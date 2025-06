Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 29 de junio de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy domingo 29 de junio para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Ha sido una jornada intensa, y mereces reconocer todo lo que has logrado. Aunque algunas relaciones del pasado vuelvan, no todo tiene que revivir igual: puedes quedarte con lo bueno sin forzarte. Cuida tus gastos y confía en tu instinto para rodearte de quienes te hacen bien. Regálate momentos de calma para fortalecer tu energía.

Tauro

Deseas estabilidad y conexión real, y eso es algo completamente válido. Si alguien insiste en entrar a tu vida, escúchate antes de decir sí. Rodearte de personas que te equilibren emocionalmente te hará sentir más en paz. Recuerda que tú mereces un amor tranquilo, no una batalla diaria.

Géminis

Aunque el trabajo y los pendientes te abrumen, recuerda que tu agilidad mental te ayuda a encontrar soluciones. Si reaparece alguien del pasado, no temas explorar lo que aún sienten. Permítete disfrutar sin culpa de los pequeños lujos que te dan alegría. Lo importante es seguir fiel a tu camino.

Cáncer

Tus vínculos familiares te fortalecen, aunque a veces también te exijan más de la cuenta. Es buen momento para poner límites sanos y proteger tu espacio personal. No desconfíes de tus talentos; si sueñas con emprender algo nuevo, tu intuición sabrá guiarte. Escucha tu cuerpo y atiende lo que pide.

Leo

Sabes muy bien lo que vales, aunque a veces te cueste soltar lo que ya no te aporta. No todas las personas sabrán apreciarte, y está bien: tu luz no necesita aprobación. Disfruta del cariño sincero que recibes y no te exijas tanto. Eres libre de vivir y amar sin explicaciones.

Virgo

Tienes mucho por analizar, pero también mereces darte un respiro. No siempre necesitas respuestas inmediatas; algunas cosas toman forma con el tiempo. Tu mente práctica es una aliada poderosa, pero también necesitas confiar más en el corazón. Permítete ser vulnerable sin sentirte débil.

Libra

Estás entrando en una etapa de renovación, y eso a veces implica dejar ir lo que ya no encaja. Tu equilibrio emocional se fortalece cuando te escuchas sin juzgarte. Permítete disfrutar de las sorpresas, incluso si no todo sale como lo planeaste. Lo auténtico siempre encuentra su lugar en tu vida.

Escorpio

Tu búsqueda de estabilidad empieza a darte frutos, aunque haya momentos de tensión en el camino. No dejes que los desacuerdos familiares te roben la paz; cada quien tiene su proceso. El amor vuelve a tocar tu puerta, y tú decides cómo y cuándo abrirla. Eres más fuerte de lo que crees.

Sagitario

Te rodea la alegría de tus amistades, y eso siempre te renueva. No te culpes si una relación no funcionó; soltar también es una forma de avanzar. Los nuevos caminos llegan cuando estás dispuesto a creer otra vez. Rodéate de naturaleza y déjate sorprender por lo inesperado.

Capricornio

Sientes que todo recae sobre ti, pero recuerda que no estás solo. Es válido pedir apoyo y darte pausas para respirar. Tus planes a largo plazo siguen en marcha, aunque no todo se vea ahora. Haz espacio para lo que te emociona y evita compartir de más con quienes no lo valoran.

Acuario

Estás aprendiendo a soltar lo que no puedes controlar, y eso ya es un gran paso. La presión puede agobiarte, pero no necesitas responderle a todo el mundo. Regálate momentos para estar contigo y encontrar inspiración en lo cotidiano. Lo que construyas ahora te sostendrá después.

Piscis

Tu empatía es tu superpoder, pero también tu mayor agotamiento. Aprende a cuidar tu energía sin dejar de estar presente. Escuchar a otros es valioso, pero también necesitas escucharte a ti mismo. La calma que anhelas empieza en ti, y cada decisión que tomes con el corazón te acercará a ella.