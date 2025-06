¿Qué implica la decisión de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados?

La decisión de la Corte Suprema sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para bloquear la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados ha desatado confusión, pero expertos señalan que, por el momento, ningún recién nacido será afectado.

Los jueces avalaron que la Administración Trump avanzara con las reglas que solicitó a distintos departamentos para implementar la orden ejecutiva, esto significa que se podría comenzar a implementar en 30 días.

“Es importante para la comunidad inmigrante que entienda que nuestro objetivo que la orden ejecutiva nunca entre en efecto, para que sus hijos nazcan como ciudadanos estadounidenses en este país”, dijo Conchita Cruz, Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP). “No hay que preocuparse de que hoy o mañana o en su camino al hospital, no queremos que los padres se preocupen sobre si su bebé tendrá la ciudadanía o no”.

En conferencia de prensa, la experta y William Powell, asesor principal de Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP) de la Universidad de Georgetown, indicaron que la decisión final sobre si Trump tiene o no derecho a retirar la ciudadanía por nacimientos no es una pregunta respondida por los jueces.

De hecho, en su opinión a favor del gobierno del presidente Trump, la jueza Amy Coney Barret, especificó que la decisión de la Corte Suprema no es sobre la ciudadanía por nacimiento en sí, porque la pregunta de fondo no ha sido remitida a los jueces.

“El análisis de la Orden Ejecutiva realizado por la parte disidente principal es prematuro, ya que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento no se nos ha presentado”, dice la opinión. “Y dado que dicha cuestión no se nos ha presentado, no nos pronunciamos sobre la exactitud del análisis de la parte disidente”.

Es decir, la decisión de los jueces fue sobre el procedimiento y las limitantes a determinaciones de tribunales menores.

La ciudadanía por nacimiento sigue vigente

Cruz y Powell destacaron varios aspectos sobre la ciudadanía por nacimiento, principalmente destacar que está vigente para cualquier bebé que nazca en los EE.UU.

La orden ejecutiva de Trump retiraría ese derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos extranjeros con visas de no-inmigrante (turistas, estudiantes, trabajadores).

La Administración Trump pretendía aplicar la orden el 19 de febrero pasado, pero ha sido bloqueada y no podrá realizar acción alguna en 30 días, periodo en el cual algunos tribunales podrían volver a bloquear la orden, debido a dos demandas colectivas.

Los expertos insistieron lo siguiente:

1. Orden no es retroactiva. La decisión del presidente Trump no es retroactiva, incluso si se comienza a aplicar en 30 días.

2. No aplica a nacimientos actuales. Expertos insistieron en que los bebés nacidos el periodo de 30 días seguirán obteniendo la ciudadanía.

3. La Corte Suprema no ha tomado decisión final. El caso puede volver a llegar al Máximo Tribunal, para determinar si la orden de Trump viola o no la Constitución.

