La Opinión Hoy: ¡Los dinosaurios siguen vivos! | Pantallas

Llegaron las mejores recomendaciones de estrenos, de películas, series y documentales, particularmente ahora que nos visitan unos muy viejos conocidos, esto de la mano de Rafael Cores, que todos los viernes nos presenta “Pantallas”.

“Jurassic World Rebirth se estrena en cines este fin de semana, que es la séptima entrega de lo que es la franquicia Jurassic Park. Y además es la cuarta, porque la franquicia está como dividida en dos, primero hubo tres películas, recuerden, de Jurassic Park y luego empezó la franquicia Jurassic World”, explicó Rafael Cores.

Agregó que “bueno, pues esta Jurassic World Rebirth viene a ser la secuela de la que había sido la tercera en 2022, que había sido Jurassic World Dominion. En resumen, lo mismo de todas las películas anteriores, ya saben, los humanos resucitaron a los dinosaurios. Ahora lo que pasa es que los dinosaurios solo viven en la zona del Ecuador y están separados de los humanos, los humanos viven en el resto del planeta y los dinosaurios solo están en esa zona a la que los humanos tienen totalmente prohibido entrar. Qué pasa que un grupo de científicos se da cuenta de que, si agarra ADN de tres diferentes especies de dinosaurios que hay que ir a buscarlos allí, puede crear un medicamento que serían revolucionarios, salvarían el mundo y, por supuesto, generarían miles de millones de dólares para la farmacéutica que descubra ese medicamento”.

“El director Gareth Edwards, que es un director que dirigió alguna de la película de Star Wars, también una de Godzilla hace ya algo más de 10 años, o sea, es un tipo solvente. Además, hace un par de guiños que a mí me gustaron a Tiburón, a Jaws, que precisamente cumple 50 años esa película ahora, porque hay unas escenas al principio cuando llegan de tiburones, no de tiburones, perdón, de dinosaurios en el mar, que me parece lo más novedoso de la cinta”, destacó Cores.

