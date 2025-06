Dura crítica del entrenador del Chelsea FC a las interrupciones del Mundial de Clubes: “No es fútbol”

El Chelsea clasificó a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA tras vencer 4-1 al Benfica en un duelo agónico, interrumpido durante más de dos horas por tormenta eléctrica. Sin embargo, más allá del resultado, lo que acaparó los reflectores fue la contundente crítica de su técnico, Enzo Maresca, hacia la organización del torneo y las constantes suspensiones de partidos por cuestiones climáticas.

“Durante 85 minutos estábamos controlando el juego, no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo”, expresó visiblemente frustrado en conferencia de prensa. Su equipo ganaba 0-1 cuando el árbitro detuvo el juego en el minuto 85 debido a la amenaza de tormenta.

El partido se reanudó dos horas después y, ya en el tiempo añadido, el Benfica empató con un penal convertido por Ángel Di María, obligando a disputar una prórroga.

“No es normal suspender un partido”: el mensaje de Maresca a los organizadores

El entrenador italiano fue más allá en sus declaraciones y puso en duda la idoneidad de la sede del Mundial de Clubes, celebrada en distintas ciudades de Estados Unidos. “Personalmente, para mí esto no es fútbol. Ya van siete, ocho, nueve partidos que han suspendido aquí. Creo que es un chiste, honestamente… Me cuesta entenderlo. Lo puedo aceptar por razones de seguridad, pero si suspendes tantos partidos probablemente significa que este no es el sitio adecuado para hacer esta competición”.

Maresca insistió en que el torneo en sí es “fantástico”, pero advirtió sobre el impacto negativo de las largas interrupciones en la dinámica de juego.

“No es el mismo partido. Se rompe el ritmo. En esas dos horas dentro, los jugadores hablaron con sus familias, comieron algo, estaban riéndose, hablando por teléfono… ¡Son dos horas!”, relató, reflejando lo difícil que fue mantener la concentración del equipo.

Aunque reconoció que no tiene una solución clara, fue categórico en su mensaje: “En un Mundial, ¿cuántos partidos se suspenden? Probablemente cero. En Europa, ¿cuántos se suspenden? Cero. Estamos aquí desde hace dos semanas y ya se han suspendido seis partidos. Es un problema”.

El Chelsea ahora se prepara para enfrentar al Palmeiras en cuartos de final, pero Maresca dejó claro que, más allá de la victoria, su preocupación va por otro lado: garantizar que este tipo de torneos se jueguen en condiciones que respeten la integridad competitiva del fútbol.



