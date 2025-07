¿Dónde está mi familiar? Caos en EEUU por desconocer paradero de inmigrantes detenidos

Los ciudadanos por temor no quieren revelar su rostro, tal es el caso de una mujer, que ofreció declaraciones bajo condición de anonimato, después que se conociera la detención de su hermano por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

“No ha llamado nada, hasta ahorita ya lleva una semana y no hemos sabido nada de mi hermano de origen mexicano”, comentó la mujer quien reveló que el último mensaje que recibió de su hermano decía “hermana cualquier cosa si no llego a la casa, nos paró la policía”.

La mujer indicó que el martes 24 de junio se vieron movimientos de patrullas en las carreteras, momento en el que detuvieron a su hermano, que lleva por nombre Alberto Narcizo Cisneros, y desde ese momento no llegó a la casa.

“Al día siguiente tampoco llegó, luego yo intentaba buscarlo y desde ese momento hasta ahorita no he sabido nada de él

A la hermana de Cisneros también le preocupa la barrera que puede suponer el idioma para comunicarse con su familiar, pues la lengua que manejan es la mixteca, lo que complica establecer una conversación con otras personas especialmente norteamericanos.

“Se le hace difícil no habla muy bien, no entiende muy bien español. Mi mayor preocupación es que lo manden para otro lado. Solo pido que no lo manden para Honduras o El Salvador porque él no pertenece ahí”, pidió la hermana.

La cadena Telemundo informó que pudo dar con el paradero de Narcizo Cisneros, encontrándose recluido en un centro de Miami. De acuerdo con el abogado López, fue un proceso que no se explica.

“Para nosotros que somos inmigrantes es una pesadilla, no somos criminales, somos humanos igual que todas las personas”, concluyó la hermana de Cisneros, esperando poder tener mayor información sobre su familiar y las condiciones en las que se encuentra.

Más de 59,000 migrantes detenidos por ICE

Los funcionarios del ICE han alcanzado un récord histórico en la detención de inmigrantes desde la segunda asunción de Donald Trump como presidente, con un total de 59,000 personas arrestadas en todo el país, muchos de ellos sin antecedentes penales.

Esta medida forma parte de las promesas de campaña de Donald Trump realizadas en noviembre, bajo el compromiso de expulsar del país a todos aquellos que infrinjan la seguridad nacional y los derechos ciudadanos.