Restaurante de tortas mexicanas enfrenta problemas porque hija del dueño apoya a Trump

Karla Barbosa publicó su postura política en Instagram, apoyando al presidente Donald Trump y a su movimiento MAGA, haciendo referencia a “procesos”, en medio de redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país.

“Muchos están enojados, pero confíen en el proceso. Estados Unidos volverá a ser grande”, escribió la mujer, quien luce una gorra con la leyenda “Make America Great Again”.

El problema es que su padre es dueño del restaurante Tortas El Manantial, en Phoenix, Arizona, que ahora enfrenta críticas por apoyar las políticas del presidente Trump, como una forma de estar en contra de los inmigrantes indocumentados, muchos de ellos hispanos.

Marco Antonio Barbosa, el padre de Karla, publicó un video intentando justificar a su hija, pero sin desmarcarse del respaldo al presidente Trump.

Ambas publicaciones se volvieron virales y provocó la indignación en la comunidad de Phoenix, quienes llamaron a boicotear el restaurante, acusándolo de dar la espalda a los inmigrantes.

Karla volvió privada su cuenta, luego de recibir decenas de comentarios negativos, mientras el negocio de su padre tiene ahora una calificación de 2.5 estrellas en Yelp, donde la semana pasada se publicaron decenas de comentarios negativos.

“Lo que más me preocupa es que esto ha llegado al punto de amenazar el negocio, y eso me preocupa por mis equipos”, dijo Marco Antonio Barbosa.

El dueño del local afirmó que él y su familia no están en contra de los inmigrantes, pero su mensaje fue considerado tibio.

“Este lugar no es para tanto. La torta estaba fría, la comida no tenía sabor. El servicio fue lento, la decoración era lo único que destacaba. Ah, y para colmo, el cajero de Cara de Torta es un racista total; no les gustan los latinos, a pesar de tener el nopal en la frente. No volveré ni lo recomendaré”, escribió Viviana en Yelp, otorgando una estrella.

Yelp! colocó un mensaje en la cuenta de Tortas El Manantial, avisando del monitoreo, debido a contenido relacionado con reportes en medios.

“El equipo de soporte de Yelp está monitoreando este negocio en busca de contenido relacionado con informes de los medios”, dice el mensaje.

Yelp! publicó un mensaje en la cuenta de Tortas Manantial de que está monitoreando el negocio por reportes en medios. Crédito: Captura Yelp | Cortesía

Mensajes similares fueron publicados, haciendo una mezcla entre la mala calidad de los alimentos y el respaldo a Trump.

“¡Hola! Es una pena que un trabajador haya criado a sus hijas con esa mentalidad… Lástima que el ambiente cambió, el lugar se ha deteriorado y la comida ya no es buena… Espero que a tu gente le gusten las tortas porque nuestra gente ya no los apoya“, escribió Gabriela, que compartió su mensaje con una foto de Karla en respaldo a Trump.

El gobierno del presidente Trump mantiene en ruta su plan de deportaciones masivas, deteniendo a cualquier inmigrante indocumentado, incluso gente que lleva más 20 o 30 años viviendo en el país.

