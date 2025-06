La próxima vez que vayas a Applebee’s o IHOP es posible que recibas sugerencias de una IA

Imagina que la próxima vez que entres a un Applebee’s o a un IHOP, el menú te sugiera justo lo que se te antoja, sin que tengas que decir una sola palabra. No es magia, es inteligencia artificial.

Las dos populares cadenas de comida están preparando una renovación tecnológica que revolucionará la forma en que ordenas tus alimentos, gracias a un sistema de IA que personalizará recomendaciones y promociones basadas en tus gustos… incluso aunque tú no te des cuenta.

Pero esto no está enfocado solo en recomendaciones: va directo a mejorar la lealtad y también a promocionar productos de forma más inteligente, según explicó el CIO de Dine Brands, Justin Skelton.

¿Cómo va a funcionar esta IA en tu mesa?

1. Recomendaciones súper personalizadas

La IA analizará lo que has pedido antes (ojalá no sean siempre los mismos nachos) y cruzará eso con patrones de clientes similares. Con eso preparará sugerencias tipo “quizá te guste esto” o “¿por qué no pruebas esto?”. En IHOP, por ejemplo, esto ya está respaldado por su programa de recompensas, que guarda datos de lo que consumes. Estas recomendaciones podrían aparecer en una tablet, en una app o incluso llegar por notificación.

2. Promos hechas a tu medida

La IA también puede ofrecer descuentos dirigidos, ya sea un combo de pancake + café que vaya bien con tu preferencia o una bebida que suele gustarle a personas con gustos similares a los tuyos. Uno de los objetivos es aumentar el ticket promedio sin que te sientas bombardeado por ofertas irrelevantes.

3. Upselling sin parecer pesado

¿Por qué no añadir un postre extra o ese aperitivo que combina con tu orden principal? La IA lo intentará de forma sutil y estratégica. Se está desarrollando junto a Amazon Q, un asistente de IA que los franquiciados y mesas podrían usar, incorporando IA generativa para hacer las sugerencias más suaves y amigables.

La IA facilitará el trabajo de los empleados

La incorporación de la inteligencia artificial en Applebee’s e IHOP no solo busca mejorar la experiencia del cliente, sino también facilitar el trabajo del personal y optimizar las operaciones internas.

Una de las funciones más llamativas es la integración de cámaras con IA que permiten detectar automáticamente cuándo una mesa ha quedado libre y necesita ser limpiada. De esta forma, el personal de sala puede actuar de inmediato sin tener que hacer rondas constantes, lo que agiliza la rotación de mesas y mejora los tiempos de espera.

En conjunto, todas estas mejoras están pensadas para hacer que el restaurante funcione como una máquina más eficiente, con menos fricción y menos dependencia de procesos manuales, algo que puede marcar una gran diferencia en una industria donde cada segundo cuenta.

¿Y la competencia qué?

Esta movida de IA no es exclusiva de Applebee’s e IHOP. Otras cadenas grandes ya están apostando fuerte por tecnologías similares. Wendy’s, por ejemplo, ha comenzado a implementar chatbots en sus ventanillas de autoservicio, capaces de tomar pedidos y sugerir complementos. McDonald’s también está retomando proyectos que incluyen inteligencia artificial para automatizar tanto pedidos como sugerencias de menú. Incluso Taco Bell ha confirmado que más de 100 de sus locales empezarán a utilizar sistemas de voz con IA en sus drive-thrus.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: hacer más eficiente el servicio, mejorar la experiencia del cliente y aumentar los ingresos sin necesidad de ampliar el personal. La IA no solo ayuda a vender más, sino a hacerlo mejor, con sugerencias relevantes y procesos optimizados.

Applebee’s e IHOP están subiendo la apuesta al combinar estas tecnologías con sistemas de gestión internos y asistentes inteligentes que podrían redefinir por completo cómo funcionan los restaurantes casuales en Estados Unidos. Así que, aunque todavía no lo notes, puede que en tu próxima visita ya estés interactuando con una inteligencia artificial… sin saberlo.

