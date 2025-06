¿Preocupación de cara a la Copa del Mundo? Seis partidos interrumpidos por tormenta en el Mundial de Clubes

La amenaza de tormenta eléctrica volvió a impactar el desarrollo del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA. Esta vez, fue el turno del duelo entre el Chelsea y el Benfica, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde una interrupción obligatoria detuvo el partido a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario.

El marcador en ese momento era 1-0 a favor del equipo inglés, gracias a un gol de Reece James al 64’. Sin embargo, el encuentro terminó transformándose en una auténtica maratón futbolística.

Entre la suspensión y la posterior reanudación, transcurrieron más de dos horas. Al volver al campo, una mano de Malo Gusto dentro del área permitió que Ángel Di María empatara desde el punto penal al 90+8, enviando el juego a una prórroga que acabó en goleada para los londinenses por 4-1.

Más allá del resultado, el encuentro pasó a la historia como el más largo en el torneo: duró cuatro horas y cuarenta minutos entre el primer silbatazo y el final.

Seis partidos afectados: la logística del Mundial, en entredicho

Lo más alarmante es que este no ha sido un caso aislado. El choque entre Chelsea y Benfica fue el sexto partido del torneo que debió interrumpirse por tormentas eléctricas. Ya en fase de grupos, el propio Benfica había vivido una suspensión similar ante el Auckland City, que se extendió por dos horas y media.

Otros encuentros también se vieron afectados: Pachuca vs. Salzburgo se detuvo por una hora y 40 minutos; Ulsan vs. Mamelodi Sundowns por una hora; Boca Juniors vs. Auckland City durante 60 minutos, y Palmeiras vs. Al Ahly por 45 minutos.

El protocolo estadounidense ante descargas eléctricas en eventos al aire libre es claro: cualquier relámpago cercano al estadio obliga a la evacuación inmediata del terreno de juego. Aunque estas medidas buscan salvaguardar la integridad de los jugadores y el público, la recurrencia de suspensiones empieza a generar inquietud.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la seguidilla de interrupciones en la sede norteamericana pone el foco sobre la planificación logística y meteorológica.

Si bien las tormentas son impredecibles, su frecuencia en esta edición del Mundial de Clubes deja un mensaje claro: será imprescindible contar con planes alternativos de calendario, mayor infraestructura cubierta o estrategias preventivas si se quiere evitar que partidos de esta magnitud vuelvan a convertirse en interminables capítulos bajo la amenaza del clima.

Chelsea ahora enfrentará al Palmeiras en cuartos de final, mientras el debate sobre las condiciones climáticas y su impacto en el fútbol internacional apenas comienza.



