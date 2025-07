Jennifer Aniston se suma a la serie “I’m Glad My Mom Died”, del libro de Jennette McCurdy

Jennifer Aniston ha firmado un proyecto más de la mano de Apple TV+. Se trata de la serie basada en el libro de memorias “I’m Glad My Mom Died”, escrito por la actriz Jennette McCurdy y que se convirtió en best seller del New York Times.

De acuerdo con un comunicado emitido por el gigante del entretenimiento, Aniston protagonizará esta adaptación al dar vida a la madre de la ex estrella de Nickelodeon, además de fungir como productora ejecutiva. Mientras tanto, la propia Jennette McCurdy escribirá, producirá y será showrunner de la nueva serie junto a Ari Katcher.

A la par de anunciarse la participación de la reconocida histrionisa, se dio un pequeño adelanto sobre la producción y los temas que abordará.

“‘I’m Glad My Mom Died’ es un relato desgarrador y a la vez hilarante de las dificultades de Jennette McCurdy como exactriz infantil mientras lidia con su madre autoritaria y dominante“, se lee en la sinopsis presentada por Apple TV+.

Es así como esta serie, listada como una comedia dramática, se centrará en “la relación de co-dependencia entre una actriz de 18 años y su madre narcisista, que se enorgullece de su identidad como ‘madre de una estrella'”.

Jennette McCurdy saltó a la fama gracias a su papel de ‘Sam Puckett’ en la comedia de Nickelodeon “iCarly”. Y aunque su vida parecía color de rosa, esta percepción se rompió tras publicar su libro de memorias el 9 de agosto de 2022.

Allí, la famosa relató los traumas que vivió junto a su madre, Debra McCurdy, como resultado de sus exigencias y presunto abuso físico y emocional. El libro se mantuvo más de 80 semanas en la lista de best sellers del New York Times.

Seguir leyendo:

• Sujeto irrumpe en residencia de la actriz Jennifer Aniston en Los Ángeles

• Jennifer Aniston y su miedo a volar ¿Qué la ayudó a superarlo?

• ¿Amor a la vista? Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron vistos juntos