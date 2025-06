Elon Musk vuelve a la carga y arremete en contra del director de personal de la Casa Blanca

El magnate Elon Musk reapareció en redes sociales para emitir un despectivo comentario acerca de uno de los colaboradores más apreciados por el presidente Donald Trump.

Hace unos días, el hombre más rico del mundo trató de matizar sus controversiales declaraciones lanzadas en contra del mandatario de la nación y aunque se pensaba que dejaría de lanzar comentarios negativos sobre el gobierno para dedicarse a manejar sus empresas, volvió a las andadas.

Durante 130 días, el visionario sudafricano fungió como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) aconsejando a Trump sobre qué hacer para reducir los gastos del gobierno.

No obstante, la estrecha relación entablada con el presidente le generó a Musk muchos problemas e incluso enemistadas, al menos eso denota un mensaje que publicó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, a raíz de un artículo publicado en el diario New York Post donde se detallaba que Sergio Gor, director de personal de la Casa Blanca, no había presentado la documentación completa de investigación que entre muchas otras cosas define su lugar de nacimiento.

“Es una serpiente”, escribió Musk sobre Gor en su cuenta.

El señalamiento del magnate sudafricano surge a raíz de que Gor se encarga de supervisar la investigación y los nombramientos de miles de empleados del gobierno, entre ellos la nominación de Jared Isaacman como administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la cual fue retirada un día después de que concluyó la etapa de Musk al frente del DOGE.

Sergio Gor lleva varios años ligado a Donald Trump y por ello lo nombró director de personal de la Casa Blanca. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Debido a que el hombre más rico del planeta es amigo personal de Isaacman y por ello lo promovió para ocupar dicho cargo donde directamente podía favorecer a su empresa SpaceX, ahora se siente traicionado por Sergio Gor con quien se menciona llegó a tener marcadas diferencia en varias reuniones de gabinete.

De cualquier manera, Musk ahora parece estar fuera del círculo de confianza de Donald Trump, en tanto que el director de personal de la Casa Blanca está adquiriendo mayor poder sobre todo porque tiene fuertes vínculos con el movimiento MAGA y con Donald Trump Jr.

Además, en su momento, lideró el comité de acción política pro-Trump Right for America.

Todo ello, le ha valido que incluso James David Vance, vicepresidente de la nación, lo considere una pieza clave en la actual administración federal.

“Sergio ha liderado el esfuerzo para asegurar que el gobierno del presidente cuente con defensores comprometidos y con principios de la iniciativa ‘America First’. Ha hecho un trabajo excelente y seguirá haciéndolo”, indicó.

