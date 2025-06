Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de junio de 2025

PISCIS

Cuida ese corazoncito porque lo traes más golpeado que toalla de gimnasio. Has estado muy expuesto emocionalmente y si no pones un alto, podrías caer en bajones bien intensos. Si estás soltero o soltera, disfruta ese respiro, no andes metiéndote en relaciones nomás por no estar solo, que luego por andar buscando amor terminas perdiendo la paz. No todo lo que brilla es compañía.

Vienen días buenos para los negocios, un proyectito que traías en mente por fin va agarrando forma, así que échale ganas y no te rajes. Eso sí, aguas con la manera en que tratas a tus amistades, podrías soltar comentarios que te dejen mal parado y luego ni cómo zafarte.

El amor más importante ahorita es el amor propio, así que todo lo demás… que te valga maíz. Deja de querer cambiar el mundo ajeno cuando ni tu cuarto has podido acomodar. Hay veces que te frustras porque no logras esa “estabilidad emocional” que tanto anhelas, pero eso pasa porque te aferras a encontrar algo perfecto, y eso ni en las novelas.

Aprende a decir que no, a soltar lo que ya no fue y a vivir el presente como si fuera viernes de quincena. La vida se trata de aprender de los tropiezos, no de coleccionar caídas. Suelta lo que no fue, valora lo que tienes y prepárate, porque vienen días en los que el universo te va a poner pruebas… y tú sabrás si las pasas o te haces pato.

ACUARIO

Te va a dar la loquera por buscar a alguien de tu pasado, pero antes de aventarte ese clavado en recuerdos, recuerda por qué se fue y por qué estuviste mejor sin esa carga. A veces extrañamos hasta lo que nos hizo pedazos, nomás porque nos acordamos de un momento bonito. Mejor ni le muevas, ya soltaste esa piedra, no la recojas.

Tus ingresos van a mejorar y podrías andar armando maletas para un viajecito que traerá aire fresco a tu vida. Una persona clave será ese empujón que te hace falta para levantarte y comerte el mundo a mordidas. Esa misma persona te va a inspirar a hacer cosas chidas y a sacar la mejor versión de ti.

Pero cuidado con las malas vibras disfrazadas de amistad: hay una persona cerca, muy de tu confianza, que anda echándote tierra por la espalda. No te agüites, no es personal, es pura envidia con patas porque tú sí avanzas y ell@s no.

Si tienes pareja y anda necesitando su espacio, dáselo, pero sin dejar de ser claro. No es dar alas, es dar claridad. Viene una cancelación de viaje y también te vas a enterar de un rompimiento ajeno… chisme que te dejará con el ojo cuadrado.

Traes un corazón noble, pero andas tan seco de amor propio que cualquier “te quiero” mal dicho te hace temblar. Aprende a distinguir entre amor, soledad y agradecimiento, porque si no, te vas a seguir enamorando del primer “¿cómo amaneciste?” que te llegue en WhatsApp.

CAPRICORNIO

Tu carácter es como chile habanero: sabroso pero picoso… y si no te controlas, puedes meter la pata bien feo. No dejes para mañana lo que puedes poner en su lugar hoy, que tú no estás para andar perdiendo el tiempo ni permitiendo que te vean la cara. El mundo necesita ver de qué estás hecho, y es momento de demostrarlo.

Ya no llores por quien solo te llenó la vida de broncas, el que se fue sin despedirse que no vuelva ni por error. Tú no naciste para andar rogando cariño, ni para bajar tu nivel por nadie. Si tu pareja anda de tóxica o hay un tercero metiéndose, pon las cosas en claro o corta por lo sano.

El universo te está haciendo limpieza: personas que nomás te robaban energía van a ir desapareciendo como por arte de magia. Te va a costar dejarlas ir, pero después verás que era lo mejor. Deja que la vida acomode lo que tú ya no puedes cargar.

Vas a recibir una llamada o mensaje de alguien importante, y eso podría marcar un antes y un después. Cuídate de infecciones en la garganta o gripas mal curadas, no te andes confiando. Traes en la mente un proyectazo que huele a billete, así que ponte las pilas y hazlo realidad, porque podría traerte muy buenas ganancias.

Y ojo… un viejo amor podría aparecer de nuevo, pero no te emociones de más. A veces el pasado regresa solo para ver si aprendiste la lección… o si sigues igual de mens@.

SAGITARIO

Tú puedes ser el alma de la fiesta o el drama en persona… depende del día y de qué tan bien dormiste. Ese carácter tuyo tan noble como explosivo hace que la gente nunca sepa con qué versión de ti se va a topar. Y aunque muchos no te entienden, tú sabes que lo das todo, pero también lo quitas todo si te hacen enojar.

Eres bien cumplidor y echado pa’lante, pero tu bronca es que quieres que todo se dé como taco al pastor: rápido y calientito. La vida no siempre es así, a veces hay que cocerla a fuego lento pa’ que sepa mejor. Vienen recompensas por algo bueno que hiciste en el pasado, aunque ni te acuerdes qué fue.

Tu relación de pareja anda sobre terreno resbaloso, y si no te apuras a mejorar tu actitud, lo que tienen podría desmoronarse sin aviso. Hay cambios fuertes en el aire y uno de ellos podría ser el final de una relación o una nueva etapa muy distinta. Tú decides qué final le pones.

Te esperan días de mucha reflexión, de esos en los que amaneces con el alma cansada y con ganas de mandar todo al carajo, pero a mitad del día te entra el power y te levantas con ganas de comerte el mundo. Es parte de tu esencia: caer y levantarte más fuerte.

Si últimamente te ha pegado la tristeza, no te apaniques. Lo que estás viviendo te está limpiando por dentro, y te aseguro que de esta sales más cabrón y con más claridad sobre lo que quieres. La vida te va a poner de nuevo en el ruedo… ¿vas a entrar o te vas a quedar viendo desde la grada?

ESCORPIO

Eres como dinamita: si te provocan, ¡explotas! Te prendes en dos segundos y a ver quién te apaga. Caer en provocaciones se te da con mucha facilidad y más si estás de malas. Te hace falta aprender a respirar antes de explotar, porque puedes cometer errores que después no hay cómo remendar.

Una persona de tez clara, mujer, trae intenciones raras contigo. No confíes tan fácil, porque te puede meter en problemas o hacerte quedar mal. Hay cosas que simplemente no son tu problema, así que no te andes echando costales que no te corresponden, ni por quedar bien ni por no saber decir que no.

Vienen momentos buenos, pero primero tendrás que soltar y dejar ir a lo que ya no suma. Aguas con caídas, accidentes o sustos familiares. El universo te está avisando que es momento de despertar y dejar de hacerte el ciego.

Traes un carácter fuerte que no mide consecuencias, actúas primero y piensas después. Eso te ha metido en más de un lío, y si no te controlas, podrías tener un rollo legal o una discusión pesada. Aprende a abrirte a nuevas formas de ver la vida, sobre todo en el terreno del amor, que no todo es blanco o negro.

Recuerda: cada error tiene su factura. Pero si te caes, levántate con más fuerza y no repitas las mismas tonterías de antes. La vida no es para vivir con miedo, pero tampoco para tropezar con la misma piedra tres veces… y luego decir que era decoración.

LIBRA

La vida te va a dar chance de redimirte y corregir varios pasos en falso, así que no te hagas el loco ni la distraída. Aprovecha esta racha para ponerte en modo mejora continua: en tu persona, en tus planes y hasta en tus relaciones. Si no te aplicas, vas a seguir girando en círculos como perro tras su cola.

El amor anda rondando, pero si te desesperas, podrías meter la pata feo. La impaciencia te ha llevado a escoger cada espécimen que ni en oferta deberían agarrarse. Mejor deja que la vida te sorprenda y no le pongas fecha ni hora a lo que está por llegar.

Una verdad incómoda va a salir a la luz y te va a sacudir el ego. Pero ni modo, vas a tener que tragarte el coraje y seguir. Alguien del pasado regresa, no solo con nostalgia, sino con ganas de algo más… y no es amistad, ¿eh? Prepárate para unos “reencuentros” que podrían volverse repetitivos y sabrosos.

Se visualiza dinerito extra, ese que te cae sin esperarlo y te saca del apuro justo cuando ibas a empeñar hasta el alma. Nuevas amistades llegan a tu vida, y entre ellas, una que va a encenderte los sentidos… y sí, también las ganas.

Ponte firme con tus metas y no dejes que nadie te diga qué puedes o no puedes hacer. Recuerda: tú pones tus límites y tú decides si vives al cien o nomás sobrevives.

VIRGO

Tu familia y tus amistades serán tu mejor red de apoyo, así que no te hagas el fuerte o la valiente cuando por dentro andas deshecho. Déjate apapachar, que también mereces descanso del alma.

Se viene una pérdida de objeto importante: celular, llaves o incluso la paciencia. Aguas con andar tan distraído. También se revelará un chisme que te va a dejar con la ceja levantada, relacionado con una infidelidad entre amistades. Tú calladito, que en boca cerrada no entran más problemas.

Deja de esperar que te den lo que sabes que nunca te van a dar. Ponte los tenis y corre de ahí, antes de seguir invirtiendo en quien ni la tabla del uno sabe. Recuerda todo lo que has logrado y quién eres, que no por andar despeinado emocionalmente vas a tirar la toalla.

Ese cuerpazo de tentación que quieres no se va a armar solo. Deja de llorar frente al espejo y ponte a sudar. Si sigues buscando el amor en lugares y personas equivocadas, solo vas a seguir acumulando decepciones.

Un viaje que llevas rato soñando podría empezar a planearse; pon atención a señales y oportunidades. Ya no vivas arrastrando penas, deja de llorarle al que te pagó con limosnas emocionales. Si tienes pareja, bájale a la intensidad de tus inseguridades, que tanto pedir pruebas de amor solo va a cansar al otro.

Estás en una etapa en la que tú debes ser tu máxima prioridad. Haz lo que siempre has querido, lucha por tus metas y deja de esperar que alguien más te dé el impulso. ¡Tú puedes y lo sabes!

LEO

Prepárate, porque un amor del pasado está por reaparecer como si nada hubiera pasado… y tú decidirás si lo mandas por donde vino o si te avientas otra vuelta al ruedo. Puede que esta vez las cosas pinten mejor, pero no olvides por qué se fue la primera vez.

Tu familia va a necesitar de ti más que nunca. No solo es tu presencia física, es ese apoyo moral que solo tú sabes dar con cariño y regaño al mismo tiempo. Y sí, vienen días importantes de muchos cambios, de esos que sacuden el alma y te obligan a replantearte para quién estás viviendo.

Hay chismes que van a sonar fuerte y podrían afectarte si les das demasiada importancia. No te claves, no estás para andar recogiendo basura ajena. Amores del pasado siguen rondando tus pensamientos, y si no los sacas pronto, podrías perder lo bueno que ya tienes o lo que está por llegar.

Traes el carácter más cambiante que el clima en la montaña, así que procura no explotar con gente que ni vela tiene en tu entierro. Aléjate de quienes te bajan la pila, ya bastante tienes con tus propias dudas como para cargar con las amarguras ajenas.

Si tienes pareja y sigue sacando temas del pasado como si fueran nuevos, ¡ponle un alto! No puedes seguir repitiendo el mismo drama una y otra vez. Además, podrías tener sueños reveladores que te harán darte cuenta de sentimientos escondidos por alguien que consideras solo amistad.

Es momento de madurar, de darte cuenta que todo lo que pasa, aunque duela, te empuja a algo mejor. No permitas que los días malos te definan. Si alguien del pasado viene con reclamos, tú firme y directo: ya no eres el mismo, y qué bueno.

CÁNCER

Si tu pareja no confía en ti, que le busque terapeuta, no eres tú quien tiene que andar rindiendo cuentas cada cinco minutos. A veces dar explicaciones solo alimenta la inseguridad ajena, así que si ya hablaste claro y aún duda… que Dios lo acompañe.

Una persona de tu pasado va a darte justo la motivación que necesitas para cumplir esa meta que tienes guardada en el cajón de los “algún día”. Ese alguien no regresa para quedarse, pero sí para empujarte en el momento preciso.

Se vienen días en los que te va a dar la nostalgia y las ganas de regresar el tiempo, sobre todo por errores que siguen doliendo. Pero ya estuvo, lo que fue, ya ni llorarlo. Suelta y enfócate en lo que sí vale la pena hoy.

No finjas sentimientos por quedar bien, ni te obligues a amar donde ya no hay nada. Eres de los que da todo, pero también te confundes fácil, y a veces terminas cargando culpas ajenas solo por querer salvar algo que ya está muerto.

Tu carácter puede ser bien bonito o bien mamila, dependiendo de qué tan bien dormiste. No te vayas con la primera impresión ni lances culpas sin investigar primero. Si tu pareja anda en modo “no sé qué quiero”, tú no te quedes ahí mendigando cariño. ¡Levántate y sigue, que amores sobran!

Y sí, hay muchas posibilidades de que termines bajo sábanas con alguien nuevo estos días. Será intenso, divertido y liberador. Disfrútalo sin culpa, que para eso es la vida… para gozarla mientras se puede.

GÉMINIS

Bájale dos rayitas a tu intensidad, porque te andas acelerando de gratis y sacando conclusiones que ni al caso. No tomes actitudes egoístas con quien ni vela tiene en tu drama. A veces te dejas manipular por amistades que ni tu bien buscan y acabas cayendo en cada enredo que ni en novela se ve.

Sueles hacer tormentas en vasos de agua, y lo peor: ¡te las tomas! Es momento de relajarte y ver las cosas como son, no como te las imaginas. En el amor podrías tener una situación complicada, especialmente si tienes pareja… cuidado con lo que dices o haces delante de esa persona, porque una palabra fuera de lugar puede armar tremendo caos.

Y tú, que siempre estás entre el “sí quiero” y el “mejor no”, ya decide qué quieres con esa persona que te mueve el tapete. Hay posibilidad de que por fin se consolide una relación, pero la otra parte trae miedo, así que si le echas más dudas en lugar de certezas, se te va a pelar como agua entre los dedos.

Una amistad podría perder al amor de su vida por andar creyendo chismes, y eso te va a pegar más de lo que crees. Aguas con lo que sale de tu boca, porque podrías herir a personas que te quieren de verdad. Piensa antes de hablar, aunque sepas que traes la razón.

Chismes de vecindad se van a soltar como plaga. No faltes a reuniones de amistades, porque si no estás, te van a ruñir y bien feo. Es tiempo de poner en orden tus pensamientos, de dejar de correr sin dirección y de aprender a no engancharte con lo que no depende de ti. Lo que está pa’ ti, aunque corras, te alcanza… y lo que no, ni aunque te pongas de tapete.

TAURO

Vienen días de introspección, de esos que te obligan a verte al espejo sin filtros y preguntarte hacia dónde vas. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y decidir con qué sí vas… y qué ya no quieres cargar. Un amor del pasado vuelve, con todo y nuevas promesas. Tú decidirás si abres la puerta o dejas que toque en vano.

Tu autoestima necesita vitaminas, porque has dejado que gente con mala vibra te haga dudar de tu valor. No te expongas más con quienes ya te fallaron. Eres noble, pero no mens@, y ya va siendo hora de que pongas límites más firmes que tu antojo por el pan dulce.

La economía pinta bien, pero tendrás que ser inteligente para que ese dinerito te rinda y no se te vaya como agua en caprichos. Cambios fuertes vienen, y con ellos se va a ir toda esa pasividad que venías cargando desde hace más de un año. Despierta, ponte trucha y ve por lo que realmente quieres.

Llena tu vida de momentos que te hagan sonreír, no de excusas para seguir estancado. Las críticas vendrán de quienes no hacen nada con su vida, así que ni caso les hagas. Tú vívela como si pagaras por cada segundo.

Si has pensado en buscar a alguien que se fue, hazlo… pero hazlo por ti, no por necesidad. Solo asegúrate de estar listo para lo que venga, porque a veces el corazón se ilusiona y el otro ya ni se acuerda de tu nombre.

ARIES

La vida es bien justa, aunque a veces se tarde en hacer justicia. Todo lo que has dado, todo lo que has aguantado y hasta esas lágrimas que te tragaste en silencio, pronto se te van a regresar… pero en forma de bendiciones bien sabrosas y con las personas correctas.

No es momento de agacharte ni de andar dudando de ti, es momento de reencontrarte, de agarrarte cariño, de volverte a ver con los mismos ojos con los que veías tus sueños antes de que alguien te los aplastara. Ya no te dejes manipular por personas que solo se te acercan cuando les conviene, porque si tú no te defiendes, ¿quién?

Confía más en tu capacidad, porque lo que te detiene no es el mundo, eres tú con tus miedos y tus “y si no puedo”. ¡Sí puedes! Pero necesitas soltar todo ese pasado que ya te hizo el daño que tenía que hacer. No vivas lamiéndote las heridas eternamente, ponte de pie, sácate brillo y vuelve a la jugada.

Ya no es tiempo de creer en palabras bonitas, sino en hechos que se demuestran con acciones. No vivas dando explicaciones a quien ni el saludo te merece. Solo tienes una vida, y no es para que te la pases a medias, ni en modo espera, ni mendigando amor.

Empieza por quererte tú, como si fueras lo mejor que le ha pasado al mundo (porque sí lo eres, pero se te olvida). No es momento de llorar por quien ya ni se acuerda qué color de ojos tienes, ni de estar de rodillas por alguien que no merece ni tus “buenos días”.

Es momento de ponerte de pie, con la frente bien en alto y el corazón reconstruido a base de amor propio. Deja de ver el pasado como si ahí se hubiera quedado tu felicidad. Tu mejor etapa está por llegar… y la vas a vivir como se debe: sin miedo y con un chingo de amor por ti.