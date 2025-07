Por qué la muerte del ministro de Transporte de Rusia sirve de advertencia para la élite política del entorno de Putin

El lunes por la mañana, el presidente Vladímir Putin destituyó a su ministro de Transporte, Román Starovoit.

Para la tarde, Starovoit estaba muerto; su cuerpo fue descubierto en un parque en las afueras de Moscú con una herida de bala en la cabeza. Supuestamente, se encontró una pistola junto al cuerpo.

Los investigadores dijeron que presumían que el exministro se había quitado la vida.

En el tabloide “Moskovsky Komsomolets” de este martes por la mañana se percibía una sensación de shock.

“El suicidio de Roman Starovoit apenas unas horas después de la orden de destitución del presidente es un hecho casi único en la historia de Rusia”, afirmó el periódico.

Esto se debe a que hay que remontarse más de treinta años, a antes de la caída de la Unión Soviética, para encontrar un ejemplo de un ministro del gobierno que se quita la vida.

En agosto de 1991, tras el fracaso del golpe de estado de los comunistas de línea dura, uno de los cabecillas del golpe, el ministro del Interior soviético Borís Pugo, se pegó un tiro.

El Kremlin ha dicho poco sobre la muerte de Starovoit.

“¿Qué tan conmocionado se sintió de que un ministro federal fuera encontrado muerto apenas unas horas después de ser despedido por el presidente?”, le pregunté al portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, en una conferencia telefónica del Kremlin.

“La gente normal no puede evitar sentirse conmocionada por esto”, respondió Peskov. “Por supuesto, también nos conmocionó a nosotros”.

“Corresponde a la investigación dar respuestas a todas las preguntas. Mientras está en curso, solo se puede especular. Pero eso es más para los medios de comunicación y los analistas políticos. No para nosotros.”

La prensa rusa, de hecho, ha estado llena de especulaciones.

Especulaciones en la prensa

Getty Images: Putin había destituido a Starovoit horas antes de que se quitara la vida.

Este martes, varios periódicos rusos vincularon lo que le sucedió a Román Starovoit con los acontecimientos en la región de Kursk, que limita con Ucrania. Antes de su nombramiento como ministro de Transporte en mayo de 2024, Starovoit fue gobernador regional de Kursk durante más de cinco años.

Con grandes sumas de dinero del Estado, el gobernador Starovoit inició la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera. Estas no fueron lo bastante fuertes para evitar que las tropas ucranianas irrumpieran en la región de Kursk el año pasado y se hicieran con parte de su territorio.

Desde entonces, el sucesor de Starovoit como gobernador, Alexéi Smirnov, y su ex viceministro Alexéi Dedov han sido arrestados y acusados de fraude a gran escala en relación con la construcción de las fortificaciones.

“El señor Starovoit bien pudo haberse convertido en uno de los principales acusados en este caso”, sugirió un artículo del diario de negocios “Kommersant”.

Las autoridades rusas no han confirmado eso.

Pero, si fue el miedo a la persecución lo que llevó a un exministro a quitarse la vida, ¿qué nos dice eso sobre la Rusia de hoy?

“La parte más dramática de esto, con toda la re-estalinización que ha venido ocurriendo en Rusia en los últimos años, es que un funcionario de alto nivel del gobierno [se quita la vida] porque no tiene otra forma de salir del sistema”, dice Nina Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School en Nueva York.

“Debe haber temido que recibiría decenas de años de prisión si iba a ser investigado, y que su familia sufriría enormemente. Así que no hay salida. Inmediatamente pensé en Sergó Ordzhonikidze, uno de los ministros de Stalin, que [se quitó la vida] en 1937 porque sintió que no había salida. Cuando empiezas a comparar 1937 en el entorno actual, te da mucho que pensar.”

La muerte de Román Starovoit pudo haber ocupado los titulares de los periódicos aquí. Pero este “hecho casi único en la historia de Rusia” ha recibido una cobertura mínima en la televisión estatal.

Quizás se deba a que el Kremlin reconoce el poder de la televisión para moldear la opinión pública. En Rusia, la televisión es más influyente que los periódicos. Por lo tanto, cuando se trata de televisión, las autoridades tienden a ser más cuidadosas y cautelosas con los mensajes.

El principal boletín de noticias de la noche del lunes en Rusia-1 incluyó un informe de cuatro minutos sobre la designación de un nuevo ministro de Transporte interino, Andréi Nikitin, por parte de Putin.

No se mencionó en absoluto que el anterior ministro de Transporte había sido destituido. O que había sido encontrado muerto.

Solo cuarenta minutos después, hacia el final del boletín de noticias, el presentador mencionó brevemente la muerte de Román Starovoit.

Pocos segundos en TV

El presentador de noticias le dedicó un total de 18 segundos, lo que significa que la mayoría de los rusos probablemente no verán los dramáticos acontecimientos del lunes como un hecho significativo.

Para la élite política, es una historia diferente. Para los ministros, gobernadores y otros funcionarios rusos que han buscado ser parte del sistema político, lo que le sucedió a Starovoit servirá como advertencia.

“A diferencia de antes, cuando se podían conseguir estos trabajos, hacerse rico, ascender de nivel regional a nivel federal, hoy en día, eso claramente no es una trayectoria profesional si se quiere seguir vivo”, dice Nina Khrushcheva.

“No solo no hay movilidad ascendente para empezar, sino que incluso la movilidad descendente termina con la muerte”, agrega.

Es un recordatorio de los peligros que emanan de caer en desgracia en el sistema ruso.

