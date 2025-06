Doppl: la nueva app de Google que revoluciona el probador virtual

Google ha lanzado Doppl, su nuevo experimento desde Google Labs, que permite a los usuarios probarse ropa digitalmente usando inteligencia artificial. Disponible ya en EE.UU. para iOS y Android, Doppl suma a las funciones de prueba en Google Shopping algo que llevaba pidiendo el público: ir más allá de modelos estáticos.

Aquí puedes subir una foto tuya de cuerpo completo o seleccionar un modelo IA y luego cargar fotos o capturas de pantalla de prendas que te gustan. Doppl genera una imagen tuya vistiendo esa ropa y, lo que es más cool, también crea un video corto para mostrar cómo se mueve la prenda contigo.

La apuesta de Google es clara: si en mayo ya permitían ver ropa sobre diversos tipos de cuerpos, ahora con Doppl la experiencia es personal, realista y vivaz. Con IA generativa exclusiva en esta app, el usuario ve cómo fluyen los pliegues, cómo se adaptan las mangas y el largo, todo en movimiento.

Cómo funciona Doppl y en qué se diferencia

El proceso es sencillo:

Subes tu foto (cuerpo completo, luz natural, sin accesorios).

Cargas la imagen del outfit (de redes, tiendas o rollo moda).

El sistema genera tu versión virtual vistiendo esa ropa.

Pulsas “animar” y obtienes un clip que simula movimiento, con balanceo del dobladillo o giro de hombros.



Lo nuevo frente a la versión de Google Shopping es que Doppl añade la animación: no solo ves cómo te queda la ropa, sino cómo podría reaccionar al caminar o girar.

Además, puedes guardar tus looks, revisarlos más tarde o compartirlos directamente en redes para pedir opiniones. Es una función social que resuena con quienes compran por Instagram o TikTok.

No está exento de fallos: la ropa no siempre se ajusta perfectamente, a veces hay glitches (camisa alargada, pantalones raros, pies generados donde no van), e incluso puede redibujar tus proporciones si la foto no es ideal (como pasa con selfies y fotos parciales). También los límites son claros: no deja probar bikinis, ropa muy reveladora, ni imágenes de figuras públicas. Estos controles ayudan a evitar mal uso y proteger la imagen de personas.

¿Por qué Doppl puede cambiar la forma de comprar ropa online?

Reducción de devoluciones: al tener una vista previa más realista, muchos usuarios estarán menos tentados a devolver prendas que “no les quedan”. Varios estudios revelan que las devoluciones representan un gran dolor de cabeza para los comercios.

Experiencia más inmersiva y divertida: no es solo medir tallas, es jugar con tu estilo, experimentar combinaciones y compartirlas. En lugar de ver modelos genéricos, te ves a ti mismo. Y si te mola, lo subes a redes. Doppl apela a esa mentalidad de probar, fallar y compartir rápida, eficiente y visualmente atractiva.

Uso de prendas inspiracionales: ya no dependes del catálogo oficial. Si viste un outfit en Instagram, Pinterest o una tienda física, puedes sacarle foto y Doppl lo usa para que te lo “pruebes”. Esa libertad da mucho poder al usuario.

Base para la moda personal y enchufable: Google ya está pensando en integrar esto con otras apps, como calendario o Photos, para sugerencias inteligentes según el evento, el clima o tu look del día. Esto va camino de convertirse en un asistente de estilo personal potenciado por IA.



Esta aplicación podría cambiar el juego. Imagina una era donde comprar ropa online sea tan intuitivo como fotoshopping en primera persona, y sin tallaje erróneo ni sorpresas. El uso de video agrega un extra de confianza e inmersión que puede convencerte de comprar sin dudar.

Aunque todavía falta pulir detalles, Doppl muestra una dirección clara: de convertir la IA en tu estilista personal y shopper favorito al mismo tiempo. En un mundo donde el e‑commerce domina, esta app de Google planta bandera para que la moda online sea más real, más cercana, más tú.

