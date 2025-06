Horóscopo de Mhoni Vidente del 20 al 22 de junio de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos del fin de semana en donde le dice a cada signo cuál será su día de suerte.

Aries

Viernes, día de suerte para tu signo de fuego. Así que trata de cerrar ese contrato que están ofreciendo y buscar nuevos rumbos de progreso en tu vida laboral.

Van a ser unos días para arreglar tu hogar, haciéndole mejoras para vivir mejor. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Capricornio, que va a ser muy duradero en tu vida.

Trata de llevar el amor con más tranquilidad, sin tantos celos. Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia en estos días.

Recuerda que tú eres el líder del zodiaco, así que trata de tomar un curso de administración o liderazgo, que eso te ayudará mucho en el futuro.

Este día 21, te recomiendo encender una vela de color rojo y cortarte el cabello para renovar toda tu energía.

Usa perfume de sándalo y verás como todos los meses de verano te irá de lo mejor. Tu número de la suerte son 06 y 15, y tu color es el rojo intenso.

Tauro

Viernes de estar con muchos compromisos personales, así que trata de administrar bien tu tiempo y no quedar mal con nadie.

Ten cuidado con problemas de la vista y comparte unos lentes de sol; recuerda que tu punto débil son los sentidos de la vista, el oído y la garganta.

Te recomiendo que este día 21 de junio enciendas una vela roja, te pongas ropa nueva de color fuerte y mucho perfume para que reine la prosperidad y abundancia en tu vida.

Trata de no caer en problemas con personas ajenas a tu vida, controla tu temperamento y dile no al mal humor. Te invitan a una fiesta este sábado, donde la vas a pasar de lo mejor.

Trata de seguir estudiando o tomar tus clases de inglés. Te invitan a una alberca este fin de semana; tus números de la suerte son 05, 44 y tu color es el azul.

Géminis

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de lotería y dinero extra. Recuerda que este mes de junio va a ser muy bendecido en todos los sentidos y tendrás buenas noticias y abundancia.

Te busca un amor nuevo para invitarte a un viaje; tú ve que te vas a divertir mucho. Recibes una sorpresa por parte de un familiar que se va a casar. Tramitas tu pasaporte para irte de vacaciones en verano.

Eres muy apagado al amor y siempre tu signo busca estar en pareja para sentirse feliz, y estás en tu etapa de lograr ese objetivo con tus signos más compatibles, que son Acuario y Libra.

Este día 21 de junio, te recomiendo prender una vela blanca y ponerte mucho perfume de sándalo y maderas fuertes para que la suerte esté de tu lado todos estos días. Tu número mágico es 02, 21, y tu color es el rojo y blanco.

Cáncer

Fin de semana de diversión total recuerda que es tu cumpleaños y te festejas. Te llegan regalos que no esperabas y más de un amor del pasado que te va a dar mucho gusto.

Cáncer, trata de tener cuidado con problemas de la piel o si vas a tomar sol ponerte bloqueador solar. Recuerda que el punto débil de tu signo.

Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Escorpión que va a ser muy apasionado en este fin de semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 21. Tu color es verde y amarillo. Trata de seguir con tu curso de natación o ejercicio en este verano.

Te invitan a salir de viaje en este mes de julio, aprovecha, te vas a divertir y a disfrutar. Te busca un familiar para pedirte una firma para aval o sacar un crédito. Te regalan un reloj.

Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tus asuntos personales. Y este día 21 de junio, prende una vela roja y ponte un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo y déjalo allí hasta que se caiga; te va a servir de protección.

Leo

Viernes de mucho trabajo y estar en cierre de proyectos. Recuerda que tu desempeño en tu empresa es muy importante y tienes todo el apoyo de tus superiores. Hazlo bien, que ya pronto te van a dar un ascenso de puesto.

Ten cuidado con dolores de estómago o intestino; trata de seguir una dieta de comida más saludable.

Eres el rey del zodiaco y eso hace que siempre tengas un amor a tu lado, pero ya trata de controlar ese impulso sexual y ser más fiel, amigo de Leo.

Fin de semana de mucha diversión y estar en varias fiestas; tú aprovéchalas, que necesitas desestresarte.

Este primero de 21 de junio, te recomiendo usar mucho perfume y ponerte colores claros que sean nuevos, para que tengas mucha suerte en cuestiones económicas.

Recuerda que en este fin de semana te va a venir un golpe de suerte con el número 02, 77 y tu color es naranja.

Virgo

Viernes de estar con mucha presión en cuestiones de pagos atrasados o estar muy limitado en tu situación financiera.

Recuerda que tu signo siempre gasta algo que no tiene y por eso te endeudas de más. Así que aprende a ser más administrativo en tu vida y solo compra lo que realmente vas a utilizar.

Este día 21 de junio, te recomiendo prender una vela de color blanca y cargar un limón verde en la bolsa; le pones perfume tuyo y llévalo contigo siempre, y verás que la abundancia va a estar presente en tu vida.

En el amor, estarás muy cotizado; varios amores nuevos estarán buscándote. Recuerda que tú eres el pilar de tu casa y tu familia siempre va a depender de ti, así que trata de apoyarlos en lo que necesiten.

A las amigas Virgo que están solteras les viene un embarazo sorpresa, así que ten cuidado.

Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 17. Tu color es el verde, y tendrás la propuesta de irte a vivir lejos o cambiarte de casa.

Libra

Fin de semana de trabajo extra y estar en cierre de contratos; recuerda que tu signo siempre quiere todo bien hecho y sin demoras. Por eso, siempre tu signo va a tener trabajo, porque tú solo te recomiendas por buen desempeño laboral.

Ten cuidado con problemas de la columna o espalda; trata de no cargar cosas pesadas. Un amor del signo de tierra te va a estar buscando otra vez para ser pareja.

Este día 21 de junio, te recomiendo ponerte algo de plata, como una cadena o aretes, y traerlo todos los días; y prender una veladora para protección.

A los Libra solteros, no busquen tanto el amor; dejen que fluya solo y verán que estos días les va a llegar la persona indicada. Te busca tu hermana para pedirte un consejo.

Trata de no comer de más y sigue con tu ejercicio. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 07 y 09; tu color es el amarillo.

Escorpio

Viernes de mucha presión laboral. Trata de no caer en enojos con tus compañeros de trabajo; recuerda que tu signo es muy responsable con todo lo que le indican, por eso siempre vas a quedar bien con tus superiores en tus trabajos.

Te llega un dinero extra y va a ser por un pago atrasado. Piensas salirte con tu familia a una playa; hazlo, que eso te ayudará mucho a renovar tus energías.

En el amor, trata de no ser tan celoso; recuerda que la base de toda relación es la confianza.

En este día 21 de junio, te recomiendo prender una vela roja y ponerte agua bendita en la nuca y frente para que todo el mes tengas protección espiritual.

Recuerda que tu signo es el más fuerte en cuestiones de mente y siempre lo que piensas se realiza, así que a pensar puras cosas positivas. Tus números de la suerte son 15, 88 y tu color es el blanco.

Sagitario

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor de ti. Recuerda que en este tiempo de verano, salir a tomar el sol hace que tu energía positiva crezca más fuerte.

El viernes es un día para estar con prisa y solucionar todo lo que tengas de trabajo y escuela; trata de administrar más tu tiempo.

Te recomiendo que este día, 21 de junio, prendas una vela blanca y te bañes en tres litros de agua; le pones sal en grano y con eso te bañas para que reine la prosperidad y salud en tu vida.

Ten cuidado con problemas de gastritis o úlceras; trata de no comer tanto picante o alcohol.

Te compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. Te vas de viaje en estos días, decides estar un tiempo sin pareja y salir con tus amigos a divertirte.

Tus números de la suerte son 10 y 76, tu color es el rojo y te viene un dinero extra el sábado.

Capricornio

Viernes de salir a cenar con un amor nuevo que te hará sentir de lo mejor. Recuerda que eres el conquistador del zodiaco y eso hace que nunca estés solo en la vida.

Fin de semana de salir de viaje con los amigos, te invitan a una graduación y decides comprarte ropa y un perfume.

Ten cuidado con lo que firmas; recuerda no hacer confianza en ninguna tienda donde vayas a comprar.

Tramitas tu permiso de residencia y visa americana. Te buscan para poner un negocio los fines de semana y va a ser un familiar tuyo. Hazlo, que te va a ir de lo mejor.

Te recomiendo este día 21 de junio prender una vela blanca y usar mucho perfume para que todas las buenas energías estén contigo.

Ten cuidado con las enfermedades del pulmón y garganta; trata de dejar un poco el cigarro. Tendrás un golpe de suerte con el número 19, 30; tu color es el azul.

Acuario

Fin de semana de salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza. Recuerda que tu signo lo domina el ser libre en todos los sentidos.

Ten cuidado con problemas legales y trata de solucionar todos tus pendientes de pagos de casa o carro.

Eres muy buen amigo y eso hace que tus amistades confundan el amor con la amistad. Trata de dejar en claro tus sentimientos.

Te busca un amor del signo de Fuego para invitarte a salir de viaje. Sigue con la dieta y no comas de más; controla un poco más la comida en las noches.

Te recomiendo que este día 21 de junio prendas una vela roja y pongas un limón verde en tu bolsa para que te reine la paz y prosperidad en tu vida. Tus números mágicos son 11 y 90; tu color es el verde.

Piscis

No pienses lo que no es, amigo de Piscis, y menos en el amor. Recuerda que si tu pareja no es para ti, es mejor decirlo y darse un tiempo, que en esta vida lo más importante eres tú y tu felicidad.

En este fin de semana te vas a reinventar por completo y más porque las energías positivas te rodean. Así que trata de aprovecharlo en todo lo que puedas: realizar cambios de trabajo o poner un negocio propio.

Trata de pagar cuentas atrasadas y no crear problemas de exceso de compras innecesarias. Recuerda que el estrés se quita haciendo ejercicio.

Te llega un amor nuevo del signo de Escorpio o Capricornio que va a ser muy apasionado y te llenará de muchos regalos.

Este día 21 de junio, te recomiendo que uses zapatos nuevos y prendas y enciendas una vela roja para que pises éxito. Tus números de la suerte son 01, 08 y tu color es el blanco.