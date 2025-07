Hombre disfrazado de alguacil intenta asaltar a pareja en Houston; esposa enfrenta al ladrón a tiros

Un hombre enmascarado y vestido con un uniforme del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos atacó a Javier Reyes y a su esposa, originarios de Cuba, frente a su negocio, una licorería ubicada al oeste de Houston, Texas.

El dramático incidente, captado por cámaras de vigilancia y divulgado por Eyewitness News, ocurrió cerca de Gessner y Harwin. Mientras Reyes sacaba la basura, el sospechoso, identificado luego como Jonathan Prince, de 39 años, se le acercó con un arma desenfundada.

“Me dijo: ‘Soy policía. Soy la policía. Tírate al suelo'”, recordó Reyes en entrevista con ABC13. Temeroso, obedeció. Sin embargo, pronto quedó claro que no se trataba de un arresto.

“Cuando me tuvo en el suelo, me dijo: ‘Es un robo. No soy policía’. Le dije que no, y fue cuando me puso la pistola en la cabeza y me dijo: ‘Puedo matarte ahora mismo'”.

Desde adentro del local, su esposa presenció la aterradora escena y, armándose de valor, salió con su propia pistola. Su intervención permitió a Reyes aprovechar un momento de distracción para forcejear con el agresor. Según la policía, la mujer disparó varias veces, alcanzando al menos una vez a Prince.

El asaltante, herido, huyó a toda prisa, dejando atrás sus zapatos y el arma antes de subir a un coche rojo. Prince fue arrestado el domingo y ahora enfrenta cargos por robo y suplantación de un servidor público. Aún se investiga si otras personas que estaban en el vehículo de fuga han sido detenidas.

Reyes expresó alivio tras conocer la captura del atacante, pero admite que tanto él como su esposa siguen profundamente afectados por lo ocurrido. Desde el incidente, no han podido regresar a su tienda.

Cabe recordar que el ataque ocurrió apenas unos meses después de que la Administración Trump ampliara los poderes del Servicio de Alguaciles de EE.UU. para ejecutar arrestos en casos de inmigración, lo que generó temor adicional en comunidades de origen extranjero como la de Reyes.

Prince comparecerá ante el tribunal por primera vez el lunes.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas