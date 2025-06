Si EE.UU. se suma a los ataques de Israel causará “un infierno en toda la región”: el vicecanciller de Irán habla con la BBC

En una entrevista exclusiva con la periodista de la BBC Lyse Doucet, Saeed Khatibzadeh dijo que si EE.UU. entra a participar en la guerra entre Israel e Irán, habrá “un infierno en toda la región” y agregó que, si el presidente Donald Trump decide intervenir directamente en el conflicto, será recordado por haber participado en “una guerra que no era suya”.

Trump anunció este jueves que decidirá en las próximas dos semanas si su país se involucra directamente en el conflicto entre Israel e Irán, según informó la Casa Blanca.

Más de 270 personas resultaron heridas en Israel tras el lanzamiento de una serie de misiles por parte de Irán este jueves, según el Ministerio de Salud israelí.

Uno de esos misiles impactó contra uno de los principales hospitales del sur de Israel, provocando grandes daños, según informaron las autoridades israelíes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, “ya no puede seguir existiendo” tras el ataque al hospital Soroka.

Pero Irán niega haber atacado el hospital y afirma que el ataque tenía como objetivo un emplazamiento militar cercano a las instalaciones.

Luego de que en la primera ola de ataques Israel dañara la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y matara a los principales científicos nucleares iraníes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país actuó porque “si no se le pone un freno, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo”.

Este es una extracto de la entrevista al viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh.

Getty Images: Netanyahu justificó el ataque contra los iraníes diciendo que “si no se le pone un freno, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo”.

BBC:

Se ha informado que el presidente Trump aprobó un plan militar y que aún no ha decidido si se unirá a la guerra. ¿Qué esperan en Teherán?

Estamos bajo ataque. Se ha producido un acto de agresión. Estábamos en plena diplomacia, recuerde que estuvimos juntos en Oslo (Noruega) cuando se planeaba la sexta ronda de negociaciones nucleares en Muscat (Omán), y estábamos a punto de llegar a un acuerdo.

De repente, los israelíes decidieron iniciar un acto de agresión contra Irán y pasar a la ofensiva para sabotear todo el proceso. Los mensajes que recibimos de los estadounidenses, mensajes secretos, indican que (ellos) no están involucrados y no estarán involucrados.

Pero los mensajes públicos que recibimos a través de los tuits y entrevistas del presidente Trump indican claramente que los estadounidenses han estado presentes, han participado y han apoyado (los ataques).

Usted menciona los mensajes secretos. El presidente Trump dice que los iraníes le están diciendo que quieren ir a la Casa Blanca, que quieren negociar, pero ¿qué más le han dicho? ¿Le han dicho que hay una salida a una guerra que se intensifica?

Lo que está sucediendo ahora mismo es un acto de agresión.

Miremos hacia la salida del conflicto. Han pasado siete días durante los cuales los países se han estado atacando mutuamente.

No, no, no nos estamos atacando mutuamente. Nos estamos defendiendo.

Pero ustedes también están atacando a Israel. Hoy atacaron un hospital, un hospital civil, mientras apuntaban a un objetivo militar.

No, no.

Getty Images: “Lo que está sucediendo ahora mismo es un acto de agresión”, dice Khatibzadeh.

¿Hay alguna manera de terminar esta guerra?

Lyse, este régimen genocida comenzó la guerra contra Irán. Nos atacaron. Atacaron nuestros hospitales. Mataron a nuestros altos comandantes.

Estamos actuando en legítima defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU y continuaremos con esta autodefensa hasta que el agresor aprenda la lección de que no puede simplemente atacar a otro país, a otro país soberano.

Khatibzadeh, ¿qué pasaría si el presidente Trump decidiera involucrar a Estados Unidos en la guerra? Irán ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. ¿A qué se refiere con eso?

Creemos que esta guerra no es una guerra estadounidense, pero si quieren involucrarse, el presidente Trump será recordado para siempre por una guerra que no era suya, sino que arrastró (al país) a ella.

Esto será una ciénaga, un infierno para toda la región.

¿No es un gran riesgo para Irán? Irán no es rival para la mayor potencia militar del mundo, y el pueblo iraní ya está sufriendo enormemente.

Existe una unidad nacional, y lo que estamos viendo ahora mismo es precisamente esta unidad nacional que se está dando dentro y fuera de Irán.

Esto no se trata de quién tiene la superioridad en el poder duro. Esto es una cuestión de resistencia. Vamos a resistir, por supuesto la diplomacia siempre ha sido una opción.

Y el presidente Trump sabe mejor que nadie que estábamos a punto de llegar a un acuerdo.

Y uno de los debates ahora mismo es que (Benjamin) Netanyahu, sabiendo que estábamos a punto de llegar a un acuerdo, intentó sabotearlo.

No quiero juzgar ahora, pero el presidente Trump lo sabe mejor que nadie.

Getty Images: El viceministro asegura que Irán está viviendo un momento de “unidad nacional” tras los ataques de Israel.

El presidente Trump dice que había un acuerdo que ustedes podrían haber aceptado, y no lo hicieron. ¿Existe algún acuerdo que ustedes aceptarían para evitar la guerra?

No había nada sobre la mesa. Intercambiamos algunos mensajes y estábamos negociando algunas partes. No estoy aquí para entrar en detalles. Puedo informarles cuando tengan tiempo para entrar en todos los detalles.

Pero incluso el presidente Trump sabe que Steve Witkoff (enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente) está enviando mensajes a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, de ida y vuelta.

Y él también sabe que, cuando no están al aire, se puede hablar con ellos y se puede comprender que este régimen genocida del apartheid de Israel ha saboteado la diplomacia durante muchos años.

Hoy, justo hoy, el director del OIEA dijo que no tenían pruebas de que Irán haya convertido o intentado desarrollar nuestra bomba nuclear.

El OIEA dice que ustedes están enriqueciendo uranio al 60%, lo cual no es necesario para un programa nuclear civil, y muchos se preguntan por qué están enriqueciendo el uranio a un nivel tan alto. Ellos enfatizan que ustedes tienen la intención de llegar al 90% y desarrollar una bomba nuclear.

No se puede iniciar una guerra basándose en especulaciones o intenciones.

Pero existe una preocupación.

Eso es un disparate. Mire, Israel ha atacado, siendo un país no miembro del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear) y poseedor de ojivas nucleares.

Irán no tiene ojivas nucleares. Irán es miembro del TNP.

La supervisión del OIEA se está realizando ahora mismo dentro de Irán, y ellos atacan nuestro ejército además de nuestras instalaciones nucleares. Esta es una decisión muy, muy, muy mala.

Esta es una pésima acción por parte de los israelíes, y el OIEA y otras organizaciones internacionales no la condenaron.

Es una acción muy peligrosa, porque a partir de ahora todos pueden atacar a otros que estén bajo la supervisión del OIEA, es decir, instalaciones nucleares pacíficas.

Lo que está ocurriendo es una acción muy peligrosa por parte de los israelíes, y desafortunadamente, europeos y estadounidenses no comprenden que esta peligrosa acción puede fácilmente provocar una nueva ciénaga en nuestra región.

Getty Images: Si involucra a EE.UU. en el conflicto, “Trump será recordado para siempre por una guerra que no era suya, sino que arrastró (al país) a ella”, agrega Khatibzadeh.

¿Cree que la reunión del viernes en Ginebra [de cancilleres europeos con su homólogo iraní] puede ayudar a desescalar el conflicto?

Siempre hemos estado disponibles para la diplomacia y esperamos que esta línea continúe, pero eso es diferente a la legítima defensa, que es lo que está pasando ahora mismo.

Mi país está siendo atacado y el agresor debería aprender la lección.

Ellos están matando a mi pueblo y vamos a resistir, y esta es una resistencia muy sagrada que se está dando ahora mismo contra las atrocidades y la agresión que se están cometiendo contra mi pueblo.

Entonces, ¿qué le dice al pueblo de Israel que ahora corre a los refugios antiaéreos, que escucha al líder supremo iraní decir “muerte a Israel”, que quiere destruir a Israel? ¿Es esa la ambición de Irán, realmente quieren destruir a Israel?

Esas son sus palabras, Lyse, no las de nuestro líder. Mira lo que ha dicho mi líder. Ha dicho que nosotros no estábamos al borde de ningún ataque militar, ni de ninguna acción drástica contra nadie.

Todo el mundo sabe que esta guerra no fue provocada, que es innecesaria. Atacaron a mi gente, atacaron a nuestros altos comandantes. Ellos mataron a 63 hijos de iraníes la primera noche.

Civiles están muriendo en los dos lados.

No, ¿quiénes son los que iniciaron esta guerra?, ¿quién posee una ojiva nuclear? Israel no es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel posee cientos de ojivas nucleares. Israel inició esta agresión, esos son los hechos.

¿Podría dar alguna garantía a los iraníes que están huyendo para salvar sus vidas, que quieren que termine esta guerra? Ellos le oirán decir que solo quieren continuar con más guerra.

En el momento en que ellos detengan estas atrocidades, en el momento en que el agresor acepte su responsabilidad de acabar con la impunidad de los israelíes, creo que será el momento en que toda la región pueda avanzar.

Entonces, ¿podría confirmar que Irán no tiene intención de desarrollar una bomba nuclear? Porque esa es la gran pregunta que se están haciendo en todo el mundo.

Si quisiéramos tener una bomba nuclear, la habríamos tenido antes, y vamos a repetir que Irán nunca ha desarrollado ningún programa para convertir nuestras actividades pacíficas en armas nucleares, y nunca lo va a hacer.

