Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de julio de 2025

LEO

“El que anda de metiche, termina de protagonista… y no siempre del lado bueno.”

Aguas con los tropiezos, literal y figuradamente, podrías darte un buen trancazo o meterte en un enredo gracias a meterte en lo que no te llaman. Andas arrastrando broncas que ni tuyas son, todo por querer ayudar a tu familia o amistades, y al final tú eres quien acaba con el costal encima, te podrían bufar por actitudes recientes que no cayeron nada bien, así que más vale que ajustes la corona antes de que te la bajen.

Empiezas a ver la mendiga luz al final del túnel, pero no te aceleres como caballo desbocado, deja que el universo haga su chamba, en el amor vienen opciones como si fueras en buffet: varias propuestas, pero no todas bien cocidas, así que mastica antes de tragar.

Haz ejercicio, no por estética sino por salud (y pa’ recuperar ese cuerpazo de tentación que traías antes de las garnachas). Cuidado con los chismes, una amistad te puede meter en camisa de once varas con solo abrir la boca, te llegan noticias del extranjero y posibilidad de viaje, así que ten lista la maleta y los papeles.

Y ya sabes: el que busca encuentra… así que si sigues rascándole al pasado, no te sorprendas con lo que puedas descubrir a veces, dejar las cosas enterradas es mejor que revivir muertos.

VIRGO

“No te sabotees, tú solito te andas poniendo el pie mientras juras que caminas derechito.”

Es momento de abrir bien los ojos y dejar de ponerle obstáculos a tus propios sueños, tienes un chorro de talento y capacidad, pero a veces te pones a dudar de ti justo cuando más necesitas confiar. Suelta lo que no avanza, lo que solo está estorbando y quitándote energía, las promesas al aire ya no sirven, los “luego vemos” y los “te aviso” solo te atrasan.

Ojo con tus finanzas: podrías terminar contando las monedas del cochinito si no controlas tus gastos o si te dejas llevar por inversiones dudosas, una traición en lo laboral podría salir a flote, así que no andes contando tus planes a cualquiera.

Ese o esa ex que no entiende la indirecta podría volver a fregarte la paz, ¡ya córtale por lo sano! No es no, y punto, si no cierras ese ciclo, el universo no te va a mandar lo nuevo que mereces, también aprenderás a no juzgar tanto, la vida te pondrá en situaciones donde entenderás por qué ciertas personas actuaron como lo hicieron.

Vendrán días de confusión, como si la brújula se volviera loca, pero tranquilo, porque todo se irá acomodando solito, se vislumbra una noticia familiar no tan agradable, pero será necesaria para ajustar ciertas cosas, que no te rompa, mejor toma lo que te toque aprender y sigue pa’ delante con más colmillo que nunca.

LIBRA

“No todo lo que sonríe es buena vibra… hay máscaras bien puestas que solo buscan verte caer.”

Prepárate, porque la vida te va a poner a prueba como examen sorpresa, y sin chance de copiarle al de al lado. Las situaciones que vienen no son cualquier cosa, pero te van a enseñar lecciones bien valiosas. Empiezas a darte cuenta de que ya no puedes seguir cargando con la felicidad de los demás, ahora toca pensar más en ti, en tu paz y en lo que de verdad te suma. No es egoísmo, es amor propio.

Cuidado con esos kilitos que se andan acumulando y con ideas locas que ni existen pero tú ya armaste toda la novela en tu cabeza. Una amistad del pasado reaparece como si nada, pero trae veneno en la lengua y ganas de joder, así que ponte trucha y no le abras la puerta.

Si tienes pareja, hay celos en el aire —pero no solo tuyos, también de una amistad que se anda pasando de la raya. Antes de explotar, habla con la verdad. Los chismes pueden hacer que digas o hagas cosas de las que luego te arrepientas. Ya deja de quejarte y empieza a actuar, porque lo que no cambies tú, nadie más lo va a cambiar por ti.

En el amor, se moverán las emociones. Alguien que te traía de cabeza va perdiendo brillo, y te darás cuenta de que no era tan “wow” como lo pintabas. Y prepárate porque se viene una noticia que va a sacudirte el alma… no sabrás qué hacer, pero confía en tu instinto, que no se equivoca.

ESCORPIÓN

“No todos los que te abrazan te quieren bien… algunos solo están midiendo dónde clavar la daga.”

La vida no da segundas vueltas ni espera a nadie, así que si tienes un proyecto en mente, es ahora o nunca. Ponte las pilas y entrégate con todo, porque te irá mejor de lo que esperas, invierte más en ti, en tu imagen, en tu autoestima, ¡haz que se te note el amor propio, enamórate de ti antes de andar rogando cariño ajeno.

Podrías recibir amenazas (sutiles o directas) que pongan en riesgo tu relación si ya tienes pareja, hay energía rara que podría meterle cizaña a tu conexión, y si no están firmes, se tambalea, aguas con una amistad que terminará en tu cama… y no solo para ver pelis, así que mide bien tus pasos si no quieres enredarte más de la cuenta.

Llega alguien de piel clara con cara de “yo no fui”, pero viene por chisme o por info que no debería saber, no sueltes prenda, si andas en planes de mudanza o limpieza profunda, podrías encontrar cosas que dabas por perdidas, tanto materiales como emocionales.

Vienen días muy buenos, con más claridad y control de tu entorno, pero mientras sigas de flojonazo, las cosas no van a llegar solitas, también se viene un chisme que te va a embarrar sin deberla ni temerla, y la bronca la empieza alguien que se dice tu cuate.

Y sí… andas con pensamientos subiditos de tono, pero ojo, si tienes pareja, hay posibilidad de una tercera persona metiéndose donde no debe, también te vas a enterar de un chisme bien sabroso: la pareja de una amistad se le cae el teatrito y quedará exhibido/a en plena función.

SAGITARIO

“Aprende a cerrar el hocico… que no todo lo que sabes tienes que andarlo soltando.”

Vas a tener que amarrarte la lengua porque podrías soltar algo que te meta en un broncón. No todos merecen tu confianza, y menos cuando apenas y los conoces, hay nuevos caminos tocando a tu puerta, pero tú te desesperas rápido porque no ves resultados en chinga, el problema no es el sueño, es que a veces te falta constancia para llegar a lo que quieres.

Una crítica mal tomada podría hacerte caer en un bache emocional, no todo lo que te dicen es para fregar, aprende a filtrar y a usarlo para crecer, no para tirarte al drama, se viene un evento social que va a sacarte de la rutina y podría incluir un faje con una amistad… tú sabrás si le entras o mejor te haces loco/a.

Un familiar podría enfermarse y eso va a unir más a tu familia, también se activan temas de amor a distancia, que aunque suene raro, podría ser justo lo que necesitas para volver a creer en la ilusión de amar sin tanto apego.

Deja de desgastarte con personas que solo te buscan cuando se les ofrece algo, no le des más valor a quien solo da migajas, la vida quiere que veas la diferencia entre quien suma y quien solo estorba y sí, esa decisión que tanto has pospuesto ya no la puedes patear más… te toca elegir y no puedes quedarte a medias.

CAPRICORNIO

“Si no te suma, que no te reste… y si te estorba, pues que se quite.”

Se te viene un viaje que va a estar de lujo, ideal para despejarte y resetear la cabeza, también podrías volver a estudiar o retomar algo que dejaste pendiente, así que no pongas excusas. El amor debe ser parejo, nada de dar todo mientras el otro apenas y coopera, si la balanza está chueca, lo más seguro es que acabe tronando.

Cuidado con lo que comes, que podrías cargar con gastritis, colitis o una cruda que te deje viendo estrellitas, si ya no te sientes feliz donde trabajas, empieza a buscar opciones, la vida no está para sobrevivirla, sino para disfrutarla sin tanto estrés.

Se activan oportunidades laborales y de negocio que podrían darte ese empujón que te hace falta, pero suelta el rencor y enfócate en tus metas, ya no puedes seguir cargando con lo que no fue, una noticia de un familiar llegará de golpe y te moverá emocionalmente, pero también te dará claridad sobre muchas cosas.

Recibirás una propuesta laboral o dinerito extra para el fin de semana, así que no lo malgastes, aprende a aceptar tus errores sin hacerte la víctima, ya basta de esperar a quien no sabe si va o viene, el amor no se mendiga, ni se ruega… y si alguien te quiere de verdad, que lo demuestre con hechos, no con palabritas bonitas.

ACUARIO

“No te claves con quien ni un destornillador traía pa’ ayudarte a arreglar el corazón.”

Se vienen encuentros intensos, de esos que prenden el cuerpo pero confunden el alma. Amores de una noche, fajecitos con fecha de caducidad y malentendidos con amistades que podrían volverse pleitos, ten mucho cuidado con una persona de piel morena o aperlada, porque trae intenciones turbias y podría meterte en más broncas que soluciones.

Una llamada, un mensaje o un texto inesperado te sacarán de onda, ya no le sigas creyendo a quien solo sabe prometer y jamás cumple, tú no estás para cuentos ni castillos en el aire, tienes un montón de ideas, proyectos y metas, pero si sigues dudando de ti o dejando todo para después, se te va a ir el tren y ni cuenta te vas a dar.

Deja de cargar culpas que no son tuyas, no te toca pagar por lo que otros hicieron mal, ya cierra ese ciclo que te trae todo seco por dentro, y permite que lo nuevo te sorprenda, la vida te va a dar una segunda oportunidad, y esta vez viene con moño y todo… pero solo si te atreves a soltar lo que ya no da pa’ más.

Recuerda quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, vienen puertas abiertas, pero no olvides ser agradecido y mantener la humildad, porque el ego puede arruinar oportunidades que estaban hechas a tu medida.

PISCIS

“Ya deja de enamorarte de piedras, que por más que las beses, no se van a convertir en tesoro.”

Una amistad te va a soltar una confesión que te dejará con el ojo cuadrado, tu bien sabes que te encanta la mala vida, y aunque ya te pasó antes, ahí vas otra vez directo al hoyo, no te hagas el sorprendido si te vuelven a lastimar, tú solito te aferras a lo que ya sabes que no funciona.

Descuidos tontos pueden hacerte perder objetos, dinero o incluso vivir un accidente leve, así que no andes en las nubes, tampoco des segundas oportunidades si no hay un verdadero cambio, que de nada sirve volver al mismo infierno con distinto diablo.

Podrías sentir un deseo bien carnal por una amistad y hasta soñar cosas subidas de tono con esa persona, si estás soltero, dale, pero si estás comprometido, piensa bien si vale la pena el caos que podría venir después.

Cambios laborales y una noticia triste podrían bajarte el ánimo, pero solo será momentáneo, cuídate de enfermedades respiratorias y cambios de humor tipo montaña rusa, vienen días de reflexión en los que vas a decir “¡ya estuvo!” y sacarás de tu vida a una amistad que ya te tenía hasta la madre.

A veces quisieras regresar el tiempo, pero no se puede, lo que sí puedes es aprender de eso y dejar de vivir colgado del pasado, pon en orden tus prioridades, invierte tu tiempo en cosas que sí te dejen algo, y deja de andar ocupándote con puras tarugadas.

ARIES

“No estás pa’ quedarte llorando… estás pa’ levantarte, sacudirte y seguir brillando, aunque a muchos les arda.”

Ya deja de andar doliéndote por lo que fue y por quien no supo quedarse, es momento de despabilarte y volver a creer en ti, que si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer, vienen cambios importantes que van a sacudirte por dentro, pero también te darán esa fuerza que a veces se te olvida que tienes.

Una persona de piel clara podría llegar a tu vida con ganas de darte hasta para llevar… y si no tienes compromiso, pues dale con todo, recuerda que a este mundo viniste a gozar, no a aguantar hambre emocional, pero si tienes pareja, piénsalo dos veces antes de meterle fuego al rancho, porque podrías terminar quemándote tú solo.

Cuida tus cosas, que viene pérdida de documentos o algo material importante, también podrías enterarte de que te hicieron el feo en un evento al que ni te invitaron, ni te enojes, mejor agradece: donde no te llaman, no haces falta.

Andarás con la cabeza hecha bolas, sin saber qué quieres o hacia dónde vas, bipolaridad a la vista, pero lo bueno es que este torbellino emocional te va a llevar a tomar decisiones que ya no puedes seguir posponiendo y ojo, no metas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en los suyos, priorízate.

TAURO

“No dejes que te vean la cara de buena gente… ni que aguantes todo solo por no perder a alguien que ya se perdió solo.”

Se vienen días bajoneados, de esos donde sientes que el mundo te aplasta, pero ni se te ocurra volver a esos pozos emocionales que tanto trabajo te costó superar, ya sabes que no te sirven de nada y solo te jalan más para abajo, tienes que aprender a poner límites y dejar de regalar tu paz a quien no sabe valorarla.

Tu nobleza es hermosa, pero también es tu punto débil, si tienes pareja, pon atención: podrías estar cayendo en mentiras disfrazadas de “mejor no te digo pa’ que no te enojes”, si algo no cuadra, investiga, más vale una verdad dolorosa que una mentira bien contada.

Es tiempo de ponerle freno a todo lo que te quita el sueño, deja de vivir pensando en lo que fue, el pasado ya dolió bastante, ahora toca sanar, no ignores las señales: una persona de piel blanca podría traerte más problemas que alegrías, así que no le abras la puerta tan fácil.

Se activan sueños reveladores, de esos que te avisan lo que viene, y chance hasta hay fiestecita o reunión en puerta, déjate ver, pero sin bajar la guardia, vienen cambios buenos si sabes moverte y no te paralizas por miedo y por ahí podría tocar a tu puerta un nuevo amor, de esos que llegan cuando menos lo esperas y te hacen ver la vida con otros ojos, así que límpiate las lágrimas, ponte guapo/a y prepárate pa’ recibir lo bueno.

GÉMINIS

“No todo lo que brilla es oro… y no todo lo que regresa es porque te extraña, a veces solo quiere ver si sigues de menso.”

Mucho ojo con caídas y accidentes, porque podrías andar más distraído que de costumbre. También vienen cambios de humor como si trajeras el alma en resbaladilla: hoy estás bien, mañana ya no tanto, y pasado ni tú te aguantas, lo bueno es que esa energía loca te va a sacudir para abrirte camino a nuevas oportunidades.

Personas del pasado vuelven como si nada, queriendo retomar lo que dejaron a medias. Pero antes de abrir la puerta, pregúntate si en verdad lo necesitas o solo te gana la nostalgia. También se enciende la mecha en casa: discusión familiar a la vista por temas que ya deberías haber cerrado, pero sigues rascándole como si fuera costra.

Recuerda que es mejor arrepentirse de haberlo intentado que quedarse con las ganas. Así que si traes una idea o un deseo guardado, dale con todo, que la vida es muy corta pa’ quedarse esperando la señal. Solo ten cuidado con una persona de piel clara que llega con chismes venenosos; no te enganches, que su única intención es bajarte el ánimo.

Si tienes pareja, es momento de hablar sin miedo. Si algo ya no funciona, dilo de una vez. La venda que traías en los ojos se caerá solita, y descubrirás verdades que te van a doler, pero también te van a liberar. Buenas noticias en temas de dinero, y en lo familiar, se aproxima un evento importante: boda, compromiso o fiesta grande. Prepárate, porque podrías ser protagonista sin buscarlo.

CÁNCER

“A quien no le gustes con tu pasado, que ni se emocione con tu presente… porque el que ama, ama con todo y cicatrices.”

Se cierra un ciclo laboral o de proyectos, lo cual te va a dar chance de comenzar de nuevo con más claridad y amor propio. Ya no estás pa’ andar rogando atención ni esperando a quien no sabe quedarse. El día que te enfoques en vivir el presente en lugar de preocuparte por lo que aún ni pasa, ese día vas a empezar a construir tu verdadera paz.

Llega gente nueva a tu vida, amistades con otra vibra, más reales. Y si andas soltero/a, no te sorprendas si uno de esos encuentros termina en un faje bien sabroso… probablemente con una expareja que regresa más tentador/a que nunca. Solo cuida tu corazoncito, que una cosa es pasarla rico y otra muy distinta volver a revolver lo que ya se había asentado.

En lo económico, las cosas se alivianan y verás mejoras que te devolverán la fe. Pero en el trabajo podrían presentarse cambios repentinos o noticias que te saquen de onda. Nada grave, pero sí lo suficiente como pa’ mover tu rutina. Que no se te suba la emoción ni te baje la esperanza, tú mantente firme.

Celos tontos y pleitos familiares podrían aparecer, sobre todo si ya tienes pareja. Aprende a no juzgar sin saber, y a cerrar la boca si no tienes toda la historia. El karma anda rondando, así que si dejaste cosas sin resolver, más te vale ir cerrando esos ciclos porque podrían regresarte en forma de factura emocional. Prepárate para una invitación importante, fiesta o evento donde podrías reencontrarte con alguien que te marcó.