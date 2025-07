Manifestantes en Anaheim protestan contra recortes a Medicaid 

Michelle Del Rosario salió a manifestarse en contra de los recortes al programa de Medicaid que impactaran miles de personas en el distrito 40 de California como su hijo William, un adulto con autismo y epilepsia.

La mujeres y decenas más se reunieron con carteles, cantos y peticiones afuera de la oficina de la representante Young Kim en Anaheim.

“William depende de esto”, dijo Del Rosario sobre Medicaid, el seguro médico estatal para personas de bajos ingresos. “Sus medicamentos, que lo han mantenido sin convulsiones durante los últimos 12 años, superan los $5,000 al mes, y necesita tomarlos a diario”.

La madre destacó que saltarse un día o recortar un día de medicamentos sería devastador para él y teme lo que pasaría si la representante Kim vota para recortar esos beneficios que le dan a su hijo independencia, acceso a la vida y empleo.

Los recortes a Medicaid es parte de los planes del plan fiscal del presidente Trump que tiene otras prioridades como aportar 100 mil millones de dólares adicionales para el Comité de Servicios Armados y $90 mil millones para reforzar el Departamento de Seguridad Nacional.

Por esa razón, decenas de personas se manifestaron en contra de los recortes afuera de la oficina de la congresista Kim que está bajó presión por sus constituyentes debido a que ya ha votado a favor del plan fiscal, pero tendrá la oportunidad de hacer un cambio durante la revisión del presupuesto.

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes el plan fiscal y presupuestario de Trump, que ahora es devuelto a la Cámara de Representantes para su revisión y voto final, con la presión de remitirlo al mandatario para su firma este próximo viernes 4 de julio.

El vicepresidente JD Vance facilitó el paso de la norma con la más estrecha de las mayorías (51-50) al emitir el desempate para destrabar un maratoniano proceso de votación de más de 24 horas, que evidenció las fisuras dentro del Partido Republicano sobre este plan presupuestario.

Decenas de manifestantes se reunieron afuera de la oficina de la congresista Young Kim en Anaheim.

Melody Mendenhall, enfermera especializada en oncología durante más de 18 años y en representación de la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, compartió que los recortes presupuestarios tendrán un impacto en la salud de la comunidad.

“Si se implementa [el presupuesto], 13.7 millones de personas perderán su seguro médico”, dijo la enfermera. “Millones de pacientes se verán obligados a retrasar la búsqueda de atención en urgencias cuando estén más enfermos o, en el peor de los casos, cuando sea demasiado tarde y mueran”.

Además, Mendenhall compartió que la representante Kim señaló que luchará en contra de los recortes, pero votó a favor del proyecto de ley de reconciliación en la Cámara de Representantes en mayo.

“Representante Kim, estamos aquí para pedirle que no se rinda…. la hemos visto hacer lo correcto y necesitamos que nos defienda ahora más que nunca”, dijo la enfermera. “¿Quiere apoyar a los donantes multimillonarios o apoyar a los pacientes y seres queridos que cuidamos a diario?”

Ella compartió que su hermana, que es veterana, recién fue notificada de que su transporte, el que se financia a través de Medicaid, se ha recortado.

“Mi familia no está sola; en toda California y en todo el país, escuchamos las mismas historias dolorosas”, dijo Williams. “A las personas con discapacidad se les niega la cobertura médica y el personal sanitario está desbordado. Esto no es bueno. Dependemos de nuestras enfermeras para atender a los pacientes, y si están sobrecargadas de trabajo y no tienen los recursos para atenderlos, ¿cómo se ve eso para el paciente? Es horrible, es imprudente”.

Emily Escobar, Gerente de Defensa de Asuntos Públicos de Planned Parenthood de los condados de Orange y San Bernardino, dijo que las comunidades que dependen de sus servicios médicos básicos serán impactados.

“Planned Parenthood salva vidas y sabemos lo que pasa cuando se les quita la financiación”, dijo Escobar. “Los cánceres no se detectan, las ITS no se tratan, los anticonceptivos son más difíciles de conseguir y las infraestructuras de salud pública de las comunidades se desmoronan y en definitiva, estos legisladores están dispuestos a sacrificar la atención médica asequible de las personas de todo el país por su oposición al aborto”.

Cuando los manifestantes intentaron entrar a la oficina de la congresista Kim, un oficial de seguridad privada bloqueó la entrada.

La representante Kim emitió una declaración al noticiero Spectrum News el martes acerca de Medicaid.

“Entiendo que algunos de mis electores estén preocupados y sé lo importantes que son los servicios de Medicaid para muchos en mi comunidad”, declaró Kim. “Por eso voté a favor de proteger y fortalecer los servicios de Medicaid para nuestros ciudadanos más vulnerables, quienes realmente los necesitan”.

Además, Kim declaró que se ha reunido con líderes locales y su puerta está abierta para conversar.

El presidente Trump ha mantenido que no recortará Medicare o Medicaid, pero simplemente busca “sacar el fraude de allí? y todo el mundo quiere que saquemos el fraude”.

No obstante, expertos destacan que la única forma de cumplir con los requisitos de resolución presupuestaria de la Cámara es recortar Medicaid, según un reporte de LAist.

Además, Alice Burns, una directora asociada del Programa de Medicaid y personas sin seguro de KFF, compartió un poco del impacto de los recortes.

“Los recortes al gasto de Medicaid podrían significar la eliminación de la cobertura para algunas personas, la eliminación de la cobertura de beneficios opcionales de alto costo, como medicamentos recetados, o la reducción de las tasas de pago a los planes de salud y proveedores.”, dijo Burns.