Los compradores de vehículos alcanzan pagos mensuales récord en el segundo trimestre

De acuerdo con un nuevo informe del sitio web estadounidense que proporciona información y recursos sobre automóviles Edmunds.com durante el segundo trimestre de este año los compradores de vehículos alcanzaron pagos mensuales récord.

El análisis detalla que 1 de cada 5 consumidores de vehículos nuevos con pagos mensuales de $1,000 dólares o más alcanzó un máximo histórico del 19.3%, esto en comparación al año pasado que el pago promedio mensual fue de $756 dólares un aumento de 17.8%.

Al respecto Ivan Drury director de análisis de Edmunds comentó que “está claro que los compradores están usando las pocas herramientas que pueden para gestionar la asequibilidad, ya sea contratando préstamos a más largo plazo, financiando más o dando menos dinero de entrada, incluso si algunas de esas decisiones aumentan sus costos totales”, dijo.

Según el informe, aproximadamente el 22% de los financiamientos para vehículos nuevos correspondieron con préstamos a largo plazo de hasta 84 meses o más, esto para los analistas representa un récord y afirma la tendencia de que los consumidores están optando ciertamente a los plazos de préstamo más largos pese a que actualmente los precios de los vehículos se mantienen estables.

Aunque esto último según Drury puede cambiar, si bien hasta los momentos no ha habido incrementos por los gravámenes del 25% impuestos por el Ejecutivo, “los aranceles aún no han incrementado directamente los precios del segundo trimestre, pero ciertamente no van a facilitarles la vida a los compradores en el futuro”, destacó.

Por otro lado, ante la incertidumbre económica analistas como Joseph Yoon comentan que “los consumidores deben tener en cuenta los riesgos asociados a un préstamo con una extensión tan larga, incluyendo mayores costos de mantenimiento a largo plazo y el riesgo de quedar inundado de dinero si el auto se entrega como parte de pago antes de liquidarlo, Si los pagos de un préstamo estándar a 60 o 72 meses no se ajustan a su presupuesto, podría considerar el leasing”, dijo.

