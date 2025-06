Bruno Surace rompe el silencio tras confirmarse dopaje de Munguía

Bruno Surace rompió el silencio y afirmó que se siente inmensamente decepcionado tras confirmarse el positivo por dopaje en la prueba B de Jaime Munguía por metabolitos de testosterona de origen exógeno, luego de su revancha el pasado mes de mayo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Surace expresó que lo sucedido es triste para el boxeo y pidió a las autoridades competentes que Munguía sea sancionado.

“Así que sí, hoy la pelea se cancela. Y aunque siempre salga la verdad a la luz, no es el resultado que buscaba. No es por eso que lo sacrifiqué todo. No puedo celebrar esta situación, porque no hay nada que celebrar. Es triste para nuestro deporte. Es injusto para quienes lo practican con integridad. Y es doloroso para quienes pelean de forma limpia y justa“, dijo.

“El boxeo es un deporte duro. Lo exige todo y, a veces, da poco a cambio. Pero por eso lo amamos. Lo que siento hoy es una inmensa decepción, pero también un deseo aún mayor de seguir luchando por mí, por mi equipo y por todos los que creen en el boxeo honesto. Ahora esperamos una sanción acorde con mi decepción por parte de las autoridades competentes, y estoy más preparado que nunca para lo que viene”, añadió.

De acuerdo con un comunicado del equipo de Jaime Munguía, todavía desconocen los niveles específicos de testosterona encontrados en las pruebas, pero informaron que enviarán una lista con los suplementos y productos que utilizó el nativo de Tijuana para determinar su origen.

Tras conocerse el primer positivo, Bruno Surace pidió que la victoria del tijuanense por decisión unánime en la revancha sea revertida de inmediato y lo más probable es que la British Boxing Board of Control (BBBofC) -organismo que reguló la revancha en mayo en Arabia Saudita- cambie el resultado pronto. Además, podría enfrentar una suspensión.

Por ahora habrá que esperar a ver cuáles serán los siguientes pasos y las posibles sanciones que recibirá Jaime Munguía tras fallar en las pruebas antidopaje de la VADA.

El positivo por dopaje de Jaime Munguía se confirmó también en la muestra B. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Los metabolitos de testosterona de origen exógeno no suelen ser producidos naturalmente por el organismo, ya que son un compuesto derivado de la testosterona. Esto quiere decir que Jaime Munguía pudo haberse inyectado o tomado esteroides anabólicos androgénicos (EAA), sustancia prohibida por la VADA porque mejora el rendimiento.

Bruno Surace, de 26 años, podría ver su invicto restituido tras el dopaje del peleador de Tijuana. El francés tiene marca de 26 victorias (5 por nocaut), una derrota y dos empates en su carrera.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

