que ver con la ayuda legal.

Los consulados deben proteger a los “paisanos”, especialmente a quienes no firman su salida voluntaria, para que reciban la asistencia legal que requieren, primero para obtener una audiencia de fianza que les permita eventualmente seguir su proceso en libertad.

Y, segundo, que obtengan una audiencia frente al juez para solicitar libertad bajo fianza y posteriormente seguir peleando el proceso de deportación, con la ayuda de un abogado.