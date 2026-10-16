Tres niños, una maestra y un adolescente de 16 años murieron en el tiroteo de Oregón

Tres niños de 5, 8 y 11 años, una maestra y el adolescente señalado como responsable murieron tras un tiroteo en una escuela primaria de Oregón, Estados Unidos. El ataque ocurrió el jueves 15 de octubre en la escuela Silver Rail, en la ciudad de Bend, donde otro estudiante y un profesor resultaron gravemente heridos.

De acuerdo con información publicada por Oregon Public Broadcasting (OPB), la Policía identificó al presunto atacante como un joven de 16 años residente de Bend. Sin embargo, hasta las últimas actualizaciones disponibles, las autoridades no habían revelado su nombre ni aclarado si tenía algún vínculo con la escuela.

La tragedia dejó a una comunidad escolar enfrentada a la pérdida de tres menores y una integrante del personal docente. Las autoridades tampoco habían establecido públicamente qué motivó al adolescente a perpetrar el ataque.

Cómo comenzó el ataque en la primaria

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, explicó que los primeros avisos llegaron alrededor de las 12:59 de la tarde, hora local. Una persona que se encontraba en un vehículo reportó que alguien le había disparado con un arma larga cerca del plantel.

Poco después, otros reportes alertaron que un hombre armado había entrado en la escuela. Según las autoridades, el sospechoso consiguió acceder al edificio tras disparar contra puertas que estaban cerradas con llave.

El centro educativo activó el confinamiento de emergencia alrededor de la 1:01 de la tarde. Los primeros agentes llegaron un minuto después y encontraron al presunto atacante abatido.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por OPB, un miembro de la comunidad que vio entrar al adolescente armado lo siguió al interior del plantel, lo confrontó y le disparó. La identidad de esa persona no había sido divulgada.

Two people, a child and a teacher, who were taken to the hospital after the shooting at Silver Rail Elementary School, are receiving “life saving care”. Their conditions are described as “touch and go”. — Scott M (@EODWX5) October 15, 2026

Dos heridos permanecen en estado crítico

Además de las cuatro víctimas mortales del ataque, un niño de 7 años y un profesor de 54 fueron trasladados al St. Charles Medical Center, en Bend, con heridas graves. Las autoridades informaron que ambos se encontraban en estado crítico.

El medio señalado también reportó que más de 400 estudiantes se encontraban en la escuela primaria. Tras el tiroteo, los menores fueron evacuados y reunidos con sus familias, mientras los equipos de emergencia y los investigadores trabajaban en el lugar.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque, el posible vínculo del adolescente con la escuela y las razones que lo llevaron a abrir fuego.

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