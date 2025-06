Sabalenka se disculpa con Coco Gauff: “Me dejé llevar por las emociones”

La tensión emocional tras una final perdida puede jugar malas pasadas. Aryna Sabalenka lo sabe ahora. Diez días después de caer ante Coco Gauff en la definición de Roland Garros, la número uno del ranking WTA se sinceró: “Fue muy poco profesional por mi parte. Me dejé llevar por mis emociones. Me arrepiento absolutamente de lo que dije entonces”.

La bielorrusa, que cometió 70 errores no forzados durante ese partido, no solo perdió la oportunidad de conquistar su primer Roland Garros, sino que también dejó una huella negativa en la rueda de prensa posterior, cuando deslizó que una hipotética victoria de Iga Swiatek habría sido más justa: “Si Iga me hubiera ganado el otro día y se hubiera presentado hoy, hubiera obtenido la victoria”, declaró.

"Lo que dije (sobre Gauff) no fue nada profesional, estoy totalmente de acuerdo. Dejé que me vencieran las emociones. Todos cometemos errores, solo soy un ser humano que aún está aprendiendo de la vida"



Esas palabras, como era de esperarse, generaron revuelo. Y no tardaron en llegar a oídos de Gauff, quien reaccionó con madurez: “No estoy de acuerdo. ¡Aquí estoy! La última vez que jugué contra ella, sin desprestigiar a Iga, gané en tres sets. No creo que sea justo decir eso, porque puede pasar cualquier cosa”.

Reconocimiento y cambio de página

A más de una semana del incidente, Sabalenka decidió enmendar su error. En declaraciones a Eurosport Alemania, confesó que se había comunicado directamente con Gauff para disculparse: “Quise pedirle perdón y asegurarme de que sabía que se merecía ganar el título y que la respeto muchísimo. Jamás fue mi intención atacarla”.

Añadió que lo ocurrido fue producto de la frustración. “Eran momentos muy emotivos y no fui muy inteligente en esa rueda de prensa”, reconoció la tenista, que ahora centra su atención en la gira de césped.

Sabalenka debutará esta semana en el torneo de Berlín frente a la suiza Rebeka Masarova, en un intento por adaptarse rápidamente al cambio de superficie antes de Wimbledon, el único Grand Slam que aún no ha ganado.

“Me encanta la hierba, sobre todo después de la gira de tierra. Ahí tienes que luchar durísimo por cada punto, pero en césped todo pasa un poco más rápido, y eso es algo que me encanta”, aseguró.

Sobre el apretado calendario, también fue honesta: “Apenas tienes tiempo para recuperarte de Roland Garros y no hay muchas oportunidades de sentir la hierba antes de Wimbledon”.

Coco Gauff, por su parte, sigue en la cima de la atención mediática tras haber conquistado su segundo Grand Slam. A sus 21 años, la estadounidense se convirtió en la primera tenista de su país en ganar Roland Garros desde Serena Williams en 2015.

“Estar en lo alto del podio es increíble, pensaba que estaba en el techo del mundo”, dijo con emoción tras su consagración.



