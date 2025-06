Martín Anselmi repudiado por los aficionados del Porto por la derrota con Inter Miami

Después del sorpresivo tropiezo con el Inter Miami 2-1 en la segunda fecha del Mundial de Clubes, los reclamos y rechazo contra el técnico argentino Martín Anselmi del Porto FC no se hicieron esperar al grado de que exigen que se regrese a México para no seguir afectando a la escuadra lusitana.

Con un panorama que parece insostenible debido a que en teoría están eliminados con apenas un punto producto de su empate 0-0 en la primera fecha con el Palmeiras y de cara al último juego de la primera fase contra el Al-Ahly de Egipto, todo se le ha juntado al extécnico de Cruz Azul donde el cierre del torneo en Portugal tampoco fue favorable y que para la mayoría es insostenible y algunos lo calificaron como la máxima humillación en la historia del equipo.

Nem sequer tenho paciência para ouvir o Anselmi a falar, as desculpas são sempre a mesma merda… — Nuno Oliveira (@NunoF80) June 19, 2025

Por esa razón, las reacciones en redes sociales en contra del técnico argentino no se hicieron esperar: “Ya no tengo paciencia para escuchar hablar a Anselmi, las excusas son siempre la misma mier…”, “No sirve de nada. No se dio cuenta de dónde está y ya no lo hará. No sirve de nada.”

Exigen que se regresen a México

Inclusive otros seguidores de los Dragones fueron más lapidarios contra la gestión del estratega argentino que en el fútbol de México exigiendo que se regresen a México, no obstante que reconocieron que Anselmi fue una víctima de la planificación del cuadro portugués.

“Incluso veo a Anselmi como una víctima. Tiene una plantilla horrible, lo que, sumado a la pésima idea de juego que quiere implementar, es un completo fracaso. El mayor ejemplo es Samu: tuvo una primera parte muy buena y en la segunda simplemente desapareció. ¿Por qué? ¡Váyanse a México!”

Otros comentarios giraron en torno a que todo tiene un límite: “Ya basta de Anselmi. Tuvo su oportunidad y no funcionó. No hay mejoras; no entendió el contexto ni a los jugadores que tiene a su disposición. No es bueno para la situación actual del Porto”.

Não serve . Não percebeu onde está, e já não chega lá. Não serve — Horácio (@horacio_j_p) June 19, 2025

Por esa razón, Anselmi tiene el panorama en contra debido a que una eliminación del Mundial de Clubes a manos del cuadro egipcio marcaría su salida del FC Porto y obviamente el fin de su aventura por Europa, donde no le fue nada bien y por la cual apostó sin importarle dejar tirado el trabajo en el Cruz Azul.

