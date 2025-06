Jaime Lozano reaccionó a la eliminación del Pachuca del Mundial de Clubes

Los Tuzos del Pachuca no tuvieron una buena participación en el Mundial de Clubes 2025. El conjunto mexicano fue eliminado de la competición sin conseguir ningún punto. Jaime Lozano ofreció sus impresiones.

“Es un trago amargo para todos (…) Complicado porque quedas fuera, y este torneo se va a presentar cada cuatro años. Muchísimos de este equipo no estaremos”, dijo Jaime Lozano.

Los Tuzos del Pachuca quedaron emparejados en el Grupo H del Mundial de Clubes 2025. El conjunto mexicano debía enfrentarse al Salzburgo, Real Madrid y Al Hilal. A priori no era un grupo sencillo, pero en el Mundial de Clubes de las sorpresas el conjunto mexicano no pudo dar una campanada.

“Pachuca está hecho para trascender, en estos torneos normalmente da la cara para México. Tuvimos nuestras oportunidades, no supimos aprovecharlas“, agregó el estratega mexicano.

El histórico conjunto azteca perdió en la primera jornada 1-2 con Red Bulls Salzburgo; en la segunda fecha cayeron 3-1 contra el Real Madrid a pesar de tener un jugador más dentro del campo y en la última jornada fueron derrotados 2-0 por el Al Hilal.

“Las circunstancias no fueron favorables, como todo, no pudimos concretar, fueron pequeños detalles. Creo que nosotros mismos fuimos nuestro peor rival, en no poder transformar todo lo que veníamos haciendo de la mejor manera”, explicó el defensor mexicano Alfonso Aceves.

Jaime Lozano y los torneos cortos

“Jimmy” está iniciando este nuevo proceso con los Tuzos del Pachuca. El estratega mexicano tiene que superar la vara alta dejada por el uruguayo Guillermo Almada. Sin embargo, Jaime Lozano inició con el pie izquierdo.

En este primer balance, Jaime Lozano se marcha con tres derrotas en tres partidos. Dos goles a favor y siete en contra son los primeros registros del Pachuca de “Jimmy”. No está de más recordar que la última vez que Lozano dirigió fue en otro torneo corto como Copa América de 2024. En aquella ocasión, México fue eliminada en primera ronda al solo cosechar cuatro puntos.

