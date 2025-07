Plan fiscal de Trump dejaría a millones de estadounidenses sin seguro durante la próxima década

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que, debido a los recortes aprobados por los republicanos del Senado a Medicaid, cerca de 12 millones de estadounidenses de bajos ingresos se enfrentan ante la posibilidad de perder su seguro de salud en 2034.

A lo largo de los 65 años que lleva funcionando el programa de asistencia de cobertura de salud para niños, adultos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y personas mayores que califican debido a bajos ingresos u otros criterios, nunca había sufrido un recorte de presupuesto tan drástico.

El proyecto de ley de impuestos y gastos costará más de $3,000 millones de dólares durante los próximos 10 años, de dicha cantidad $1,000 millones de dólares provendrán de recortes a Medicaid.

Sin embargo, tanto la mayoría de los conservadores en el Congreso y el propio presidente Trump aseguran que ningún ciudadano perderá los beneficios de Medicaid.

“Estamos recortando $1.7 mil millones de dólares en este proyecto de ley, y no van a sentir nada”, declaró el republicano de 79 años días antes de que se votara en el Senado.

Se contempla que los hospitales y centros de atención médica se verán saturados de pacientes en los próximos años ante los recortes al Medicaid. (Crédito: Joey Ivansco / AP)

Contrariamente, la proyección de la CBO es que más de 70 millones de estadounidenses de bajos ingresos están en riesgo de, poco a poco, ir perdiendo su seguro de salud.

Frente a dicho escenario, los ciudadanos afectados no tendrán otra opción más que cubrir con sus propios recursos cualquier tipo de atención médica e incluso quienes cuenten con seguro podrían no tener a dónde acudir para recibir tratamientos cuando lo necesiten, pues los hospitales enfrentarían una saturación de pacientes cuya atención no sería compensada.

De hecho, diversos analistas e incluso exfuncionarios del gobierno coinciden en señalar que resulta prácticamente imposible dejar de asignarle $1,000 millones de dólares a Medicaid sin afectar a todo el sistema de salud.

Otro cambio significativo que deberá enfrentar Medicaid son los requisitos de trabajo, pues a partir del 31 de diciembre de 2026, por primera ocasión desde la entrada en vigor del programa, para mantener su seguro médico los beneficiarios están obligados a demostrar que trabajan o estudian al menos 80 horas al mes.

