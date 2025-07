Pediatra de Oklahoma acusada de matar a su hija y fingir ahogamiento durante vacaciones en Florida

Los detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), en Florida, informaron el arresto de una pediatra de Oklahoma por presuntamente asesinar a su hija de 4 años mientras estaba de vacaciones en Florida y simular la muerte como si se hubiera ahogado en la piscina de una vivienda en El Portal la semana pasada.

La madre, identificada como la pediatra Dra. Neha Gupta, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su hija Aria Talathi e intentar encubrirlo, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa el miércoles.

Según el informe policial, agentes del Departamento de Policía de El Portal respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre una niña que se estaba ahogando en la piscina de una residencia alquilada a corto plazo.

Al llegar al lugar, Gupta, de 36 años, dirigió a los oficiales al patio trasero de la residencia, donde encontraron a la niña “sumergida en la parte profunda de la piscina”, dice la declaración jurada. El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade la trasladó a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Gupta, quien comparte la custodia de su hija con su exesposo, declaró a las autoridades que ambas viajaron de Edmond, Oklahoma, a Miami y alquilaron una vivienda temporal a través de AirBnB, donde fue encontrada muerta la niña de 4 años.

El exesposo de Gupta, el Dr. Saurabh Talathi, afirmó desconocer que la niña hubiera salido del estado de Oklahoma y que los padres se encontraban en una “batalla por la custodia”, según la declaración jurada obtenida por ABC News.

La mujer dijo a la policía que durmió con su hija en una cama ubicada dentro del dormitorio principal. Aproximadamente a las 3:20 am se despertó por un “ruido no identificado” y se dio cuenta de que la niña no estaba en la cama y que la puerta corrediza de vidrio que conducía al patio estaba abierta.

Afirmó que fue entonces cuando supuestamente encontró a su hija sumergida. Intentó sacar a su hija de la piscina, pero no lo logró debido a que no sabe nadar, según la declaración jurada. Declaró a las autoridades que intentó ayudar a la niña durante 10 minutos antes de llamar a los paramédicos.

El domingo, un informe de autopsia reveló que los pulmones y el estómago del niño no contenían agua y se consideraron secos, descartando el ahogamiento como causa de la muerte. También observó cortes en la boca y hematomas en las mejillas, lo cual es compatible con asfixia.

Los funcionarios determinaron que la niña había fallecido antes de ser colocado en la piscina. Por lo tanto, concluyeron entonces que Gupta “intentó ocultar el asesinato” de su hija “simulando un ahogamiento accidental dentro de la piscina”, según la declaración jurada.

Tras recabar pruebas y en coordinación con la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade, los detectives obtuvieron una orden de arresto contra la Dra. Gupta. Posteriormente, agentes del Departamento de Policía de Oklahoma City y del Servicio de Alguaciles de EE.UU. colaboraron en su localización y captura en Oklahoma City.

La Dra. Gupta está actualmente detenida y pendiente de ser extraditada al condado de Miami-Dade, donde enfrentará el cargo de asesinato en primer grado, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

