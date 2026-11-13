El autor del tiroteo en Washington, D.C., era un médico con una disputa legal con la administración de su condominio

El autor del tiroteo en un gimnasio de Washington, D.C., era un médico que mantenía una disputa por el moho acumulado en su ático. Descargó su ira contra el administrador del edificio en lo que la policía califica como emboscada premeditada.

El Dr. Matt Lambert, de 55 años, médico de urgencias, había demandado a su asociación de propietarios en marzo de 2025, alegando que los andamios utilizados en las reparaciones de su moderno edificio en Logan Circle propiciaron la propagación del peligroso hongo.

“Mi manifiesto es un informe técnico”, tuiteó una cuenta vinculada a Lambert a las 8 de la mañana del jueves, minutos antes de abrir fuego en el gimnasio de la planta baja de su edificio, matando al administrador del condominio, James Stuart, de 46 años, e hiriendo a otras cuatro personas.

En el tuit, adjuntó un informe que citaba “presunto crecimiento microbiano”, junto con filtraciones de agua y una elevada factura para rehabilitar la pared de su lujosa vivienda.

Durante el ataque, Lambert asesinó a tiros a su supervisor, Stuart, de 46 años —con quien mantenía una disputa por el moho—, con una pistola dentro del gimnasio Vida Fitness, del que el agresor era miembro, según la policía.

? #EEUU | Identifican a Matt Wade Lambert, de 55 años, como el responsable del tiroteo registrado cerca de Logan Circle, en #Washington D.C.



La policía informó que el hombre se disparó a sí mismo después de casi una hora de diálogo con negociadores.



? @FoxNews https://t.co/xbj4DtFJJl pic.twitter.com/zZWT3W6aOc — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 12, 2026

“Sabemos que la víctima era el administrador del edificio. Existía una disputa entre el sospechoso y la asociación de propietarios del edificio por problemas de mantenimiento y moho”, declaró Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, en una rueda de prensa el jueves.

“Por lo tanto, creemos que está relacionado con eso”, agregó.

Lambert también disparó a otras cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, ya identificados— con un rifle desde el balcón de su apartamento en el séptimo piso, añadió Carroll.

Las cuatro víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital; una de ellas se encuentra en estado crítico. No está claro si estaban involucradas en la disputa con Lambert o si él las atacó específicamente, concluyó Carroll.

Según una fuente federal de las fuerzas del orden, Lambert se atrincheró en su ático durante casi una hora después del tiroteo y llamó a un vecino para quejarse, antes de quitarse la vida en un enfrentamiento con la policía.

Primero llamó a un vecino y confesó el tiroteo, según la fuente. También rompió la tubería de gas de su chimenea y provocó un incendio, que fue controlado cuando se activó el sistema de rociadores del edificio, informó la policía. Se encontró gasolina dentro del ático, al que le habían arrancado las paredes de yeso.

Lambert también profirió insultos contra la asociación de propietarios cuando los negociadores de rehenes lo llamaron. Finalmente se disparó con una escopeta.

Lambert, autor publicado y médico de urgencias durante 20 años, vivía en el ático dúplex del 1515 de la calle 15 NW, considerado por la inmobiliaria Redfin como “uno de los edificios más codiciados de Washington D.C.”, con “espacios elegantes y abiertos”.

Desde agosto de 2024, Lambert mantenía una disputa con la Asociación de Condominios Metropole por los problemas de moho y guardaba rencor a Stuart, según un antiguo reportero del Washington Post que escribió un artículo sobre sus interacciones con el presunto asesino para The Washington Sun.

En aquel entonces, Lambert le dijo al reportero, de forma escalofriante, que conocía la rutina matutina de Stuart. “Si quiere ver al administrador del edificio, viene al gimnasio sobre las 8”, dijo.

Según el periódico, Lambert insistió en que Stuart, a quien le había informado sobre el moho en 2024, estaba librando una “guerra psicológica” contra él.

El agresor, que no estaba casado ni tenía hijos, también mencionó a Luigi Mangione el pasado diciembre, refiriéndose específicamente a las palabras inscritas en las balas que Mangione utilizó para matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

“¿Cómo se llaman? ¿Retrasar, negar, defender… los tres Luigi?”, preguntó Lambert al periodista.

Más tarde, desarrolló una aparente obsesión con supuestas filtraciones, moho e infestación de roedores en el edificio, despotricando sobre ello decenas de veces en X en los últimos meses.

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