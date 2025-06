Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de junio de 2025

LEO

Ya estuvo bueno de hacerte el mártir. Es momento de pensar en ti y no en andar solucionándole la vida a medio mundo. Tu salud debe ser tu prioridad, porque si tú no estás bien, ¿quién va a aguantar tus dramas? Deja de quejarte tanto y ponte las pilas, que las cosas no se van a arreglar solitas. Escucha más a tu corazón, ese sí sabe lo que quiere, aunque a veces te hagas el sordo.

Una amistad podría irse por un malentendido, pero si no quiere seguir en tu vida, que agarre su camino. No te detengas por nadie, tú sigue como tren sin frenos. Aprende a usar más la cabeza que el corazón, porque si sigues exponiendo tus sentimientos tan rápido, luego no te quejes de salir raspado o raspada.

Cuida lo que tragas, porque hay infecciones que no perdonan y podrías terminar de visita en el trono más de lo debido. No forces al amor, porque si empujas mucho, se rompe o se espanta, el amor llega cuando ni lo estás buscando… o justo cuando andas despeinado y en chanclas.

Recuerda quién eres y pa’ dónde vas, no pierdas el rumbo por andar siguiendo pasos que ni son tuyos, vienen días en los que podrías recibir un mensajito o llamada de esa persona que tanto quieres… y sí, te va a hacer el día. Así que no lo ignores por andar de orgulloso.

Números de la suerte: 3, 11, 38

Color del día: Gris plomo

VIRGO

No descuides tu relación, porque podrías estar regando el pasto en otro lado y dejando seco tu propio jardín. A veces le metes mucho tiempo a tus asuntos y se te enfría la cama… y el corazón. Si no pones atención, podrías perder algo que sí valía la pena. Ya deja de esperar milagros de personas que sabes que solo te traen dolores de cabeza y que ni agua te ofrecen cuando andas en la calle.

Vas a madurar a golpes, pero al menos ya no te verán tan fácil la cara. Tienes un amor del pasado que siempre será tu punto débil, aunque no hayan terminado juntos, y eso a veces te mueve más de lo que admites. Pero recuerda: si no fue, por algo fue.

Dale tiempo al tiempo, que todo se acomoda, si traes broncas con tu pareja, no te preocupes, que el panorama mejora, solo bájale dos rayitas a ese carácter que a veces muerde sin avisar, vienen cambios en tu estado de ánimo, y si no los controlas, podrías soltar palabras que hieran a alguien que en verdad te quiere.

Momento de enfocarte en lo que realmente importa: tu salud física, mental y emocional. Suelta a la gente que solo aporta mala vibra y comentarios de quinta, no estás para cargar costales ajenos.

Números de la suerte: 40, 49, 55

Color del día: Blanco puro

LIBRA

Si tienes pareja, te vas a enterar de unas mentirillas que te soltó… pero tampoco te pongas digno si tú también has dicho las tuyas, aquí todos tienen cola que les pisen, acuérdate de dónde vienes y a dónde vas, no te dejes manipular por gente envidiosa que solo quiere meterte el pie y arruinarte los planes.

Amores del pasado regresan como moscas en panadería, pero no todos merecen segunda vuelta, una amistad que te bufó hace tiempo también anda queriendo volver, tú sabrás si le abres la puerta o le das cortón definitivo. No caigas en depresiones sin sentido ni andes llorando por lo que ya ni caso tiene.

Hay riesgo de encamamiento con un ex… y tú sabrás si te avientas o mejor guardas la dignidad, no te dejes llevar por calenturas momentáneas, porque podrías perder mucho por tan poquito, chismes y dimes de vecindad andan rondando, así que no andes contando tus cosas a cualquiera.

Sé más exigente a la hora de elegir con quién compartes tu vida, ya no estás pa’ tropezarte con la misma piedra, ni pa’ llorar por el mismo tóxico.

Números de la suerte: 17, 46, 93

Color del día: Amarillo brillante

ESCORPIÓN

Prepárate porque vienen días bien intensos, de esos que te hacen pensar más de lo normal. Ya deja de martirizarte por lo que no fue, lo que se rompió o lo que no se dio, lo que ya dolió, que sirva al menos de empujón, en lugar de andar llorando por los rincones, ponle garra a eso que tanto anhelas, porque la vida te va a comenzar a premiar por todo lo que aguantaste.

Un embarazo familiar viene en camino y te va a sacudir el panorama, si tienes pareja y sientes que se está enfriando la cosa, háblalo sin miedo, es mejor poner las cartas sobre la mesa que estar guardando secretos que luego explotan como olla express. Una amistad anda ventilando tu vida como si fuera programa de chismes… ponle un alto, porque si no, va a acabar embarrando a más de uno.

Si le hiciste daño a alguien en el pasado, prepárate porque el karma anda afilando las garras, no digas cosas de más, porque por andar abriendo el hocico de forma imprudente podrías meter en líos a alguien que sí te quiere, aprende de tus caídas y ponte más perra que bonita, ya no estás para caídas tontas ni repetir patrones que solo te destrozan el alma. Días buenos en el amor se visualizan si te quitas los prejuicios y los miedos que tú solito o solita te pones.

Números de la suerte: 2, 35, 57

Color del día: Amarillo huevo

SAGITARIO

Te vienen revelaciones que ni te esperas, como cuando te llega un mensaje del ex justo cuando ya lo habías superado, van a salir verdades que te harán abrir los ojos bien grandes, así que prepárate para ver a la gente como realmente es. Ya no estás para aguantar payasadas de nadie, si tienes pareja, podría haber discusiones por celos mal manejados, pero si tú andas bien, no te estreses por tonterías.

Una persona que hace tiempo se alejó, vuelve con cara de “ya cambié”, pero tú bien sabes que no todos merecen segundas oportunidades, oportunidades de viaje inesperado o escapada sabrosa que te va a ayudar a despejar la mente, cuida mucho tus palabras, porque podrías herir sin querer a alguien que te estima de verdad.

Hay posibilidad de que se te aparezca un ligue nuevo o una aventura que te va a poner a pensar si es solo diversión o algo más serio, pero no te me vayas como hilo de media, piénsalo bien antes de mezclar emociones con calenturas. Tu carácter aventurero y sin filtro te hace destacar, pero también podría meterte en situaciones que luego no sabes cómo explicar, ve más despacio, pero sin dejar de ser tú.

Números de la suerte: 9, 27, 50

Color del día: Azul cielo

CAPRICORNIO

Vienen días en los que se te va a caer la venda de los ojos con ciertas personas. Prepárate para descubrir intenciones ocultas, y no te me pongas sentimental… al contrario, agradece que te estás quitando de encima falsedades. Aprende a cuidar tus palabras, porque no toda la gente merece saber lo que piensas ni lo que planeas.

Tu carácter fuerte te ha ayudado a salir de muchas, pero también te ha alejado de quien sí te quiere bien. Baja tantito la guardia con las personas correctas y no le cierres la puerta a todo el mundo, una amistad que se alejó por orgullo podría buscarte, tú decidirás si vale la pena abrir la puerta o mandarla a terapia.

Si tienes pareja, cuidado con los silencios, porque a veces duelen más que las discusiones, si algo te molesta, dilo con todas sus letras y sin rodeos. También podrías recibir una noticia laboral que te dé el empujón que esperabas, pero tendrás que moverte rápido para no perder la oportunidad. Días ideales para limpiar tu espacio y tu vida de cosas que ya no sirven, incluidos los pensamientos que nomás te hacen daño. No cargues lo que no es tuyo.

Números de la suerte: 5, 48, 76

Color del día: Turquesa

ACUARIO

Últimamente te has sentido más raro que taco sin salsa, y es porque traes muchas emociones atoradas que no has querido soltar, te urge hablar, gritar o escribir todo eso que te carcome por dentro. Una persona del pasado podría buscarte con intenciones medio raras, tú sabrás si la dejas entrar o le pones el alto con elegancia.

Podrías empezar a depender emocionalmente de alguien sin darte cuenta… aguas, porque no naciste para andar pidiendo amor, tú estás para darlo con estilo y sin rogarle a nadie. Recuerda que quien te quiere lo demuestra, y quien no, que se haga a un lado.

Si tienes pareja, vienen momentos buenos si saben comunicarse, pero si sigues guardándote lo que sientes, se puede enfriar la cosa, noticias del extranjero o de alguien que vive lejos te van a mover el tapete, también podrías recibir una propuesta interesante, pero analiza bien antes de decir que sí.

No dejes que el miedo te frene, atrévete a dar ese paso que has postergado por mil excusas, si te equivocas, que sea por atrevido, no por quedarte con las ganas.

Números de la suerte: 23, 28, 80

Color del día: Dorado

PISCIS

Andas más sensible que cebolla recién picada, y cualquier cosita te pone a pensar, llorar o querer tirar todo por la borda. Es momento de proteger tu corazón, porque ha estado muy expuesto y ya no está para otro golpazo. Si no tienes pareja, disfrútalo; no te amarres a algo solo por miedo a estar solito o solita. Tu paz vale más que cualquier cariño a medias.

Un sueño medio loco que tendrás en estos días te va a revelar cosas que ni te imaginabas. Hazle caso a tu intuición, que últimamente anda bien afinada. Viene una oportunidad en negocios, especialmente si es algo relacionado con comida o atención al cliente. Pero eso sí, aguas con amistades traicioneras que podrían darte la puñalada por la espalda, disimulada con sonrisas.

En el amor, no te conformes con migajas. Ya basta de andar mendigando atención; o te aman bonito o que se vayan con todo y su toxicidad. Es tiempo de trabajar en tu amor propio, de ver lo que vales y de dejar de cargar con culpas que ni son tuyas.

Una amistad podría confesarte algo sentimental y ahí tú sabrás si te avientas al ruedo o le das las gracias por participar.

Números de la suerte: 48, 73, 98

Color del día: morado

ARIES

La vida te anda mandando señales, pero tú ni las ves por andar en tu mundo. Una persona muy cercana a ti tiene sentimientos fuertes, pero no sabe cómo acercarse porque cree que la vas a batear, tu sabrás si le das entrada o sigues haciéndote el que no ve nada.

Vienen cambios positivos en lo laboral, como nuevos horarios o movimientos de puesto que podrían beneficiarte más de lo que imaginas. Pero también es momento de dejar el pasado donde pertenece: atrás. No compares lo que tienes con lo que perdiste, porque si no, vas a volver a tropezar con la misma historia.

La suerte está de tu lado, especialmente en juegos de azar. Así que si tienes un presentimiento, hazle caso… pero sin volarte, ¿eh? También se visualizan dolores musculares o lesiones leves, así que cuídate de cargar lo que no debes (incluyendo cargas emocionales que no son tuyas).

Un mensaje del extranjero o de alguien lejano te pondrá de buenas. Y aunque te den ganas de regresar a momentos del pasado, mejor enfócate en lo que viene. Porque ahora sí se te están acomodando las cosas para iniciar algo desde cero y hacerlo bien.

Números de la suerte: 37, 41, 85

Color del día: verde

TAURO

Viaje en puerta que te va a caer como agua de mayo: descanso, chisme y buena compañía, ya sea con pareja o con amistades que sí valen la pena. Recuerda que no necesitas mendigar amor ni atención; tú solito brillas sin tener que andar rogando. Si tienes pareja, se viene un chisme o malentendido que podría calentar los ánimos, mejor habla claro y directo, porque una verdad dicha a tiempo evita tormentas más grandes.

Cambiarás tu forma de ver a cierta persona y vas a descubrir que no era tan sincera como parecía y sí, se vienen cambios en tu círculo de amistades: vas a hacer limpieza y dejarás solo a quienes realmente están cuando se necesitan, no nada más para las pedas.

Ten mucho cuidado con embarazos no planeados; no digas que no te advertí, también vas a darte cuenta de que no todos tratan como tú, así que bájale a tus expectativas si no quieres terminar decepcionado, no dejes que gente del pasado vuelva a meterse en tu presente con sus dramas reciclados.

El amor va a florecer, pero solo si tú te das chance y no estás cerrando la puerta a lo nuevo.

Números de la suerte: 23, 61, 92

Color del día: Negro elegante

GÉMINIS

Reencuentros del pasado que te van a mover el tapete, aunque jures que ya lo tenías todo superado. Esos sentimientos que creías muertos podrían revivir como mariachi a las 3 a.m. Vienen cambios importantes en tu forma de ver la vida, y eso te hará más fuerte para enfrentar lo que venga.

No guardes rencores por quien no quiso quedarse, mejor agradece que se fue y te dejó espacio para alguien mejor. Valórate, que tú puedes tener a quien se te dé la gana, y no te conformes con amores a medias.

Hay riesgo de una infección o malestar leve, así que cuida tu salud en lo íntimo y no te confíes con cambios de clima, también podrían llegarte chismes familiares, pero no te enganches; tú mantente al margen y deja que el drama se cocine solo.

Vienen sueños reveladores, de esos que te dan pistas sobre cosas que van a pasar en máximo dos semanas. Escucha tu intuición, porque va a andar filosa. Es un buen momento para invertir en algo que traes en mente o para planear un viaje que llevas tiempo postergando.

No caigas en juegos tontos ni en calenturas que te revuelvan la cabeza y el corazón. Algo bueno se está gestando en tu entorno familiar… disfrútalo y agradécelo.

Números de la suerte: 58, 76, 87

Color del día: Rosa

CÁNCER

Andas más cambiante que clima de pueblo, y eso podría traer roces con la familia o con quien vive contigo, no es que estés mal, solo traes la cabeza hecha bolas con decisiones importantes que no sabes cómo tomar. Pero ojo: no dejes que esos cambios de humor te pongan en contra de quienes sí te quieren bien.

Una situación fuerte se aproxima y podría tambalearte un poco, pero no te me rajes. Agárrate bien de tu intuición que esa nunca falla, si aprendes a controlar tu lengua y a no andar soltando tus planes a cualquiera, te vas a evitar muchos dolores de cabeza.

Viene una resolución importante sobre trámites o papeles que traías atorados y aunque no te encante, ya es hora de apretarte el cinturón y empezar a ahorrar, porque podrías enfrentar un gasto inesperado, también hay personas a tu alrededor que andan metiendo las narices donde no deben. ¡Ponles un alto ya!

Un viaje se asoma y te va a caer de maravilla; será justo lo que necesitas para aclarar tus ideas y darte cuenta de lo que sí vale la pena y lo que nomás estorba. No cargues cosas que no te corresponden. Si algo ya no vibra contigo, suéltalo con gusto.

Números de la suerte: 46, 56, 99

Color del día: Rojo pasión