Israel e Irán mantienen el cese el fuego después del enfado de Trump por sus incumplimientos

Israel e Irán parecían estar honrando este martes su compromiso con un acuerdo de cese el fuego que horas antes había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuya violación en las primeras horas de su entrada en vigor había enfurecido al mandatario estadounidense.

Trump dijo estar molesto con Teherán por el lanzamiento de un misil después de la hora pactada para el cese el fuego, pero tuvo palabras más fuertes hacia Israel al que advirtió que no lleve a cabo los “intensos ataques” que Israel prometió como respuesta.

“Si lo hacen es una grave violación. ¡Regresen a sus pilotos a casa ahora!”, escribió en su red social Truth Social.

Antes de partir en el avión presidencial hacia la cumbre de la OTAN en Países Bajos, Trump expresó su disgusto por el desarrollo del conflicto entre Irán e Israel.

“Básicamente tenemos a dos países que han estado peleando por tanto tiempo tan fuerte que no saben qué mierda están haciendo”, dijo.

Pese a esto, tras subir al Air Force One, Trump volvió a escribir en Truth Social que “el alto el fuego está en vigor”, y que “Israel no va a atacar a Irán”.

“Todos los aviones darán la vuelta y se dirigirán a casa, mientras hacen un amistoso ‘saludo de avión’ a Irán. ¡Nadie saldrá herido, el alto el fuego está en vigor!”, agregó.

En las horas siguientes, estuvo publicando varios mensajes en los que afirmó que “Irán nunca va a reconstruir sus instalaciones nucleares” y que China “podrá seguir comprando petróleo de Irán”.

“Tanto Israel como Irán querían detener la guerra de igual forma. Fue mi gran honor destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares, y entonces, detener la guerra”, añadió poco después de republicar un artículo de Fox News en el que se informaba que un congresista republicano lo había postulado al premio Nobel de la Paz por evitar que Irán obtuviera “el arma más letal que existe en el planeta”.

Un inesperado cese el fuego

Getty Images: Irán lanzó nuevos ataques sobre Israel pese al anuncio del alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos había anunciado el lunes de forma inesperada que Israel e Irán acordaron un “alto el fuego completo y total”.

El gobierno israelí aceptó la propuesta de cese al fuego y señaló: “Israel responderá con contundencia a cualquier violación del alto el fuego”.

“Israel agradece al presidente Trump y a Estados Unidos por su apoyo en la defensa y su participación en eliminar la amenaza nuclear iraní”, añadió el comunicado oficial israelí.

Según ese comunicado, Israel ha eliminado “la doble amenaza existencial inmediata” de armas nucleares y misiles balísticos.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, inicialmente negó que existiera un acuerdo, pero afirmó que Irán detendría sus ataques si Israel lo hacía también.

Horas después, la televisión estatal iraní afirmó que se “impuso” un cese al fuego sobre Israel.

Este martes, hacia la 1:00 am de Washington (8:30 am hora de Teherán), Trump publicó en redes sociales un mensaje dirigido a las partes: “El alto el fuego ya está en vigor. ¡Por favor, no lo violen!”.

Pero poco después, el ministro de Defensa de Israel acusó a Irán de violar el acuerdo y dijo que ordenó “responder con fuerza”, y con “intensos ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán”.

Israel informó haber interceptado misiles lanzados desde Irán, pero Teherán negó a través de medios estatales que hubiese disparado después de que el acuerdo entrara en vigor. Poco después, el jefe de las fuerzas armadas iraníes volvió a negarlo.

Más tarde Israel informó que atacó un radar cerca de Teherán en respuesta a las “violaciones del alto el fuego por parte de Irán”.

En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Irán disparó un misil contra Israel a las 07:06 hora local (05:06 BST) y dos más a las 10:25, después de que el alto el fuego hubiera entrado en vigor.

Según el informe, Israel “se abstuvo de realizar más ataques” después de que el primer ministro israelí hablara con Trump.

Intensos ataques finales antes del alto el fuego

EPA: Israel dice que cuatro personas murieron en el último ataque con misiles de Irán contra su territorio.

Antes de que el alto el fuego entrara en vigor, Israel e Irán intercambiaron ataques intensos durante la noche.

En su comunicado, Israel afirmó que sus fuerzas, en el último día, habían “golpeado severamente objetivos del gobierno en el corazón de Teherán, eliminando cientos de operativos Basij” (los milicianos que el gobierno iraní suele utilizar para reprimir protestas), y “eliminando otros altos científicos nucleares”.

Según las autoridades en Irán, por lo menos nueve personas murieron y cuatro casas fueron destruidas en el norte del país.

El despacho del gobernador en Gilan dice que 33 personas resultaron heridas en lo que llama un atentado “terrorista” contra la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh, acusando a Israel de estar detrás del ataque.

La televisión iraní informó que Mohammad Reza Seddiqi, un científico nuclear, se encuentra entre los muertos.

Según el Servicio Persa de la BBC, la noche previa al inicio del cese el fuego fue una de las peores que ha tenido Teherán desde que se inició el conflicto.

Por su parte, Israel informó que el sur del país había sido atacado con misiles. Al menos cuatro personas murieron y 22 resultaron heridas en la localidad sureña de Beersheba.

La televisión estatal de Irán se refirió a estos ataques como “una última ronda de misiles” antes del alto el fuego.

“Las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto, a las 4:00 am”, escribió el ministro Araghchi.

“El fin de la guerra de 12 días”

En su publicación inicial, el presidente Trump dijo que el alto el fuego sería “completo y total” y se impondría gradualmente.

“Oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego y, a las 12 horas, Israel iniciará el alto el fuego y, a las 24 horas, el mundo celebrará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respuetuosa”, escribió.

En un mensaje posterior, señaló que el acuerdo no habría sido posible “sin el coraje y el talento de nuestros grandes pilotos B-2, y todos aquellos asociados con esa operación”, refiriéndose al ataque de EE.UU. a las instalaciones nucleares de Irán del pasado sábado.

Sin embargo, no es evidente la ruta a recorrer a partir de este cese de hostilidades.

“Los términos de este alto el fuego siguen sin estar claros y su situación parece frágil (si es que se mantiene, al menos por ahora)”, señala Ione Wells, una periodista de la BBC en Jerusalén.

“Nadie sabe si hay planes para seguir negociando. Los líderes de ambas partes han dicho que lo respetarán si la otra lo hace. Las próximas horas y días lo dirán”, agrega.

Getty Images: EE.UU. atacó instalaciones nucleares en Irán con aviones B-2 y otras aeronaves.

Los ataques de EE.UU. en Irán y la respuesta de Irán

La noticia de un posible cese de las hostilidades se conoció horas después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, en respuesta a los ataques de EE.UU. a sus instalaciones nucleares del sábado.

Los misiles, que provocaron el cierre del espacio aéreo qatarí, fueron interceptados en su totalidad y no hubo heridos ni muertos, según las autoridades de Qatar y EE.UU.

Medios en EE.UU. informan que el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, contribuyó a asegurar el alto el fuego, según funcionarios involucrados en las negociaciones.

Según los mismos, Qatar se involucró en la propuesta estadounidense tras hablar por teléfono con funcionarios iraníes, después de que Irán atacara la base estadounidense.

EE.UU. se había unido el sábado a Israel en su ofensiva militar contra Irán, atacando tres instalaciones nucleares iraníes, lo que supuso una escalada significativa del conflicto en Medio Oriente

Tanto el gobierno israelí como el estadounidense aseguran que su objetivo con estos ataques es detener el programa nuclear iraní. Previamente, habían señalado que Teherán estaba cerca de conseguir un arma nuclear, algo que no ha sido confirmado por las agencias de inteligencia occidentales.

El 13 de junio Israel inició sus ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes, así como contra altos mandos de las fuerzas armadas de Teherán y científicos nucleares. Los ataques de Israel han causado la muerte de centenares de personas, muchas de ellas civiles.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques con misiles sobre el territorio israelí, en los que han muerto una veintena de personas y decenas han resultado heridas.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.