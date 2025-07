Ronda Política: Familias de inmigrantes piden acción a los políticos

A casi un mes de que iniciaran las violentas redadas migratorias en Los Ángeles con agentes del ICE, pertrechados con armas de grueso calibre y el apoyo de la Guardia Civil y los Marines, los familiares de los detenidos sienten que sus voces no son escuchadas.

A la desdicha de ver que sus seres queridos han sido confinados en centros de detención en condiciones infrahumanas, se suma el bloqueo deliberado a su defensa legal.

Los familiares de los inmigrantes detenidos reportan que los traen de un lado a otro en su búsqueda desesperada por saber a dónde los han llevado, y cuando lo logran, el acceso por teléfono es costoso y limitado; aún las visitas son negadas.

Los propios abogados de inmigración se han enfrentado con barreras sin precedentes para localizar, ver y defender a sus clientes.

En medio de este drama, las familias no sienten el apoyo de los políticos y de quienes tienen el poder. Hay muchas declaraciones, dicen, pero poca acción.

Una mujer platicaba que llamó a las oficinas de los congresistas Maxine Waters y Ted Lieu para pedirles que la ayudaran a localizar a su tío; contactó a la oficina del gobernador Newsom, y hasta al Consulado de El Salvador. Todos invariablemente les respondieron que se trataba de un asunto federal.

No hemos escuchado la voz de la exvicepresidenta Kamala Harris. En otro tiempo era amiga de los inmigrantes. No la hemos visto participar como lo hacía cuando andaba en campaña para el Senado. Tampoco hemos visto marchar a los aspirantes demócratas a gobernar California.

¿Será que le tienen miedo a Trump? Les asusta que los demande como demandó a nuestra nerviosa alcaldesa Karen Bass. Les preocupa que los vayan a encarcelar como al líder sindical David Huerta, quien salió tan espantado de la prisión, que no quiso volver hablar del tema con la prensa. El comité ejecutivo nacional del Sindicato Internacional de los Trabajadores de los Servicios (SEIU) le prohibió terminantemente dar entrevistas. Los graves cargos en su contra por presuntamente obstruir la labor de enforzar las leyes de migración, han hecho que le pongan una mordaza para que no hable con los medios. No vaya a ser que ‘meta la pata’; y es que de ser encontrado culpable, podría enfrentar un larga condena en prisión.

¿O acaso les asusta a nuestros políticos que les den una revolcada como se la dieron al senador Alex Padilla cuando osó meterse a la conferencia de prensa de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristy Noem?

Aunque hemos visto muchas declaraciones rimbombantes y el anuncio de proyectos de ley para evitar los abusos contra los inmigrantes, las familias no se sienten del todo apoyadas.

Sabemos que no es fácil con un gobernante bravucón como Donald Trump, pero la gente se siente muy sola y a punto de sufrir un ataque de nervios en el momento que le detienen a un ser querido y no lo puede encontrar por días y hasta semanas; más aún cuando se enteran del encierro bajo tortura en que los mantienen, y cuando a los propios abogados se les cierran las puertas para proveerles asistencia legal.

Así que es tiempo de que nuestros políticos dejen la palabrería y muestren con hechos su apoyo a la comunidad inmigrante. De otra manera, no se equivocarán, aquellos líderes que dicen que, “solo el pueblo salva al pueblo”.