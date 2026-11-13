‘Encontré mi refugio, mi hogar’: Más de 70 niños en acogida son adoptados en San Bernardino

Esta semana más de 70 niños de entre 10 meses y 14 años fueron adoptados por sus familias definitivas en el 26.º evento anual de formalización de adopciones de los Servicios para Niños y Familias (CFS) del condado de San Bernardino, realizado en colaboración con la Corte Superior de California y el Tribunal de Menores de la localidad.

La ceremonia permitió la unión oficial entre las familias adoptivas y los niños en acogida en un ambiente festivo que celebra la unidad, la familia y un futuro prometedor.

Ese martes las familias se reunieron en el Centro de Convenciones de Ontario para celebrar la finalización de sus adopciones. Algunas familias llegaron al evento especial coordinando sus trajes para demostrar su unidad, y todos sonreían al entrar a la sala principal.

El evento, que se llevó a cabo durante el Mes Nacional de la Adopción, destacó el impacto de la adopción y el esfuerzo de toda la comunidad para garantizar que los jóvenes crezcan en hogares seguros, estables y solidarios.

Este año, el centro se transformó en un jardín, ya que el tema fue “Haciendo crecer nuestro árbol familiar”. El tema se eligió para honrar la forma en que las familias, en este día, hacen crecer su árbol familiar mediante la adopción que se realiza ese mismo día.

“Un árbol genealógico es más que nombres y fechas escritos en las ramas. Cuenta una historia. Representa de dónde venimos. Las personas que nos han moldeado, las raíces que nos mantienen firmes y las ramas que siguen creciendo”, dijo la subdirectora de CFS, Mia Moore, al comenzar el evento. “No todas las familias crecen de la misma manera. Algunas crecen a través del nacimiento, otras por el matrimonio, otras a través de la amistad y la comunidad. Y algunas crecen mediante la adopción”.

“Independientemente de cómo se forme una familia, las más fuertes están unidas por algo más profundo que un nombre o un vínculo de sangre. Están unidas por el amor, el compromiso, el sentido de pertenencia y la promesa de apoyarse mutuamente”, agrego.

En el evento anual de formalización de adopciones de los Servicios para Niños y Familias del condado de San Bernardino, se celebran las adopciones de más de 70 niños. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El coro de la escuela secundaria de Ontario se prepara para una presentación en la celebración. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Los niños pudieron escribir sus nombres en unas flores que se agregaron a los árboles pintados en las paredes, para conmemorar su adopción y su incorporación a una familia. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Entre las familias que esperaban finalizar su adopción fue Citlali Bon Sánchez, su esposo, Ernesto Gallegos Ramírez, y su hija, Estrella, quien celebrará sus 15 años este fin de semana.

“Estamos muy contentos; en parte, no creemos que ya haya llegado el día, pero se siente muy bonito estar aquí y poder tener a nuestra familia con nosotros”, dijo Sánchez antes de entrar al evento.

Para la familia Gallegos, la situación con Estrella era única, ya que eran familiares de la joven y la conocían de antemano. Hace tres años, Gallegos y Sánchez se convirtieron en sus padres de acogida, y hace un año decidieron proceder con la adaptación de Estrella, que se finalizaría este martes.

“Sucedieron algunas cosas en su hogar y ella y sus hermanos fueron llevados a otra casa, mientras los familiares y nosotros arreglábamos las casas y nos alistábamos para cuidar de ellos”, comentó Sánchez, quien prefirió no entrar en detalle sobre los acontecimientos que llevaron a que le quitaran a Estrella y a sus hermanos de sus padres. “En 6 meses ya empezó a vivir con nosotros, pero sí fue una historia muy fuerte”.

Esos seis meses antes de llegar al hogar de Sánchez, quien es actualmente su prima, Estrella dijo que eran de los más difíciles para ella.

“Fue una situación muy extraña y confusa para mí. Fui a otros hogares donde me sentía que no encajaba, y esa experiencia me dejó con la sensación de que no pertenecía a ningún lado”, comentó Estrella. “Pero luego llegué con ellos, y todo cambió”.

Según CFS, los niños que viven con familiares suelen mantener un fuerte vínculo con sus raíces biológicas y su cultura, lo que, a su vez, puede contribuir a su desarrollo y a su sentido de pertenencia a medida que crecen.

Sánchez dijo que la dinámica entre ellos no cambiará al firmar los documentos de adaptación, ya que se ha reforzado en los últimos años tras haber vivido juntos. Lo que sí va a cambiar para ellos es saber que, oficialmente, ya será la hija de ambos.

“Por un lado, se siente bonito saber que seremos su hogar definitivo”, dijo Sánchez. “Saber que aquí va a permanecer. En parte, cambia cómo se sienten las cosas y saber que esto ya es a largo plazo, y que ya no se puede ir de este hogar, y eso sí es algo que nos brinda alivio y paz”.

Gallegos dijo que espera que las personas se abran más a la idea de adoptar ya que hay muchos niños que buscan un hogar. También le da importancia a la adopción de adolescentes, ya que sabe que la mayoría de la gente prefiere adoptar bebés o niños pequeños.

“Si se preguntan si es difícil, sí es difícil, pero que no se desanimen, hay muchos niños que necesitan mucha ayuda y apoyo”, dijo Gallegos. “También que se animen a adoptar a los adolescentes porque muchos les tienen miedo porque ya tienen una vida recorrida, pero los adolescentes también tienen bonitos sentimientos, bonitos corazones y ideales y metas, y solo falta escucharlos”.

Antes de entrar a la celebración, Gallos y Sánchez compartieron unas palabras con Estrella, asegurándole que harían todo lo posible por darle la vida que se merece.

“No sabíamos que eras algo que necesitábamos; gracias por abrirnos tu corazón, gracias por dejarnos entrar”, le dijo Sánchez a Estrella a solo horas de finalizar su adopción.

“Ustedes me han dado tanto que nunca podría haber recibido de nadie más ni en ningún otro hogar”, le respondió Estrella a Gallegos y Sánchez. “Y me siento muy feliz y segura con ustedes. Encontré mi refugio, mi hogar. Y no sería quien soy hoy si ustedes no me hubieran brindado el trato que me han dado”.

Citlali Bon Sánchez, su esposo, Ernesto Gallegos Ramírez, y su hija, Estrella. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Dos futuros papás abrazan y acarician a su bebé mientras comienzan las celebraciones. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Un niño recibe una espada de globos en el evento de adopción. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Ahora, la familia planea celebrar la adaptación de Estrella este fin de semana junto con su celebración tradicional de quince años. Su historia era una de las muchas presentes ese martes en la celebración.

Durante el evento, CFS organizó actividades para las familias mientras esperaban su turno en la sala de audiencias, entre ellas pintura facial, figuras de globos, zonas temáticas para tomarse fotos y mesas de recursos comunitarios que ofrecían apoyo e información.

La celebración contó con emotivos discursos a cargo del vicepresidente de la Junta de Supervisores del condado de San Bernardino y supervisor del Quinto Distrito, Joe Baca, Jr., de la directora de CFS, Jeany Glasgow, y de otras personalidades. Cada orador felicitó a las familias y destacó el profundo impacto de crear hogares estables y llenos de amor para los jóvenes de todo el condado.

Unos padres acariciaban a sus niños, mientras otros los abrazaban y los alzaban en el aire para celebrar el gran día que tanto anhelaban.

“Esta celebración anual forma parte de una iniciativa nacional que reúne a los tribunales, las agencias de bienestar infantil y las organizaciones comunitarias, así como a cientos de comunidades de todo el país”, concluyó la directora de CFS,Glasgow. “Hoy celebramos y formalizamos las adopciones desde el sistema de acogida, ayudando a los niños a encontrar lo que todo niño merece: un lugar seguro, lleno de amor y permanente, al que llamar hogar”.