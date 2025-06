Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de junio de 2025

LEO

Una situación medio incómoda relacionada con un ex o un viejo amigo podría sacarte de onda este fin de semana. Pero no te me agüites, que pa’ qué cargar con cosas que ya no te aportan ni sombra. Si traes la espinita de buscar a alguien del pasado, hazlo, porque podrías soltar un peso del corazón y dormir a gusto por fin, el amor se viene movidito, pero tú decides si repites errores o aplicas la de “mejor sola que mal acompañada”. Vas a empezar a ver la luz en eso que tanto te ha dolido, pero no te claves con lo que no fue, que la vida acomoda las cosas cuando menos lo esperas. No dejes que las malas vibras te tumben el ánimo, porque aunque eres fuerte, hay gente que nomás se te pega como garrapata para drenarte.

Y sí, quejarte de tu cuerpo no te va a dejar el abdomen plano; si quieres cambios, pues échale ganas y levántate del sillón, aguas con los gastos inútiles, no estás pa’ derrochar en tarugadas; mejor invierte en ese proyectito que te anda rondando la cabeza, que si lo haces bien, podrías llevarte una buena sorpresa. Últimamente gastas más de lo que ganas, así que no compres por impulso ni por llenar vacíos.

VIRGO

Amor con amor se paga… y olvido con otro mejor. Ya deja de aferrarte a personas que nomás te dan las sobras, tú no estás pa’ andar recogiendo migajas emocionales, si alguien no hace ni el intento de estar contigo, ¿pa’ qué te desgastas? Saca la escoba y haz limpieza en tu vida. Aguas con andar contando tus planes a medio mundo, porque traes la lengua bien suelta y la envidia a tu alrededor no es cualquier cosa, por eso, muchas cosas no se te dan como quisieras, mejor guarda silencio y sorprende con resultados.

Traes una buena racha de cambios, pero necesitas balancearte, porque pareces trompo chillador: girando sin dirección, es momento de plantar bien los pies y ponerte serio con tus metas. Si andas soltero o soltera, aguas con una amistad que podría llevarte al pecado… o a la cama. Nada de enamorarte de quien nomás venía por “servicio a domicilio”, mejor disfruta y no confundas calentura con cariño, tu eres muy de esas y ni te hagas.

Últimamente has cambiado mucho, y no todo para bien, esa nobleza que te caracterizaba anda escasa, como el cilantro en la verdura. Aprende que no toda la gente viene a fregarte, y no todos merecen tus malas caras o tu humor de lunes, relájate un poco y vuelve a ser esa persona que da gusto tener cerca.

LIBRA

Se vienen días de emociones revueltas, y no porque la luna esté mal aspectada, sino porque vas a toparte con gente que no tragas ni con agua bendita. Evento o fiestecita en puerta y tú tratando de disimular la incomodidad… mejor respira hondo, sonríe y que te valga, no estás pa’ amargarte la existencia. Una amistad soltará un chisme que te va a picar el orgullo, pero tranqui: no te enganches. No cargues culpas que no son tuyas, ya bastante traes con lo tuyo como para asumir lo de otros.

Vas a recordar a alguien de tu pasado que te dejó más insomnio que buenos recuerdos. No te claves, esa persona ya fue, en el trabajo, cuida tu boca, porque podrías soltar algo de más y perder amistades por andar de bocón sin querer queriendo. Si te andan moviendo las ganas, no confundas una aventurita con el amor verdadero a veces se te va la onda y terminas enamorado de quien nomás te quería calar. ¡Ubícate!

Andas medio agotado, y eso de andar jalando sin descansar podría pasarte factura en forma de ansiedad o achaques nerviosos. Escucha a tu cuerpo. Vas a entrar en una etapa donde el carácter va a ser tu mejor o peor arma, has reaccionado mal con gente que no lo merece, pero es porque te han partido el alma tantas veces que ya ni confías. Suelta lo que no te deja avanzar y enfócate en tus proyectos: vienen cambios chonchos en el trabajo, la familia y hasta con las amistades.

ESCORPIÓN

Tarde o temprano vas a entender por qué la vida te sacudió como trapo viejo. No te arrepientas de lo que viviste, mejor aprende pa’ que no te vuelva a pasar lo mismo, ya es hora de volver a confiar, no todos los amores te van a salir defectuosos, aunque sí hay que tener la antena bien parada. Vienen días donde vas a andar medio nostálgico, y hasta con ganas de regresar al pasado, pero no pa’ repetirlo, sino pa’ no volver a caer en lo mismo. Una noticia que llega por parte de una amistad te va a remover emociones… incluso podrías alejarte de alguien que pensaste que era tu compa de batalla.

Si estás en relación, ponle atención a cómo tratas a tu pareja, porque a veces eres un panecito dulce y otras un chile bien bravo, ese sube y baja de humor no ayuda en nada y puede sacar corriendo hasta al más paciente. Cuídate de resfriados o malestares en las vías respiratorias, ah, y no dejes para mañana ese proyectito que traes en mente, porque si te aplicas, podrías hacerlo realidad más pronto de lo que crees.

No seas tan manipulable, que luego pareces marioneta de otros, tu tienes buen juicio, nomás no lo pongas en modo avión, si alguien del pasado que ya te fregó vuelve a aparecer con la colita entre las patas, ¡aguas! No es arrepentimiento, es que allá no le funcionó y ahora quiere volver a probar suerte contigo. ¡No te dejes!

ARIES

Andas en una etapa en la que ya ni sabes si vas o vienes, la neta, te han decepcionado tanto que te cuesta un mundo volver a confiar, y se vale, nomás no te encierres. Si tienes pareja, deja de estarle buscando las pulgas nomás por aburrimiento, y mejor procura crear momentos chidos, no pleitos innecesarios. Hay una amistad que empieza a verte con otros ojos… pero si a ti no te mueve ni un pelo, sé claro desde el principio, no andes ilusionando a lo menso, ya es momento de cambiar la forma en la que ves la vida, que todo lo que deseas se empieza a acomodar, pero tienes que poner de tu parte.

Cuidado con caídas, golpes o noticias inesperadas que puedan mover tus finanzas, hay amores del pasado que están rondando otra vez, y tú, como siempre, con el radar bien prendido, no te me confundas, no todo lo que brilla es oro… a veces es puro foquito de feria.

Tu problema eterno son los celos, eres aprensivo y no lo puedes evitar, pero también hay que reconocer que a veces tu pareja deja mucho que desear, se viene un cambio laboral que va a dejarte buena lana, nomás no te emociones y te la gastes en puras mensadas. La salud de un familiar o un tema con tu trabajo o amigos podría tenerte medio sacado de onda, dale chance al tiempo, y ten fe, que todo agarra su rumbo. Hay probabilidad de viaje a una playita o algún lugar bien pintoresco, así que ve preparando el bronceador.

Y por último: deja de darle tanto poder a los comentarios de gente amargada a veces te afecta más lo que otros dicen que lo que tú realmente piensas de ti… y eso no se vale. ¡Date tu lugar!

TAURO

Traes el humor como montaña rusa: a ratos eres un encanto y al siguiente ni tú te aguantas. Mucho cuidado con lo que dices, porque podrías herir sin querer a gente que realmente te quiere y recuerda: lo que sale del hocico no se puede devolver. El amor anda rondando, y no se descarta que llegue por medio de una amistad o por alguna red social, así que si alguien te anda tirando indirectas, pon atención. Si ya tienes pareja y últimamente anda fría como hielito de nevera, no te hagas el loco: algo le pasa y es mejor preguntar antes de que explote la bomba.

Aprende a decir “no”, que ya pareces servicio 24/7 para todo mundo, luego se te trepan y terminan abusando de tu buena voluntad, eso sí: se vienen momentos bien bonitos con tu gente cercana, y hasta un viajecito donde te la vas a pasar de lujo. Si alguien te anda pretendiendo pero no te dedica tiempo, ni te consiente como mereces, ¿qué haces ahí? Estas perdiendo tu valioso tiempo y si andas en un amor a distancia… malas noticias: una tercera persona ya está metiendo su cuchara.

Familiares te van a necesitar más que nunca, así que mantente pendiente, también, cuida tu lengua: andar diciendo lo que no debes podría meterte en un broncón de aquellos, trámites, préstamos o cambios importantes podrían venir con sorpresas, así que piénsale bien antes de firmar cualquier cosa y ojo, que hay altas probabilidades de una traición y sí, va a doler, sobre todo porque una amistad está metida en el enredo, abre los ojos y cuida tu espalda.

GÉMINIS

Tu vida por fin empieza a agarrar forma, y no porque te cayó del cielo, sino porque ahora sí te estás aplicando, varios de tus planes y sueños se te van a empezar a cumplir, y vas a andar con una suerte tan perra, que hasta te va a dar miedo, aprovecha, que no todos los días se alinean los astros y las ganas, pero aguas, porque una amistad medio víbora viene con la lengua suelta y podría meterte en un chisme de esos que no se quitan ni con sábanas nuevas. Manda a la ñonga a quien no suma y mejor rodéate de gente que te aplauda sin envidia.

No dejes tus metas botadas por flojera o por andar con la cabeza en las nubes, el tiempo pasa, y si no haces algo hoy, mañana ya vas a andar llorando por lo que no hiciste, se te viene una noticia buena en lo económico, pero también podrías enredarte con deudas si no controlas el antojo de comprar por comprar.

No te claves tanto con el futuro, que a veces por pensar tanto, se te va la vida y ni la vives, boda o pachangón familiar a la vista, y te la vas a pasar bomba, eso sí, no mezcles copas con verdades, porque podrías soltar más de lo que debes. Y en el amor, recuerda que no por una noche mágica se construye un “vivieron felices para siempre”. Endurece el corazón si hace falta, no cualquiera merece tu lado noble, no mendigues cariño, ni atención, si alguien no te da paz, mejor que se vaya… tú vales mucho y lo sabes.

CÁNCER

En las noches te va a pegar la pensadera bien feo… y no por insomnio, sino porque traes el alma cargada de “hubieras” y “por qué no pasó”. Pero tranqui, no te claves con lo que no fue, ni llores por cosas que solo vivieron en tu cabeza, si algo no ha sucedido, por algo es, no cambies tu esencia solo por encajar con los demás, tu tienes tu magia, tu modo, y quien te quiera, que te quiera completito, no a medias tintas, viene una pérdida material (algo que se rompe o se pierde), y también se ven dos personas saliendo de tu vida y aunque al principio duela, con el tiempo vas a entender que más vale solo que mal acompañado.

No descuides los lazos con tu familia, porque por andar en tu mundo podrías crear distancias y rencores que después cuestan mucho sanar. Alguien nuevo llega o ya llegó a tu vida, y si le echas ganas, puede convertirse en un gran amor y hasta en un socio con quien emprender algo chido.Con el paso de los días, te vas a dar cuenta de que soltar fue la mejor decisión, no sigas viviendo atado a quien solo te llenaba de reproches y malas vibras, eso sí, el amor necesita ser parejo: si tú das todo y el otro nomás lo ve pasar… eso está destinado al fracaso.

Tu fuerza no está en los músculos, sino en tu voluntad, has logrado cosas bien perras, pero no dejes que la negatividad ajena opaque tus metas. Si alguien te dice que no puedes, tú respóndeles con hechos y sí, vas a extrañar a un familiar que está lejos, pero ese cariño sigue intacto.

SAGITARIO

A veces tu corazón se manda solo y te mete en cada bronca… te gana lo sentimental y terminas creyendo en promesas que ni firmadas en papel valen la pena. ¡Ponte listo! Que no todo lo que parece amor verdadero pasa la prueba del desayuno al día siguiente.

Amores de una noche podrían dejarte más vacíos que satisfacción, no se trata de cerrar el corazón, pero tampoco de abrir las piernas al primer “te quiero” mal ensayado, una verdad familiar va a salir como bomba de tiempo, y aunque te deje más preguntas que respuestas, lo mejor será enfrentarlo y no quedarte con la duda. Tu estado de ánimo anda como licuadora sin tapa: un día todo bien y al siguiente ya no aguantas a nadie, desconfías hasta de tu sombra, y eso está afectando tus relaciones más cercanas, un familiar sufrirá una decepción amorosa, y ahí es donde tú deberás ser el hombro que escuche… no el que juzgue.

Hay alguien del pasado que está queriendo colarse de nuevo a tu vida, pero tú ya no estás para reciclajes, si no funcionó antes, fue por algo, y aunque los recuerdos te hagan temblar las rodillas, recuerda que las cicatrices no se hicieron solas. No le des vuelo a chismes del trabajo, que la gente envidiosa abunda, y entre más brilles, más buscan cómo apagarte, aprende a leer las señales, incluso las que llegan en sueños, porque ahí podrías encontrar respuestas que la vida despierta no te ha dado.

Y si tienes pareja, aguas con los celos y la desconfianza, las escenas de telenovela solo desgastan, ya deja de fingir que todo está bien si por dentro te estás cayendo a pedazos. Libérate de lo que ya no te llena, ni te suma, ni te quiere bien. Tu tiempo vale oro, no lo malgastes en amores piratas.

CAPRICORNIO

Un viejo amor va a hacer que se te alboroten los recuerdos y hasta las ganas de volver… pero aguas, que una cosa es la nostalgia y otra muy distinta es caer otra vez en el mismo hoyo. Lo que fue bonito, que se quede en el recuerdo; no intentes revivir lo que ya ni palpita.

Hay viaje en puerta, y también un dinerito extra que te lo vas a echar entre el gustito con amistades y algún cariñito por ahí, pero si tienes pareja, pon mucha atención: si ya te trata como si fueras uno más del montón, es momento de cuestionarte si estás en el lugar correcto, amor sin detalles, sin tiempo y sin atención… eso ya no es amor, es costumbre mal llevada.

Deja de obsesionarte con el futuro, nadie tiene asegurado ni el desayuno de mañana, vive, siente y aprovecha lo que tienes hoy. Si estás en una relación, los celos y la inseguridad están haciendo estragos, se andan guardando cosas, y cuando se destape todo, ¡agárrate! Porque no será cualquier pleito. Hay probabilidades de infidelidad… y aunque no sea con cuerpo, sí podría ser con palabras o intenciones. No atosigues ni acoses, que eso también cansa y aleja. Si quieres que algo funcione, deja que respire.

No confíes de buenas a primeras en la gente nueva que se te acerca este fin de semana. Más vale ser desconfiado que terminar metido en un chisme de los gordos y si estás en pareja, ya deja de poner pretextos y da ese paso que traes dándole vueltas: o renuevas la relación o se te va a ir por el resumidero.

Cuidado con infecciones en garganta o estómago. No todo lo que entra por la boca es bendición… y no, no solo hablamos de comida.

ACUARIO

Vas a tener que bajarle dos rayitas a tu corazón de piedra… o mejor dicho, empezar a usarlo, porque últimamente nomás andas con la cabeza fría y el alma cerrada. Está bien cuidarte, pero no al grado de convertirte en hielo. Eso sí, no bajes la guardia: traiciones y mentiras podrían andar bien cerca. El fin de semana viene sabrosón, con altas probabilidades de encamamiento con una amistad o alguien recién conocido, tu decides si es amor o nomás fue calor… pero no confundas ganas con cariño, que ahí empiezan los enredos.

Últimamente andas cambiante como semáforo descompuesto: un día eres el alma de la fiesta y al siguiente ni tú te soportas. Ese vaivén de humor ya empieza a cansar a la gente que te quiere. Cuida tus amistades, porque algunas ya piensan en alejarse por lo seco que te has vuelto.

Mucho ojo con esa persona que acaba de llegar a tu vida y te trae medio ilusionado. No entregues todo de golpe ni te emociones nomás porque te dijo “buenos días” con emoji de corazón. Dale tiempo al tiempo, porque si te apuras de más, te puedes llevar un desengaño de esos que duelen hasta en la quincena.

Se ve un viajecito en puerta, con algunas piedritas antes de concretarse, pero al final te la vas a pasar rebién y en el amor… lo nuevo entra, lo viejo se borra. No te estanques, cada historia tiene su lección, nomás no repitas el capítulo con distinto actor. No busques con quién emborracharte un rato… busca quien te valore cuando ni tú te entiendes. Y recuerda: quien te quiere, lo demuestra; no te lo deja a la imaginación.

PISCIS

Vas a tener un sueño raro, de esos que no se te quitan de la cabeza… y no es cualquier cosa, porque viene con mensaje escondido así que al despertar, anótalo todo, porque podría ser la clave para resolver algo que traes dando vueltas. Aunque has pasado por cada tontería que ni en novela de las nueve, vas a entender que sí, también fuiste feliz, lo bueno es que ya aprendiste a reírte de tus tragedias, y eso te hace más fuerte que muchos.

Aguas con pérdidas materiales, se te puede extraviar algo importante, así que ponte buzo, te va a llegar una noticia inesperada que te va a alegrar el día y te va a sacar una sonrisa que ya te hacía falta. El pasado ya fue, ya no lo vivas en tiempo presente, si alguien no supo valorarte, ¿qué haces todavía ahí, escribiéndole indirectas? Ponte trucha y enfócate en tus objetivos. El mundo sigue girando, aunque tú te detengas. Tú sabes amar con todo… hasta con el alma, pero cuando te traicionan, ese amor se te convierte en coraje y arrasas con todo, así que mide tus emociones, porque a veces tú solito te lastimas más de la cuenta.

En el amor, andas desilusionado, como que ya no crees mucho en cuentos de hadas, y se vale, pero no pierdas la fe, que el amor no se acaba… nomás cambia de cama. Eso sí: no sigas mendigando cariño a quien solo está por compromiso, si no hay hechos, las palabras se las lleva el viento.

Tu sentido del humor y tu forma de ver la vida son tu mayor encanto, úsalos a tu favor, pero no te escondas detrás de chistes cuando por dentro estás en pedacitos. ¡Reinvéntate, Piscis! Porque lo que viene, viene bueno… si tú lo decides.