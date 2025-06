Shakur Stevenson asegura que pega más fuerte que Camarón Zepeda

Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que golpea mucho más fuerte que William ‘Camarón’ Zepeda y reiteró que le dará una paliza el 12 de julio.

En una entrevista con la revista The Ring, Stevenson indicó que Camarón Zepeda no podrá noquearlo y dejó claro que lo sorprenderá cuando suban al ring del Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

“Zepeda, recuerdo todo lo que acabas de decir. ‘Ay, Shakur no quiere intercambiar conmigo. Ay, Shakur no tiene las agallas de Tevin Farmer’. Recuerda estas cosas, hermano, así que cuando nos metamos en esa (censurado) pelea y te esté dando una paliza, no te sorprendas. Simplemente no te sorprendas. Es todo lo que diré”, dijo.

Camarón Zepeda confía en que se convertirá en campeón absoluto el 12 de julio. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Golpeo más fuerte que tú. Te lo garantizo, golpeo mucho más fuerte que tú. Tú conseguiste 27 nocauts. Yo conseguí 11, y golpeo más fuerte que tú. Recuérdalo. Si no detuviste al último oponente con el que te enfrentaste (Farmer), ¿qué te hace pensar que me vas a detener a mí? Esa (censurado) suena ridícula, solo hablas. Sé que cuando (la gente) solo habla, ahora sabe que lo es. Ya estuvo conmigo antes, lo sabe”, agregó.

Según la opinión de los expertos y conocedores del deporte, el Camarón Zepeda podría poner en problemas a Shakur Stevenson por su estilo agresivo. El estadounidense suele moverse mucho en el ring y ha sido criticado por la falta de acción en sus combates.

De hecho Turki Alalshikh ya dejó claro que no apoyará más a boxeadores corredores en la temporada del Riyadh debido a las peleas aburridas del pasado 2 y 3 de mayo. Esto le pone presión a Stevenson y seguro tendrá que optar por intercambiar con el poderoso Zepeda.

Tras una cirugía en su mano, el campeón estadounidense regresó a la acción en febrero y noqueó a Josh Padley en una cartelera en el Riad, Arabia Saudita.

En cambio, el Camarón Zepeda concretó una revancha contra Tevin Farmer y repitió el resultado de la primera pelea. Con esta victoria, el mexicano defendió su puesto como retador obligatorio del CMB y ahora buscará coronarse campeón absoluto ante Shakur Stevenson.

Camarón Zepeda y Shakur Stevenson en su primer cara a cara. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto de peso ligero del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

