Rod Stewart se convierte en detractor de Donald Trump y le reprocha que le siga vendiendo armas a Israel

Inesperadamente, el cantante Roderick David Stewart se convirtió en crítico del presidente Donald Trump a quien le reprocha el hecho de continuar suministrándole armas a Israel para que siga adelante con el derramamiento de sangre en Medio Oriente.

Durante una entrevista concedida a Radio Times, el ganador del premio Grammy reconoció haber marcado distancia del republicano de 79 años después de conocerlo de cerca y observar cómo trataba a las mujeres, pues era su vecino en Florida e incluso, años atrás, llegó a visitarlo en varias ocasiones.

“No soy un gran fan de Trump. Lo conocía muy, muy bien. Solía ir a su casa, a sus fiestas de Navidad. Siempre ha sido un hombre muy hombre. Me gustaba por eso, pero, en mi opinión, no trataba bien a las mujeres”, indicó.

Cuestionado sobre si podría llegar a considerar al magnate neoyorquino entre sus amigos, el intérprete británico descartó dicha posibilidad.

“No, ya no puedo. Mientras siga vendiendo armas a los israelíes, y sigue haciéndolo. Desde que asumió la presidencia, se convirtió en otra persona. Alguien a quien no conocía”, enfatizó.

Rod Stewart sugiere que Estados Unidos debería de dejar de suministrarle armamento a Israel. (Crédito: Scott Garfitt/Invision/AP)

Rod Stewart considera que nadie debería apoyar los planes de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, pues son una calca de lo que los nazis les hicieron a los judíos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

“Alguien tiene que hacer algo. Lo que les está haciendo a los palestinos es exactamente lo que les ocurrió a los judíos. Es la aniquilación, y eso es todo lo que quiere hacer: deshacerse de todos ellos. No sé cómo duerme por la noche”, señaló.

Desde el 27 de octubre de 2023, cuando el ejército israelí invadió Gaza bajo el argumento de aniquilar a todos los miembros de grupo islámico Hamás, prácticamente su belicosidad ha ido en aumento, pues además de a Irán, en sus planes de ataque incluyó a Líbano, nación a la que bombardeó.

Sin embargo, en todo momento, la nación judía ha contado con el respaldo de Estados Unidos, mientras que los ojos de otras naciones como China y Rusia se mantienen a la expectativa de los acontecimientos.

