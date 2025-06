Familia de inmigrantes fue arrestada por unos 20 agentes federales en San Diego: “Tenían rifles y luces”

“Los amo, que estén fuertes”, esas fueron las últimas palabras que escuchó Kevin Robles de su padre, segundos antes de que unos 20 agentes federales irrumpieran en su hogar, ubicado en San Diego. La familia de cuatro inmigrantes fue arrestada violentamente.

El incidente ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana del 18 junio, de acuerdo con un reporte emitido por la cadena Telemundo.

“Esta es una orden del juez, para catear la propiedad”, anunciaron los agentes, uniformados con equipo táctico de pies a cabeza y rifles de asalto. Algunos vecinos pudieron grabar la escena, evidenciando el impresionante operativo para arrestar a la familia de hispanos.

“(Llegaron) quebrando ventanas, tirando bombas y haciendo mucho ruido”, contó Robles, quien fue detenido junto a sus padres y su hermana Raquel. “Tenían rifles y luces, apuntándonos”, recordó.

Kevin y su hermana fueron liberados, pero sus padres no

Arnoldo Robles, cabeza de la familia de inmigrantes, ahora enfrenta un cargo federal de extranjero deportado encontrado en el país, de acuerdo con registros públicos.

Los cuatro miembros salieron de la vivienda esposados y escoltados por los agentes, entre llanto e incertidumbre. El joven Kevin señaló que los uniformados le dijeron que se callara cuando les pidió aflojar las esposas.

“Me dijeron que no, que me callara y que no tenía derecho de hablar. Hasta maldiciones me estaban diciendo”, expresó. Tanto él como su hermana fueron liberados poco después, ya que son ciudadanos estadounidenses, sin embargo, sus padres permanecen detenidos.

Según documentos judiciales, Arnoldo Robles cuenta con una condena y caso cerrado por conducir bajo la influencia, en 2023. Tras el arresto, permanece bajo custodia federal.

Por su parte, Angélica Ortega, madre de Kevin y Raquel, se encuentra recluida en el centro de detención de inmigrantes de Otay Mesa. Hasta el momento se desconoce si será deportada y sus jóvenes hijos se aferran a las palabras de su padre, quien les pidió mantenerse fuertes.

