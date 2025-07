Hispano con más de 20 años en EE.UU. tiene 4 meses detenido por ICE: su madre votó por Trump

Pedro González Capaz, hispano y padre de familia, tiene más de 20 años residiendo en Estados Unidos. Sin embargo, las políticas migratorias de Donald Trump le mantienen ahora en un centro de detención, donde se encuentra recluido desde hace cuatro meses.

El inmigrante de 37 años ha permanecido en el país bajo el programa de supervisión I220B, un documento emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le permite residir en EE.UU. mientras se aclara su situación migratoria.

No obstante, el pasado 2 de marzo fue arrestado por agentes de ICE en su propia casa, ubicada en Key Largo, Florida. Ahora enfrenta una orden de deportación que podría ejecutarse en cualquier momento.

“Esto no es fácil, bastantes personas, muchas familias separadas”, expresó el hombre, quien emigró en 2003 desde Cuba. De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, llegó a Estados Unidos gracias a una lotería de visas.

También ingresó a una escuela secundaria en Miami, donde se graduó a los 19 años. Sin embargo, el haber tenido “una novia” que era menor de edad provocó una acusación que le envió a la cárcel como un “depredador sexual”. Fue allí cuando perdió su residencia permanente.

Madre del hispano se arrepiente de votar por Trump

Entrevistada por Telemundo, Mercedes Capaz asegura experimentar sobresaltos constantemente, debido al temor de que en algún momento reciba la peor noticia: que su único hijo sea deportado.

“(Me siento) muy traicionada, porque no imaginé que me haría esto, a mí y a mucha gente. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él (Trump) está haciendo”, expresó la mujer, que goza de la ciudadanía estadounidense. También señala que está arrepentida de haber dado su voto al presidente Trump.

Al igual que Mercedes, la comunidad cubano-americana y venezolana que reside en el Sur de Florida aseguran sentirse traicionados por el Mandatario nacional, luego de haberle dado su apoyo durante la campaña presidencial de 2024.

Los hijos de Pedro González Capaz también hablaron públicamente y solo piden que el Gobierno Federal le otorgue una nueva oportunidad a su padre.

Te puede interesar:

· ICE y Marines se asocian para aumentar las detenciones de inmigrantes

· Trump cancela TPS para inmigrantes de Honduras y Nicaragua

· ICE se enfoca en Virginia para una nueva tanda de redadas contra inmigrantes