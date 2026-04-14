Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y que Teherán busca un acuerdo rápido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el conflicto con Irán está “muy cerca de terminar”, al tiempo que afirmó que Teherán busca alcanzar un acuerdo en el corto plazo, en medio de negociaciones diplomáticas que continúan sin resultados concretos.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario sostuvo que ve el fin de la guerra como una posibilidad cercana. “Veo la guerra muy cerca de terminar”, dijo al ser cuestionado por la periodista Maria Bartiromo, quien difundió parte de la conversación antes de su transmisión completa.

Trump insistió en que el gobierno iraní está buscando “desesperadamente” un acuerdo, y no descartó que este pueda concretarse en las próximas rondas de negociaciones. Sin embargo, Irán ha rechazado públicamente varias de las condiciones planteadas por Washington, especialmente en materia nuclear.

President Donald J. Trump sits down with @MariaBartiromo for an exclusive interview. 🇺🇸



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Negociaciones sin acuerdo y tensión en aumento

Las declaraciones del presidente se producen después de una ronda de conversaciones celebrada en Islamabad, encabezada por el vicepresidente JD Vance, que concluyó sin avances significativos tras más de 20 horas de diálogo.

Entre los principales puntos de fricción se encuentra la exigencia de Estados Unidos de suspender el enriquecimiento de uranio por hasta 20 años, propuesta que Irán considera inaceptable. Teherán ha planteado, en cambio, un periodo más corto de entre tres y cinco años, además de rechazar la salida total de material nuclear altamente enriquecido del país.

A pesar del estancamiento, fuentes cercanas a las negociaciones señalan que ambas partes podrían retomar el diálogo en los próximos días. Trump incluso sugirió que podría haber novedades inminentes, recomendando a periodistas permanecer en Pakistán ante posibles avances.

En paralelo, la Casa Blanca ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, lo que ha elevado la tensión en la región. Irán calificó la medida como un acto de “piratería” y advirtió sobre posibles represalias.

El conflicto, que comenzó el pasado 28 de febrero, ha entrado en su sexta semana con un alto el fuego temporal vigente hasta el 21 de abril. Aunque ambas partes han expresado interés en reducir la escalada, expertos advierten que la falta de consensos clave mantiene la incertidumbre sobre el desenlace.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense enfrenta presiones internas, con un creciente descontento entre los votantes por el impacto económico de la guerra, incluyendo el alza en los precios del combustible.

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