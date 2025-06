Clarissa Molina asegura estar lista para su adiós de ‘El Gordo y La Flaca’

La presentadora dominicana Clarissa Molina, de 33 años y quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’, es consciente de que la emisión, ni su estancia en ella, es para siempre, por lo que ya está preparada para lo que el destino tenga preparado para ella y para todo el equipo de trabajo de la famosa emisión de Univision.

La caribeña habló sobre este tema en una plática que tuvo con William Valdés en el pódcast ‘Aquí se habla de todo’, donde él la cuestionó abiertamente sobre su inminente adiós del programa encabezado por Raúl de Molina y Lili Estefan.

“El Gordo y La Flaca ha sido mi plataforma, ellos han sido mi familia literalmente por estos 9 años, entonces como que digo: ‘Wow, mis días sin El Gordo y La Flaca’ y hasta se me aguan los ojos y me pongo sentimental, pero como cualquier hijo se tiene que ir de casa para crecer y hacer sus propias cosas”, detalló sobre el día en que le toque labrar su propio camino.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ dejó en claro en la conversación que no le tiene miedo a los cambios, pues ella, al igual que cualquier otra persona, tiene hambre de crecer y de llegar más lejos de lo que ha logrado hasta ahora.

“Lo pienso y digo: ‘Estoy lista’. No te lo puedo negar porque quiero crecer, quiero hacer otras cosas. Creo que estoy como en el momento preciso de hacer un cambio”, continuó.

Si bien ya ha probado suerte en la actuación, y ha participado en videos musicales y en realities, Clarissa dejó en claro que no volvería a formar parte de otro reality show, al considerar que no cuenta con la personalidad, ni con la fortaleza en estos momentos, para afrontar uno de esos retos.

“Yo no digo que no porque uno nunca puede decir que no, uno no sabe; yo desearía que no, si me toca perfecto, pero es más de convivencia. Yo nunca he sido de confrontar, de drama, yo evito el drama a toda costa. No sé qué tipo de contenido pudiera yo ofrecerle a un tipo de reality así, si a mí no me gusta el confrontamiento”, se sinceró Clarisa, que también cuenta con su propio podcast.

