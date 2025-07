Santiago Giménez admite presión sin anotar con México y descarta rumores en el AC Milan

Bien dicen que el buen juez por su casa empieza y en este caso, Santiago Giménez, delantero de la selección de México, no tuvo empacho en admitir que el hecho de no anotar goles con el Tricolor si le genera presión y al mismo tiempo descartó rumores sobre su posible salida del AC Milan.

En la conferencia previa a la gran final de la Copa Oro 2025 contra Estados Unidos, Giménez se abrió de capa para mostrar el momento que vive en el cuadro nacional: “También la manera en la que yo calmo esa presión es con Dios, sí, sé que voy de su mano, el plan es perfecto, el tiempo es perfecto, me está moldeando, este año que es mundialista, voy a dar mi máximo, es un sueño desde niño, eso no se vive dos veces, en casa, voy a dar el máximo.”

Santiago Giménez tiene metas y objetivos claros en @miseleccionmx 🎯🇲🇽

Giménez sobre este tema añadió que: “Yo realmente la presión no la siento de la gente ni de los medios, es de mí mismo, la auto presión que yo me pongo, normalmente, a principio de temporada, me pongo metas, nunca pierdo el foco, cuando esos objetivos y metas no se van alcanzando, llega la presión con uno mismo”.

El delantero del Tricolor que compite por la titularidad con Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda y Henry Martín, también dijo que: “Lo que me da tranquilidad es que voy con la mano de Dios, sé que estoy trabajando fuerte, para seguir creciendo, estamos ganando, eso te da mucha tranquilidad, es lo más importante, somos los últimos campeones de Copa Oro, de Nations League, eso te da tranquilidad, uno como delantero quiere hacer goles, es el trabajo y la mano de Dios, todo saldrá adelante”.

Descarta rumores sobre su salida del AC Milan

Giménez también se dio tiempo para tocar el tema de los rumores que lo colocan en la Roma en un intercambio con el delantero ucraniano Artem Dovbyk, que en la pasada temporada anotó 17 goles en 45 partidos y que sería del agrado del nuevo técnico de los rossoneri Massimiliano Allegri.

“Sobre los rumores, yo estoy tranquilo, me acostumbré ya, sacan que me voy a otro lado, en Milan acabo de llegar y ya me ponen en otro lado, no me molesta en lo más mínimo, estoy enfocado en que mi guerra es contra mí mismo, contra nadie, estoy tranquilo en esa parte”

Por esa razón, el llamado Bebote precisó que en la escuadra italiana se encuentra muy cómodo, y es que desde que llegó empezó a hacer goles, no obstante de que por momentos la ha pasado mal por sequías goleadoras.

“Yo estoy como en casa, le agradezco a Dios que me deje estar en un equipo tan grande, hay muchas filtraciones de que voy a salir, pero estoy muy bien, he hablado con la directiva, la idea es que me quede, trataré de mostrar mi mejor versión, la temporada que viene voy a dar el máximo, se viene el Mundial en casa”, dijo.

Listos para vencer a Estados Unidos y burlarse de Musah y Pulisic

Finalmente, Santiago Giménez reconoció que tiene ansias de coronarse con México en la Copa Oro venciendo a Estados Unidos y así tener un motivo para burlarse de sus compañeros norteamericanos en el AC Milan, Yunus Musah y Christian Pulisic.

“Muchas ganas, es el Clásico de Norteamérica, en los últimos partidos han sido mucho, me quiero burlar de Musah y de Pulisic, ese es el futbol, tratar de competir, de ganar, luchar dentro del campo, es lo lindo del futbol, nada, queremos representar a nuestros paisanos”, estableció

El Vasco, el abuelito del Tricolor

Santiago Giménez también se dio tiempo para bromear y demostrar el gran ambiente que existe con el técnico Javier “Vasco” Aguirre a quien los jugadores le llaman abuelo: “Javier es como nuestro abuelito, siento que es un hombre con mucha experiencia, en el cual confiamos mucho, le hacemos mucho caso, seguimos sus consejos, nos muestra su cariño, le mostramos el nuestro”.

“Ha formado una familia con el cuerpo técnico y los jugadores, somos una familia y se lo debemos a Javier”, concluyó –

