Ciudad de Anaheim lanza iniciativa para apoyar la comunidad migrante 

La vendedora ambulante Vicky González regresó a trabajar después de tres semanas a pesar de que aún teme ser separada de su familia por ICE, pero la necesidad de pagar sus gastos hace que deje su miedo a un lado y salga a las calles.

“Me siento muy privada de la libertad, no puedes hacer nada”, dijo González. “Y si voy a la tienda porque quiero algo no puedo ir porque tengo que ir en el bus y si voy en el bus, ahí me pueden detener”.

Sin embargo, cuando tomó el riesgo y salió a su área regular de venta en la ciudad de Anaheim ayer notó que había muy pocos peatones.

“La gente que no sale es la que más te apoya aquí y ahora está vacío todo”, dijo la vendedora ambulante.

Vicky González reconoce que teme a las redadas, pero necesita el dinero para sus gastos.

El temor de ser deportado aún existe entre la comunidad de Anaheim y ha impactado tanto la economía como la vida en la ciudad donde 52.5% de la población se identifica como latino.

De acuerdo con el vocero de la ciudad de Anaheim Mike Lyster, muchas familias no se sienten seguras al salir y algunos han dejado de ir a trabajar, ya sea en la construcción, en servicios de lavado de autos o por su propia cuenta como jornaleros. Esta ausencia generará otros problemas en el hogar como la compra de alimentos, pañales y artículos esenciales.

No obstante, la semana pasada el gobierno de la ciudad de Anaheim lanzó la iniciativa nombrada Anaheim Contigo que incluye varios recursos para apoyar a la comunidad migrante afectada por la ola de redadas.

Una de las partes clave de Anaheim Contigo son las subvenciones de asistencia de emergencia para familias impactadas por la aplicación de la ley de inmigración y se ha asociado con la organización sin fines de lucro como la Fundación Comunitaria de Anaheim a través de la cual se administrarán las subvenciones.

Aunque todavía no están ofreciendo las subvenciones, la ciudad está aceptando aplicaciones de cualquier residente de Anaheim a través de sus centros de recursos familiares en Ponderosa Park, Miraloma Park, en el centro de Anaheim y la ciudad también ofrece asistencia a través de centros de recursos móviles.

Además, Anaheim es la primera ciudad en ofrecer esta forma de apoyo para migrantes durante la presencia actual de oficiales federales entre las 34 ciudades del condado de Orange.

El concejal Carlos León de la ciudad de Anaheim compartió que, aunque hay muchas cosas que están fuera de su control con la presencia de agentes federales, lo que sí puede controlar es cómo responde la ciudad.

“Como hijo de inmigrantes, poder señalar algo para decir que estamos apoyando a nuestra comunidad aquí en la ciudad, y tal vez aún no sea todo lo que queremos que sea, es un trabajo en progreso, pero es un paso en la dirección correcta para asegurarnos de que los residentes sepan que su ciudad está aquí para ellos”, dijo el concejal.

Actualmente, hay tres centros de recursos donde residentes pueden pedir asistencia con la aplicación de subvenciones: Ponderosa Park, Miraloma Park y en el centro de Anaheim.

León agregó que para las personas que se sienten impotentes y quieren apoyar a la comunidad migrante pueden hacer donaciones al fondo de Fundación Comunitaria de Anaheim que se puede encontrar en el sitio web Anaheim.Net/Contigo donde puede encontrar más información.

“Hay un temor en la comunidad y también hay un impacto económico en la ciudad y en la región todo bajo el pretexto de hacer que nuestra comunidad sea más segura y eso, lamentablemente, no es lo que está sucediendo”, dijo el concejal latino.

Hasta la fecha, han recaudado $10,000 en fondos para apoyar migrantes.

Hailey Sotelo, una de las fundadoras de la organización política estudiantil OC Youth Movement, describió la situación en Anaheim como algo realmente desgarrador para la comunidad migrante.

“Es un momento de miedo en nuestra comunidad, pero en ese momento de miedo también se está extendiendo mucha esperanza… Las personas en nuestras comunidades realmente están dando un paso al frente para apoyarse mutuamente”, dijo la joven latina.

Después de organizar una manifestación abogando por más protecciones para la comunidad migrante hace unos meses, Sotelo destacó que está emocionada al ver que el concejo en Anaheim está proporcionando recursos y subvenciones para los migrantes solo que le gustaría que hubieran creado la infraestructura de la iniciativa más temprano.

“Si se hubiera hecho antes o incluso se hubiera planeado con anterioridad, la ejecución habría sido mucho más fluida y la gente ya habría tenido acceso a esos recursos antes de que toda esta situación se saliera de control”, explicó la activista comunitaria.

El viernes por la tarde desde las 4 a 7pm, OC Youth Movement tendrá una manifestación pacífica en contra de las redadas de ICE en la ciudad de Anaheim cerca de Anaheim Plaza entre las calles Crescent y Euclid.

Anaheim Contigo también proporciona información acerca de recursos legales como:

El Centro de Derecho Público ofrece servicios de asistencia legal gratuitos para personas de bajos recursos, priorizando a quienes se encuentran bajo custodia federal de inmigración y a quienes tienen próximas audiencias en la corte de inmigración.

Para consultas, deje un mensaje (en inglés o español) al (714) 541-1010, ext. 332.

Fondo de Justicia del Condado de Orange que ofrece asistencia para la fianza migratoria a personas detenidas, en cuyo caso un juez establece una fianza, o dinero que se utiliza para la liberación de la detención mientras se tramita el caso. Contacto: (714) 340-5469

Conozca sus derechos:

No está obligado a responder preguntas, dar comentarios u ofrecer información sin un abogado.

Tiene derecho a que su caso sea escuchado por un juez.

No es necesario que compruebe su estatus ni su lugar de nacimiento.

No es necesario firmar ningún documento sin una revisión legal.

Nunca firme nada de lo que no esté seguro.

Nunca utilice ni muestre documentos falsos o fraudulentos ni de un nombre falso.

Las órdenes administrativas de inmigración no permiten la entrada a un lugar privado.

No es necesario que abra su puerta para recibir una orden administrativa; pida que lo deslicen debajo de la puerta, revise cuidadosamente.