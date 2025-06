Inter remonta al Urawa Red Diamonds para evitar una eliminación casi segura

77' LAUTARRRRRRRO! 🚲🐂🇦🇷



Incredible strike from Martínez and @Inter are level!



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTURD pic.twitter.com/QRLdpavsLG