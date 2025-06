Fluminense da el golpe y saca al Inter Milán del Mundial de Clubes 2025

El Fluminense sigue sacando la cara por Brasil tras derrotar 2-0 al Inter Milán y se mete en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

El club brasileño consiguió la anotación en los primeros minutos y luego dieron el estacazo final para asegurar su victoria y pase a la siguiente fase.

Fluminense esperará al ganador del duelo entre Manchester City vs. Al Hilal para conocer a su rival en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Fluminense impuso su ritmo ante Inter

El Flu no se intimidó con el subcampeón de la Champions League y salió con un gran planteamiento de Renato Gaucho.

Germán Cano abrió el marcador al minuto tres tras aprovechar un balón aéreo que ningún defensor cortó y lo cabeceó entre las piernas de Yan Sommer para abrir el marcador.

Germán Cano anotó el segundo gol más tempranero de este Mundial de Clubes (a los 167 segundos).

Desde allí, el Inter tuvo el protagonismo con la pelota, aunque con escasas oportunidades de frente al arco del conjunto brasileño.

En el segundo tiempo, Inter fue mucho más protagonista con la pelota y en el pie de Lautaro Martínez estuvo cerca de conseguir el empate.

El delantero argentino se encontró con el portero y el poste le quitó un gol a falta de 20 minutos.

Inter sintió la presión y en una jugada de contraataque Hércules Pereira Do Nascimento liquidó al equipo italiano con una gran definición.

Brasil tendrá a dos equipos en los cuartos de final tras tener a Palmeiras y ahora con Fluminense.

Por su parte, tres europeos también están en la siguiente fase con las clasificaciones del Bayern Múnich, Chelsea y Paris Saint Germain. Benfica e Inter cayeron en octavos de final.

Aún resta por definir las series entre Manchester City vs. Al Hilal, Borussia Dortmund vs. Monterrey y Real Madrid vs. Juventus.

