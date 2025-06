Samsung confirma la fecha de su próximo evento Unpacked

Samsung ya encendió la cuenta regresiva para su próximo gran evento: el Galaxy Unpacked 2025, que se celebrará el martes 9 de julio a las 10:00 a.m. ET. El lugar elegido esta vez es Brooklyn, Nueva York, y promete ser una jornada cargada de novedades y dispositivos que marcarán tendencia.

Este evento será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Samsung, incluyendo su sitio web, la Newsroom y YouTube. La marca ha dejado ver en sus primeras invitaciones que el lema de esta edición será “Galaxy AI is here. The Ultra Experience is ready to unfold”, una declaración que deja claro el protagonismo de la inteligencia artificial y los dispositivos plegables.

La elección de Brooklyn no es casual. Samsung lo describe como un lugar donde la visión, la cultura y la innovación convergen. Y eso es justo lo que la compañía quiere transmitir con sus nuevos lanzamientos: una experiencia más fluida, intuitiva y potenciada por inteligencia artificial.

Qué se espera de los nuevos plegables: Galaxy Z Fold y Z Flip

Aunque Samsung no ha confirmado oficialmente los modelos que presentará, todas las pistas y filtraciones apuntan al debut de la nueva generación de plegables: el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7. Estos dispositivos no solo representan mejoras en hardware y diseño, sino también una integración más profunda con la plataforma Galaxy AI, que promete cambiar por completo la forma en que interactuamos con el teléfono.

Se espera que el Z Fold 7 llegue con un diseño más delgado, una bisagra mejorada, una pantalla interna de casi 8 pulgadas con menos pliegue visible y posiblemente una cámara de hasta 200 MP. Este modelo estaría orientado a usuarios exigentes que buscan productividad y una experiencia multitarea de alto nivel.

Por otro lado, el Galaxy Z Flip 7 apostaría por una pantalla principal más grande —posiblemente de 6.8 pulgadas— y una pantalla externa (cover display) que crecería hasta las 4 pulgadas, facilitando su uso sin abrir el teléfono. También se habla de una versión Fan Edition (FE), lo que podría significar una opción más accesible para quienes quieren entrar al mundo de los plegables sin vaciar su billetera.

Samsung también podría presentar avances en materiales más resistentes, mejor resistencia al agua, nuevas opciones de color, y mejoras en autonomía gracias a baterías optimizadas y eficiencia energética reforzada por procesadores más potentes como el Snapdragon 8 Gen 4 o el Exynos 2500.

IA, wearables y nuevas experiencias Galaxy

Pero el Unpacked 2025 no será solo de teléfonos plegables. La compañía tiene otros ases bajo la manga. Uno de ellos es la nueva línea de Galaxy Watch 8, que podría incluir una versión “Ultra” con diseño más robusto, bisel giratorio clásico y sensores mejorados que, según algunos reportes, podrían incluso ofrecer medición no invasiva de glucosa.

Otro protagonista sería el Galaxy Ring, el anillo inteligente que Samsung mostró a inicios de año y que ahora llegaría en una segunda generación, con más funciones de salud, integración con Galaxy AI y una autonomía superior a la del modelo original.

En paralelo, se espera la presentación del Project Moohan, un dispositivo de realidad extendida (XR) desarrollado junto a Google y Qualcomm, con pantallas micro-OLED 4K y chip Snapdragon XR2+. Aunque este equipo estaría aún en fase temprana, Samsung podría ofrecer un adelanto conceptual.

Uno de los pilares del evento será la inteligencia artificial como interfaz principal del ecosistema Galaxy. Según Samsung, la IA ya no es solo una herramienta: será el núcleo de la experiencia del usuario, anticipando sus necesidades, completando tareas complejas con una sola orden e incluso sugiriendo acciones antes de que el usuario las piense.

¿Qué promociones y beneficios habrá para los usuarios?

Como ya es costumbre, Samsung lanza campañas de reservas anticipadas. Este año, la marca ofrece un crédito de $50 dólares para quienes reserven su próximo dispositivo Galaxy antes del 9 de julio desde Samsung.com. Esto puede aplicarse a cualquier dispositivo presentado durante el evento, ya sea un Fold, un Flip, un Galaxy Watch o incluso un accesorio como el Galaxy Ring.

Estas ofertas no solo ayudan a generar expectativa, sino que también son una buena oportunidad para asegurar ventajas antes del lanzamiento oficial en tiendas.

Samsung busca no solo renovar su catálogo de productos, sino también redefinir la experiencia de usuario. Con más potencia, pantallas flexibles, sensores inteligentes y una IA cada vez más presente, el Unpacked 2025 se perfila como un momento clave del año para el mundo tech.

