Votó por Trump y ahora su esposa está a punto de ser deportada

Un padre de familia de California enfrenta una cruda realidad: votó por el presidente Donald Trump durante las elecciones en 2024, pero ahora su esposa enfrenta un proceso de deportación.

“Nos sentimos totalmente sorprendidos”, declaró el esposo de Cynthia Olivera, Francisco Olivera, a la estación de noticias californiana KGTV. “Quiero recuperar mi voto”.

Su esposa, de 45 años, es madre de tres niños estadounidenses, pero eso no importa a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes siguen órdenes sobre las deportaciones masivas del mandatario republicano.

La señora Olivera tenía 10 años cuando sus padres la trajeron a Estados Unidos desde Toronto, Canadá, pero ahora podría ser retornada a su país de origen.

Ella es parte de los cientos de personas detenidas sin un historial criminal, solamente por el hecho de estar en el país sin papeles, una falta administrativa que el actual gobierno considera “un crimen”, como han confirmado el zar de la frontera Tom Homan y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de quien depende ICE.

La situación de Olivera podría ser complicada, ya que en 1999, cuando tenía 19 años, fue deportada, pero a los pocos meses volvió al país ingresando desde Tijuana, México, a San Diego, California.

“No me pidieron la ciudadanía; no hicieron nada”, declararía Olivera más tarde a KGTV. “Simplemente me dejaron entrar”.

Ella no tiene antecedentes penales y durante los 25 años que lleva en el país ha trabajado y pagado impuestos.

Incluso, en 2024, el gobierno de Joe Biden le otorgó un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos, mientras ella enfrentaba el desafío legal de obtener la Green Card.

La familia de Olivera –a pesar de recibir el apoyo de Biden– decidió apoyar a Trump, quien durante campaña prometió hacer deportaciones masivas.

Los Olivera todavía no creen lo que están viviendo, ya que pensaron que el plan de Trump era contra personas con historial criminal.

Cynthia fue detenida cuando acudió a una entrevista para la tarjeta verde en Chatsworth, California, el 13 de junio, ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Una petición de change.org pide apoyao para la canadiense, quien está encerrada en El Paso, Texas, a punto de ser deportada.

“Estados Unidos es mi país”, comentó insistió Olivera. “Allí conocí a mi esposo. Allí fui a la preparatoria, la secundaria y la primaria. Allí tuve a mis hijos”.

Sin embargo, para el actual gobierno Olivera no solamente es una extranjera, sino una persona en la lista de deportaciones.

