Las mejores y peores lavadoras de carga superior de alta eficiencia de 2025

Estas lavadoras de carga superior son amigables con el medio ambiente y con tu bolsillo; además, pueden ahorrar tiempo y manejar cargas grandes.

Las lavadoras de carga superior de alta eficiencia representan una alternativa a las costosas lavadoras de carga frontal y las lavadoras tradicionales de carga superior con agitadores.

By Keith Flamer

Las lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE) son como el modelo intermedio de los electrodomésticos. No son tan populares como las lavadoras de carga superior con agitador ni tan atractivas como las elegantes lavadoras de carga frontal. Si bien las lavadoras de carga superior HE reciben poca atención, las mejores tienen suficientes ventajas como para merecer recomendaciones regulares de Consumer Reports.

Las lavadoras de carga superior HE recomendadas por CR son de las más confiables que encontrarás y eliminan la suciedad de tu ropa con gran eficiencia. Sin embargo, nuestras pruebas han demostrado que pueden ser un poco más agresivas con la ropa que las lavadoras de carga frontal.

Para obtener más información sobre el rendimiento y las características de las lavadoras de carga superior de alta eficiencia actuales, consulta nuestra guía de compra de lavadoras y las calificaciones completas de las lavadoras de carga superior HE. Los miembros de CR con acceso digital pueden seguir leyendo para obtener detalles sobre las mejores y las peores lavadoras de carga superior de alta eficiencia en nuestras calificaciones.

Las mejores lavadoras de carga superior HE

Las mejores lavadoras de carga superior HE en nuestras caliificaciones provienen de LG, una marca que obtiene una excelente calificación de confiabilidad y una satisfacción del usuario superior a la media en las encuestas de nuestros miembros. Las cuatro máquinas superaron con creces nuestras pruebas de lavado y eficiencia de agua, y todas han obtenido la designación Green Choice de Consumer Reports, lo que significa que se encuentran entre los modelos más ecológicos del mercado.

LG WT8600CB

The LG WT8600CB’s scores across washing performance, water efficiency, and vibration tests are all excellent. It’s pretty quiet, too, but it’s not as gentle on fabrics as we’d like it to be. That might mean eventual wear and tear on your clothes, especially if you mix loads or use more aggressive wash cycles. The LG WT8600CB’s normal cycle is about 75 minutes, and its 5.5-cubic-foot capacity means it can fit comforters and large family-sized loads.

If the WT8600CB is out of stock or unavailable, the LG WT8400CW is nearly as impressive, though it’s rough on fabrics too.

LG WT8400CW

The LG WT8400CW and LG WT8480CL (a Costco exclusive) nearly match the WT8600CB in Overall Score, performance, efficiency, size, and features. Both are very good washers overall, with stainless steel drums, 5.5 cubic feet of capacity, a fairly quick 75-minute wash cycle, a faster-speed TurboWash cycle, and AI sensing that detects fabric texture and load sizes. Both are Energy Star certified, but if you wash a lot of delicates or fancy fabrics, you should know that these washers are rough on clothes. But they will get your clothes clean—both ace our tests for washing performance, water efficiency, and vibration. What sets these washers apart is design, price, and environmental impact. The Green Choice LG WT8400CW has a black-and-white design, and it’s less expensive than many of its LG siblings. The LG WT8480CL is a sleek black model, but don’t expect a Costco discount. You’ll have to dish out nearly $300 more for this brand of high styling. So, unless you’re looking to jazz up your laundry room appearance, the better value is the WT8400CW.

LG WT7900HBA

Another Green Choice model, the LG WT7900HBA excels in our washing performance, water efficiency, and vibration tests, plus it gets top-notch marks for predicted reliability in our member surveys. Worth noting: You’ll hear this washer running, and it’s not as gentle on fabric as other models are. The normal cycle is about 70 minutes. Its 5.5-cubic-foot capacity has you covered for comforters and large family-sized loads.

Las peores lavadoras de carga superior HE

Estas tres lavadoras de carga superior HE no tuvieron un buen rendimiento en su función principal de eliminar manchas, y nuestros evaluadores también descubrieron que consumían mucha agua en el proceso.

Whirlpool WTW6157PW

Whirlpool WTW6157PW rates about the same as its Green Choice cousin (Whirlpool WTW6150PW) but lacks the eco-friendly green leaf. Although it has respectable Energy Star certified efficiency, it offers middling water efficiency, a so-so noise register, and near bottom washing performance. The 5.3-cubic-foot-capacity washer is gentle on clothes, but it’s not great at cleaning them. Whirlpool models also have only passable ratings for reliability and owner satisfaction. This model may be one reason why.

Samsung WA41A3000AW

The Samsung WA41A3000AW is among the smallest-capacity HE washers, with a meager 4.1-cubic-foot capacity. It receives a failing grade in CR’s water-efficiency test and has just so-so washing performance. It performs well when it comes to energy efficiency, gentleness, and vibrations, but that’s not enough for us to recommend it. CR members give Samsung HE top-loaders a so-so reliability rating and an unimpressive owner satisfaction rating in our surveys.

Avanti STW30D0W

The budget-priced Avanti STW30D0W ranks as the lowest and worst-performing top-load HE washer in our ratings. Its 3-cubic-foot capacity is tiny for a full-sized washer, by far the smallest in our HE ratings (and 2 to 2.5 cubic feet smaller than the highest-rated top-load HE models). In fact, its drum size falls somewhere between most full-sized washers and compact models. This may contribute to its less-than-satisfactory washing performance, which equals the worst in our ratings. On the brighter side, its water efficiency, gentleness, and vibration scores are excellent.

Cómo CR prueba las lavadoras

Para comprobar la eficacia de una lavadora al limpiar la ropa, los evaluadores de CR utilizan muestras de tela manchadas con vino tinto, cacao, carbón (similar al hollín) y otras manchas difíciles de eliminar. Analizan cada muestra con un espectrocolorímetro antes y después del lavado. Cuanto más clara sea la mancha después del lavado, mayor será la puntuación de la lavadora en rendimiento de lavado.

También evaluamos el cuidado de las lavadoras con las telas y registramos la cantidad de agua y energía que consume cada máquina. De igual modo registramos la energía necesaria para secar la ropa recién lavada: las lavadoras que extraen más agua reducen el tiempo de secado y obtienen mejores resultados en nuestras pruebas de eficiencia energética. Las puntuaciones de eficiencia hídrica y energética son algunos de los factores que utilizamos para determinar la designación Green Choice para las lavadoras.

Nuestros evaluadores también miden la vibración que la lavadora transmite a un piso de madera, y nuestros panelistas evalúan los niveles de ruido de la lavadora durante los ciclos de llenado, agitación/giro, drenaje y centrifugado.

Además de los resultados de las pruebas de laboratorio, incorporamos las puntuaciones de confiabilidad y satisfacción del usuario de cada marca de lavadora, obtenidas de la encuesta de CR a los miembros, en la puntuación general de cada lavadora.

Cómo funcionan las lavadoras de carga superior HE

Las lavadoras de carga superior HE funcionan de forma diferente a las de carga frontal y a los modelos de carga superior con agitador. Utilizan un impulsor (un disco de perfil bajo con aletas en la parte inferior del tambor) para limpiar la ropa girando y frotando las telas entre sí con un consumo mínimo de agua (un promedio de 13 galones por carga).

Por eso, algunas lavadoras HE de primera categoría obtienen la certificación ecológica Green Choice, la designación exclusiva de CR para lavadoras con menor impacto ambiental.

Esto se compara con las lavadoras de carga superior con agitador, que llenan el tambor con 20 galones o más de agua y limpian la ropa mediante un husillo central giratorio. Las lavadoras de carga frontal giran suavemente el tambor en sentido horario y antihorario para introducir y extraer la ropa con aún menos agua (unos 10 galones por carga).

Si la ropa en una lavadora de carga superior HE se desequilibra, la lavadora intentará reequilibrar la carga añadiendo más agua para mejorar la circulación y equilibrar la carga. Si esto no funciona, recibirás un mensaje de error que te avisará para que reequilibres la carga manualmente.

“Las lavadoras HE consumen menos agua que las de carga superior con agitador, pero más que las de carga frontal”, dice Rich Handel, experto en lavandería de CR. “Son más delicadas con la ropa que las de carga superior con agitador, pero más agresivas que las de carga frontal. Por eso, a veces enredan las prendas”.

Ventajas de las lavadoras de carga superior HE

Las lavadoras de carga superior HE son un punto intermedio entre las lavadoras de carga superior con agitador y las de carga frontal, ofreciendo la mejor relación calidad-precio, tamaño y comodidad. Por lo tanto, si buscas tener control sobre la inflación, una lavadora de carga superior HE podría ser una buena opción por las siguientes razones:

Son fáciles de cargar. En comparación con las estrechas lavadoras de carga superior con agitador y las de carga frontal que obligan a agacharse, estas máquinas más grandes son fáciles de cargar desde arriba.

Tienen un precio razonable. La mayoría de las lavadoras de carga superior HE cuestan entre $500 y $1,100, entre $200 y $300 menos que las lavadoras de carga frontal típicas y solo unos $100 más que las lavadoras de carga superior con agitador.

Son eficientes en el uso del agua. Gracias a sus tambores de centrifugado más rápido, las lavadoras de carga superior HE ofrecen una mayor eficiencia y extracción del agua.

Son más rápidas que las de carga frontal. Su tiempo de lavado se encuentra entre el de las lavadoras de carga superior con agitador y las de carga frontal, generalmente de 60 a 80 minutos con la función para suciedad intensa.

Pueden lavar grandes cargas. Al igual que las lavadoras de carga frontal, la mayoría de las lavadoras HE no tienen problemas con grandes cargas de toallas de playa y edredones, gracias a su tambor de alta capacidad de hasta 5.5 pies cúbicos. Solo ten en cuenta que si la llenas demasiado, podrías sacrificar un poco el rendimiento del lavado.

Desventajas de las lavadoras de carga superior HE

Las encuestas realizadas a nuestros miembros y las pruebas han demostrado que las lavadoras de carga superior de alta eficiencia pueden presentar problemas de lavado y una limpieza inconsistente, y algunas tienden a retorcer las prendas.

La ropa puede enredarse. Según nuestra encuesta de 2023, los miembros de CR mencionaron la ropa enredada o hecha ovillos como su mayor problema con las lavadoras de alta eficiencia, especialmente en cuatro marcas: GE, Kenmore, Maytag y Whirlpool. Esta podría ser la razón por la que la mayoría de las lavadoras de carga superior HE reciben calificaciones medias de satisfacción del usuario en nuestra encuesta. Un enjuague adicional puede eliminar los residuos de detergente de la ropa retorcida. Pero ahorrarás dinero y agua si simplemente reduces un poco el uso de detergente. “Si usas la cantidad correcta de detergente, puede que no sea necesario un enjuague adicional”, dice Handel. “Si eres sensible a los residuos de detergente, es una precaución adicional”.

Es posible que tu ropa no quede completamente limpia. Kenmore, Maytag, Samsung y Whirlpool fueron denunciados por este problema. Según nuestras pruebas de laboratorio, las lavadoras de carga superior HE parecen ser menos efectivas para limpiar la ropa que las de carga frontal, pero más efectivas que las de carga superior con agitador.

