Lizzo explica por qué dejó Ozempic y eligió otro camino para bajar de peso

La cantante y ganadora del Grammy Lizzo se sinceró recientemente sobre su experiencia con medicamentos GLP-1 como Ozempic, conocidos por su uso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Durante una entrevista en el podcast ‘Just Trish’ con la presentadora Trisha Paytas, la artista de 37 años explicó por qué decidió abandonar el uso de estos fármacos y enfocarse en un enfoque más personal para alcanzar sus metas de bienestar.

“Lo intenté todo”, confesó Lizzo en el episodio publicado el 19 de junio. Aunque admitió que Ozempic “funciona porque comes menos”, también señaló que si una persona puede cambiar su mentalidad y hábitos por sí misma, el resultado puede ser el mismo.

“Si comes bien, te sientes lleno. Pero si puedes hacerlo por tu cuenta y controlar tu mente, es lo mismo”, explicó.

Lizzo está documentando su pérdida de peso

Lizzo está documentado su proceso de transformación desde 2023 y atribuye los verdaderos avances en su salud a un cambio crucial en su dieta: dejar el veganismo y volver a incluir carne. “Lo que me decepcionó fue no ser vegana”, dijo, explicando que en su etapa como vegana consumía muchos productos procesados, como carnes artificiales, pan y arroz, que no lograban saciarla.

Su nueva alimentación basada en alimentos más integrales ha marcado la diferencia. “Cuando empecé a comer alimentos integrales, como carne de res, pollo y pescado, me sentía llena y no expandía mi estómago consumiendo cosas falsas que no me llenaban”, explicó la intérprete de Truth Hurts.

En cuanto al uso de medicamentos como Ozempic, Lizzo pidió empatía y respeto hacia quienes optan por ese camino, rechazando las críticas que tildan su uso como una “trampa”. “No es fácil. Es como una droga para ayudar a alguien con algo que le cuesta”, dijo. “Creo que la gente… es su manera de ser gordofóbica cuando le dicen a alguien que la están engañando”.

Su mensaje se suma al de otras figuras públicas como Rosie O’Donnell, quien recientemente compartió en Instagram su experiencia positiva con Mounjaro, otro medicamento GLP-1, mostrando los cambios que ha logrado desde finales de 2022.

“No puedo creer que esta sea yo ahora”, escribió la comediante, acompañando su publicación con los hashtags #mounjaro, #perdidadepeso y #dismorfiacorporal.

En un tema cargado de opiniones, Lizzo continúa promoviendo la autenticidad, el respeto a las decisiones personales y la lucha contra la gordofobia, recordando que cada cuerpo tiene su propio camino.

