Shai-Gilgeous Alexander y Haliburton palpitan Juego 7 de las Finales de NBA: “Un sueño hecho realidad”

Shai-Gilgeous Alexander no ocultó su entusiasmo al hablar del séptimo partido de las Finales de la NBA que se disputará este domingo. La estrella de los Oklahoma City Thunder, pieza clave en la brillante temporada del equipo, calificó la oportunidad como “un sueño hecho realidad”, en una rueda de prensa previa al gran duelo ante los Indiana Pacers.

“Es una muy buena oportunidad, una oportunidad realmente emocionante. Es un sueño hecho realidad”, expresó el MVP de la temporada regular.

En la misma línea, Shai subrayó que para este tipo de encuentros la clave es mantener la esencia que los llevó hasta aquí: “No intentar hacer nada espectacular, no intentar hacer algo que no hayas hecho antes ni ser menos de lo que has sido. Simplemente ser quien eres y lo que te trajo hasta aquí”.

Además, destacó la ventaja de jugar en casa, en el Paycom Center de Oklahoma City: “Nuestra afición es increíble. Estás totalmente en tu zona de confort. El ritmo del día no cambia… y tienes a la afición apoyándote: te dan energía estés ganando, perdiendo o pase lo que pase esa noche”.

Haliburton y el deseo de dejar huella histórica

Por el lado de Indiana, Tyrese Haliburton también se mostró con muchas ganas y consciente del momento histórico que viven los Pacers.

“Creo que lo importante de ganar el campeonato es que tu nombre queda en la historia como grupo. Creo que eso es lo más importante”, dijo en conferencia.

El base también valoró la dimensión emocional del partido: “Estoy disfrutando mucho lo que estamos haciendo… Este va a ser uno de los partidos más grandes, si no el más grande, que la mayoría de nosotros jugará en su vida”.

En cuanto a su estado físico, Haliburton confirmó que pese a las molestias en el gemelo derecho, estará listo: “Estoy prácticamente en el mismo punto en el que estaba antes del sexto. Un poco tieso, con algo de dolor… pero estaré listo para el séptimo”.

Será la primera vez desde 2016 que las Finales llegan al Juego 7. En aquella ocasión, LeBron James y los Cavaliers vencieron a domicilio a los Warriors, que habían desaprovechado una ventaja de 3-1. En los 19 antecedentes de séptimos juegos en Finales, el equipo local ha ganado 15 veces. Los Thunder parten con esa ventaja, pero en este tipo de duelos, todo puede pasar.



